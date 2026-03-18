Colombianos aumentan viajes al exterior y posicionan a EE. UU. como líder

Foto: Cortesía Visit USA

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El turismo internacional comenzó 2026 con un desempeño positivo para Colombia. En enero, 599.821 colombianos salieron del país, lo que representa un crecimiento del 11 %, frente al mismo mes de 2025, según cifras de Migración Colombia.

Estados Unidos se mantiene como el principal destino, al concentrar el 28,4 % de las salidas internacionales, con más de 90.000 viajeros. Además, este mercado mostró una mejora en su ritmo de crecimiento, con una variación positiva del 3,1 %, superior al incremento registrado al cierre del año anterior.

Este panorama coincide con la realización del Brand USA Travel Week South America, que se lleva a cabo del 15 al 19 de marzo en Río de Janeiro (Brasil). El encuentro reúne a expositores estadounidenses con actores claves de la industria turística y medios de comunicación de Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú.

Durante el evento se desarrollan reuniones de negocios, sesiones de análisis y espacios de networking enfocados en tendencias, innovación y oportunidades de crecimiento, con el objetivo de fortalecer el flujo de viajeros hacia Estados Unidos desde Suramérica.

En este contexto, Colombia se consolida como un mercado estratégico. Según datos de Visit USA, el país ocupa el tercer lugar como emisor de viajeros hacia Estados Unidos en América Latina, con 1,1 millones de visitantes y un crecimiento cercano al 15 %, frente a 2024, con base en estadísticas del National Travel and Tourism Office (NTTO).

El fortalecimiento de la conectividad aérea respalda esta tendencia. Actualmente, la capacidad programada de asientos sin escalas entre Colombia y Estados Unidos alcanza los 3,5 millones anuales, lo que representa un incremento del 5 % interanual. A esto se suma la expansión de rutas, con nueve destinos adicionales conectados de manera directa.

Factores como la proximidad geográfica, la frecuencia de vuelos y el calendario de días festivos siguen impulsando la demanda, posicionando a los colombianos como un mercado atractivo para escapadas de corta duración, viajes de compras y turismo experiencial.

En el marco del evento, el CEO de Brand USA, Fred Dixon, destacó la relevancia de la región y el fortalecimiento de las relaciones con la industria y los medios. Suramérica se consolidó como el tercer mercado internacional para Estados Unidos en 2025, con 5,4 millones de visitantes y un gasto cercano a los USD 20.000 millones. En promedio, cada viajero de la región gasta alrededor de USD 2.971 por viaje.

Los destinos más visitados por los suramericanos, según Dixon, incluyen California, Florida, Nueva York, Nevada y Texas, reflejando una combinación de turismo urbano, entretenimiento, compras y experiencias culturales.

De cara a los próximos años, Estados Unidos proyecta una agenda robusta de eventos internacionales —como la Copa Mundial de Fútbol 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028—, junto con la apertura de nuevas atracciones y desarrollos turísticos, con el objetivo de seguir atrayendo a viajeros internacionales.

Con este panorama, el inicio de 2026 no solo evidencia el crecimiento del turismo internacional, sino también el fortalecimiento de Colombia como uno de los mercados emisores más dinámicos de la región.

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