Estos son los cruceros más grandes del mundo: ¿cuánto cuestan?

Viajar en ellos es, para muchos, una forma de combinar la aventura marítima con el confort de un resort cinco estrellas. Foto: Cortesía Royal Caribbean International

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La experiencia de recorrer el mar en los cruceros más grandes del mundo no solo impresiona por su magnitud, sino también por los precios que alcanza según el tipo de cabina, la temporada y la duración del viaje.

Royal Caribbean, la naviera líder en tamaño y capacidad, encabeza la lista con embarcaciones que son verdaderas ciudades flotantes, donde el lujo y el entretenimiento se combinan en travesías de varios días.

Icon of the Seas: el gigante del Caribe

Inaugurado en 2024, el Icon of the Seas es actualmente el crucero más grande del planeta, con capacidad para más de 7.000 pasajeros.

Opera principalmente rutas por el Caribe y, según portales especializados como GoBankingRates y Cruises Fares, el precio para un itinerario de siete noches parte desde aproximadamente US$ 998 por persona en camarote interior.

Quienes prefieren vistas al mar o balcón deben considerar tarifas que oscilan entre US$ 1.600 y US$ 2.000, mientras que las suites premium pueden superar los US$ 5.000 por pasajero. En todos los casos, los precios base no incluyen bebidas alcohólicas, WiFi ni excursiones.

Utopia of the Seas: lujo en travesías cortas

El Utopia of the Seas, también de Royal Caribbean, ofrece itinerarios más breves, pero mantiene el mismo nivel de servicio y espectáculos a bordo. De acuerdo con NerdWallet, los precios iniciales rondan los US$ 638 por persona en camarotes interiores.

Las opciones más exclusivas, como las suites de lujo con acceso prioritario y servicios personalizados, alcanzan entre US$ 10.000 y US$ 23.000 por persona para los dos primeros pasajeros, según datos publicados por Royal Caribbean Blog.

Wonder of the Seas: una opción intermedia

El Wonder of the Seas, que durante años ostentó el título del crucero más grande del mundo, sigue siendo uno de los preferidos por su amplia oferta gastronómica y de entretenimiento.

Según CruiseBooking.com, los precios para un viaje de siete noches van desde US$ 700 a US$ 1.200 en cabinas interiores y entre US$ 1.200 y US$ 2.000 en camarotes con balcón. Las suites pueden superar los US$ 4.000, dependiendo de la fecha y la ubicación del camarote.

El costo de viajar en estos gigantes del mar depende de diversos factores: la temporada (alta o baja demanda), la anticipación con que se reserve, la categoría del camarote y los servicios adicionales que se deseen contratar.

Las navieras suelen ofrecer descuentos por reserva temprana y paquetes que incluyen bebidas o excursiones, aunque el precio base generalmente cubre solo alojamiento, comidas principales y acceso a la mayoría de los espectáculos.

Más allá del precio, los cruceros más grandes del mundo representan una experiencia integral: parques acuáticos, zonas temáticas, espectáculos teatrales, simuladores de surf y restaurantes de autor. Viajar en ellos es, para muchos, una forma de combinar la aventura marítima con el confort de un resort cinco estrellas.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.