Este país ya no pedirá visa a colombianos para viajar en 2026

Si usted es fanático de viajar y siempre está atento a nuevas oportunidades para descubrir destinos diferentes, hay una noticia que merece su atención. Un nuevo país europeo dejó de exigir visa a los turistas colombianos, ampliando así las posibilidades de viaje con menos trámites.

Se trata de Belarús, el cual, según la Cancillería de Colombia, se realizó un acuerdo que facilita el ingreso por estadías cortas y abre la puerta a nuevas experiencias en el corazón de Europa.

¿De qué se trata el nuevo acuerdo y cómo puede ir?

Desde el 19 de diciembre entró en vigor el acuerdo de exención mutua de visados para estadías de corta duración entre Colombia y Belarús (conocido también como Bielorrusia), una medida que se concreta tras completar los procedimientos internos de formalización en ambos Estados y que impacta directamente a los viajeros colombianos.

El convenio, suscrito el 9 de abril de 2025, marca un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales con este país de Europa del Este. Y es que con la entrada en vigencia del acuerdo, los ciudadanos colombianos portadores de pasaporte ordinario o de emergencia podrán ingresar, transitar y permanecer en territorio bielorruso sin necesidad de visa, por un período máximo de 90 días calendario.

Ojo, la exención aplica únicamente para estadías cortas, orientadas a viajes turísticos y visitas temporales, y no podrá ser utilizada con fines laborales ni educativos.

Según la Cancillería Colombiana, además de facilitar la movilidad, esta flexibilización del régimen de visados dinamiza las relaciones bilaterales, promueve un mayor contacto entre ciudadanos y contribuye a impulsar el turismo y el comercio entre ambos países.

Eso sí, la Embajada de Belarús en Colombia aclara que, aunque no se exige visa, los viajeros deberán cumplir con los siguientes requisitos de entrada:

Pasaporte extranjero vigente , válido desde la fecha de ingreso hasta la salida de Belarús.

Seguro médico obligatorio, válido durante toda la estancia en el país. De hecho, como alternativa, el seguro puede adquirirse con las compañías Belgosstrakh o Beleximgarant.

Cinco planes para disfrutar en Belarús

Según Lonely Planet, una de las editoriales de viajes más prestigiosas del mundo, estos son algunos de los mejores planes para disfrutar la ciudad:

Recorrer Minsk, la capital: Dedique uno o dos días a descubrir Minsk, una ciudad amplia, verde y sorprendente. Sus museos, la arquitectura de herencia soviética, los parques urbanos y una escena gastronómica y nocturna muy activa la convierten en un excelente punto de partida para conocer el país.

Visitar los castillos de Mir y Nyasvizh: A poco más de una hora de Minsk se encuentran estos dos castillos del siglo XVI, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Nyasvizh destaca por su tamaño y su historia nobiliaria, mientras que Mir es uno de los paisajes más fotogénicos de Belarús, con sus torres reflejadas en el agua.

Explorar la memoria histórica del país: Para quienes se interesan por la historia, una visita al Museo de la Línea Stalin permite entender el pasado bélico de la región, con búnkeres restaurados y material militar al aire libre.

Disfrutar de la vida local en Brest: Viajar hacia el oeste y pasar un par de días en Brest es una excelente alternativa. Sus calles peatonales, iglesias antiguas, parques y cafés crean un ambiente más relajado. Además, la ciudad cuenta con una animada oferta de bares y restaurantes.

Conectarse con la naturaleza en Belovezhskaya Pushcha: Reserve el último día para visitar este parque nacional, uno de los bosques más antiguos de Europa y hogar del bisonte europeo. Se puede recorrer en bicicleta y, con algo de suerte, observar a este emblemático animal en libertad.

