Estos son los 10 mejores hoteles del mundo, según The World’s 50 Best Hotels

La prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants volvió a ser el centro de atención en el mundo del turismo, con la presentación de la esperada clasificación de los 50 mejores hoteles del mundo, en una ceremonia que reunió a las figuras más influyentes de la industria hotelera mundial, incluyendo reconocidos chefs, hoteleros, inversores y periodistas especializados.

Esta segunda edición, que tuvo su ceremonia el día martes 17 de septiembre, no solo reconoce la excelencia en el servicio y las instalaciones, sino que también pone de relieve la creciente importancia de factores como la sostenibilidad, la integración cultural y la innovación tecnológica en la industria hotelera. Los establecimientos premiados no son simples lugares para descansar, sino que son destinos en sí mismos, capaces de ofrecer experiencias transformadoras a sus huéspedes.

La prestigiosa lista se basa en las evaluaciones de 600 expertos internacionales en hotelería y viajes, conocidos como The World’s 50 Best Hotels Academy. Además, cuenta con un jurado formado por profesionales de amplia trayectoria, distribuidos en 9 regiones globales, cada una dirigida por un presidente. Para asegurar que las opiniones sean variadas, al menos el 25% del panel se renueva cada año.

El proceso de votación es riguroso y confidencial. Así es como funciona:

Anonimato : Los votantes no pueden revelar a nadie que forman parte del proceso de selección ni discutir por cuáles hoteles votaron. Esto asegura que no haya influencias externas o conflictos de interés.

Los criterios de elegibilidad son amplios, pues cualquier hotel operativo en el mundo puede ser considerado, independientemente de su tamaño, capacidad o instalaciones. Esto permite que tanto grandes cadenas como pequeños hoteles boutique compitan en igualdad de condiciones. La única excepción es que los hoteles que estén programados para cerrar permanentemente en los tres meses siguientes a la publicación de la lista son excluidos de la nominación.

A diferencia de otros rankings, no impone criterios rígidos, lo que otorga a los votantes la libertad de valorar cada hotel según su experiencia personal. Pueden tomar en cuenta aspectos como el servicio, las instalaciones, la ubicación y el carácter distintivo del establecimiento, esto se debe a que el objetivo final de esta lista es convertirse en el referente global de la excelencia hotelera, ofreciendo una visión auténtica y diversa de las mejores experiencias de alojamiento en todo el mundo.

El Capella Bangkok se ha coronado como el mejor hotel del mundo, logrando un notable ascenso desde el undécimo puesto del año anterior hasta la cima. Ubicado a solo 10 minutos a pie del centro histórico de Bangkok, este lujoso alojamiento ofrece un oasis de tranquilidad en el corazón de la vibrante capital tailandesa.

Situado a orillas del río Chao Phraya, en el distrito de Charoenkrung, el Capella Bangkok cuenta con 101 habitaciones, suites y villas que combinan un diseño moderno inspirado en el minimalismo japonés. Sus habitaciones, amplias y llenas de luz natural, destacan especialmente por las villas junto al río, que ofrecen jardines privados, piscinas de inmersión y acogedoras salas lounge. Además, se destacó porque su servicio ha sido descrito como casi intuitivo, anticipándose a las necesidades de los huéspedes para ofrecer una experiencia incomparable.

La oferta gastronómica del Capella Bangkok refleja la riqueza culinaria de la ciudad, con un restaurante que ofrece cocina mediterránea y otro especializado en sabores locales junto al río. El bar complementa la experiencia con cócteles exclusivos y aperitivos refinados. Además, el hotel cuenta con un equipo dedicado a organizar experiencias personalizadas, como compras guiadas o meditaciones privadas con monjes, permitiendo a los huéspedes descubrir Bangkok.

Passalacqua, una villa del siglo XVIII a orillas del lago de Como, ha sido reconocido como el segundo mejor hotel del mundo y además ha sido galardonado también con el Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award 2024, que premia la excelencia en hoteles boutique con menos de 50 habitaciones. Este exclusivo lugar, que alguna vez fue hogar del Papa Inocencio XI, cuenta con solo 24 habitaciones repartidas entre la villa principal, el Palazz y la Casa al Lago, ofreciendo una experiencia íntima y personalizada.

El hotel sobresale por su diseño milanés y su elegante estilo barroco, realzado por siete acres de jardines en terrazas que presentan un paisaje de olivares, mimosas, rosas y magnolias. Su experiencia gastronómica es igualmente destacada, con una cocina abierta que permite a los huéspedes interactuar con la chef.

El Rosewood Hong Kong, inaugurado en 2019, es una icónica torre de 65 pisos que combina un estilo moderno con opulencia sutil. Diseñado por Tony Chi, el hotel incorpora arte contemporáneo y elementos inspirados en la cultura china. Sus 413 habitaciones ofrecen un ambiente sereno con vistas panorámicas y lujosos baños de mármol. Además, cuenta con 11 restaurantes que ofrecen una variedad de cocinas internacionales, desde reinterpretaciones de los cha chaan tengs de Hong Kong hasta platos italianos e indios.

Para Sonia Cheng, CEO del Grupo Rosewood y originaria de Hong Kong, este hotel es la culminación de un proyecto con décadas de desarrollo, considerado el buque insignia de la marca. Sin embargo, se destaca porque más que ofrecer una experiencia de lujo, tiene un profundo significado histórico y personal, pues rinde homenaje a la rica historia familiar y empresarial de Hong Kong.

El Cheval Blanc París, la primera Maison urbana del grupo LVMH Hospitality, es un emblema de lujo y sofisticación en pleno corazón de la Ciudad de la Luz. Ubicado en el histórico edificio La Samaritaine, junto al Pont Neuf, este hotel boutique de 72 habitaciones fusiona la herencia Art Decó con un diseño contemporáneo audaz, debido a que sus habitaciones destacan por su estilo minimalista, mientras que los espacios públicos y salas son una mezcla de colores llamativos y obras de arte importantes, como la imponente fotografía de la Torre Eiffel de Vik Muniz en el vestíbulo.

La experiencia Cheval Blanc se eleva aún más con sus ofertas gastronómicas, pues el hotel alberga cuatro restaurantes, incluido el aclamado Plénitude, galardonado con tres estrellas Michelin y clasificado entre los 20 mejores restaurantes del mundo. Además de su propuesta culinaria, este lugar se distingue por tener la piscina cubierta más larga de París y un lujoso spa Dior.

The Upper House en Hong Kong, un hotel boutique de 117 habitaciones, destaca por su estilo que fusiona elementos brutalistas con una estética zen japonesa. Desde su fachada diseñada por Thomas Heatherwick hasta su ascensor inspirado en puertas torii, cada detalle está pensado para generar calma y elevación. Con más de 400 piezas de arte, como cerámicas abstractas y una instalación metálica de 40 metros, el arte es parte esencial del ambiente.

Por otro lado, el hotel cuenta con un restaurante de cocina mediterránea de alta calidad y un servicio impecable, que atrae tanto a huéspedes como a locales. Además, aparte de ofrecer alojamientos de primer nivel, cuenta con instalaciones como un gimnasio y opciones para familias como bañeras de piedra caliza.

El Raffles Singapore, es un hotel construido en 1899 en estilo neorrenacentista, el cual ha sido testigo de innumerables eventos históricos y continúa siendo un símbolo de elegancia y tradición. Con sus 115 suites exquisitamente decoradas, jardines tropicales que ocupan casi la mitad de la propiedad, y una reciente renovación completada en 2019, el Raffles ofrece a sus huéspedes una experiencia de alojamiento incomparable que fusiona el pasado con las comodidades modernas.

Y es que la experiencia en el Raffles va más allá del alojamiento, pues los huéspedes disfrutan de excepcionales opciones culinarias, desde el Tiffin Room hasta Butcher’s Block, y pueden degustar cócteles en el icónico Long Bar y el moderno Writers Bar.

El Aman Tokyo ocupa los seis pisos superiores de un rascacielos de 38 plantas, comenzando con un impresionante vestíbulo en el piso 33, con techos de papel washi y vistas panorámicas. Aquí, puede disfrutar de habitaciones, amplias y luminosas que ofrecen techos altos, ventanales y bañeras de piedra con vistas destacadas de la ciudad, además de poder disfrutar de un spa de dos plantas que combina tratamientos innovadores con tradiciones japonesas y una piscina de 30 metros.

Su oferta gastronómica también es destacable, pues abarca desde cocina italiana con toques japoneses hasta sushi omakase, complementada por una panadería, un lounge para comidas y cócteles. Sin embargo, este sitio es especial porque cuenta con un espacio botánico, que es un exuberante jardín interior diseñado para ofrecer un ambiente relajante y natural. Este área verde está repleta de plantas y vegetación cuidadosamente seleccionadas, creando un entorno tranquilo y fresco en medio del bullicio urbano.

Soneva Fushi, galardonado como el Mejor Hotel de Playa en 2023 y 2024, esta situado en un idílico atolón accesible solo por hidroavión lo que ofrece una experiencia de esclusividad y relajación. Este resort ofrece 63 villas privadas rodeadas de vegetación tropical, destaca por sus innovadores baños al aire libre y habitaciones que fusionan el interior con el exterior. Entre sus instalaciones nivel se incluyen un spa de inspiración balinesa, piscinas, canchas de tenis y un gimnasio de alta gama.

Soneva Fushi se destaca por su compromiso con el medio ambiente a través de prácticas innovadoras. Los huéspedes se mueven por la isla en bicicletas, reduciendo el impacto ambiental del transporte. Además, el resort emplea sistemas de energía renovable, utiliza productos locales y orgánicos en su gastronomía, y gestiona sus recursos hídricos de manera eficiente. Su diseño de villas y baños al aire libre permite una conexión fluida con la naturaleza, mientras que su enfoque en el reciclaje y la reducción de residuos refuerza su filosofía de sostenibilidad.

Atlantis The Royal ofrece una experiencia de lujo y extravagancia sin igual, pues este hotel cuenta con 795 habitaciones y suites, 17 restaurantes y bares, y 90 piscinas. Se destaca porque tiene una arquitectura audaz, con instalaciones como la piscina Cloud 22 que esta en lo alto de un puente colgante.

El resort también se compromete con la conservación marina, implementando programas dedicados a la protección del entorno marino circundante. Estas iniciativas incluyen actividades educativas para los huéspedes sobre la vida marina local y proyectos de preservación ambiental.

Nihi Sumba es un exclusivo resort de 27 villas, ubicado en 230 hectáreas de selva virgen, que fusiona el diseño tradicional de Sumba con lujosas comodidades modernas, pues cada villa cuenta con una piscina infinita privada y vistas al océano, creando una conexión íntima con el entorno natural.

Este lugar destaca por su playa de surf de clase mundial, “Occy’s Left”, y ofrece una variedad de actividades, desde equitación hasta la elaboración de chocolate, todo con un compromiso con la sostenibilidad y la comunidad local que se manifiesta en programas de conservación marina, proyectos comunitarios y el uso de ingredientes locales y frescos.

Nihi Sumba, Sumba Island, Indonesia

Claridge’s, London, UK

Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok, Thailand

Raffles London at The OWO, London, UK

Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok, Thailand

Hôtel de Crillon, Paris, France

Chablé Yucatán, Chocholá, Mexico

Hotel du Cap-Eden-Roc, Antibes, France

Maroma, Riviera Maya, Mexico

Four Seasons Firenze, Florence, Italy

Borgo Santandrea, Amalfi, Italy

Desa Potato Head, Bali, Indonesia

Bulgari Tokyo, Tokyo, Japan

The Lana, Dubai, UAE

Rosewood São Paulo, São Paulo, Brazil

The Calile, Brisbane, Australia

The Siam, Bangkok, Thailand

Park Hyatt Kyoto, Kyoto, Japan

Mount Nelson, Cape Town, South Africa

One&Only Mandarina, Riviera Nayarit, Mexico

The Carlyle, New York, U.S.

La Mamounia, Marrakech, Morocco

Four Seasons Madrid, Madrid, Spain

Capella Singapore, Singapore

Four Seasons at The Surf Club, Surfside, U.S.

Hotel Bel-Air, Los Angeles, U.S.

Eden Rock, St. Barths, Caribbean

Aman New York, New York, U.S.

Royal Mansour, Marrakech, Morocco

Amangalla, Galle, Sri Lanka

Le Bristol, Paris, France

Gleneagles, Auchterarder, Scotland

Castello di Reschio, Lisciano Niccone, Italy

Suján Jawai, Rajasthan, India

Singita – Kruger National Park, Kruger National Park, South Africa

Six Senses Zighy Bay, Zighy, Oman

The Connaught, London, UK

The Brando, Tetiaroa, French Polynesia

Hotel Esencia, Tulum, Mexico

The Tasman, Hobart, Australia