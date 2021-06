Se espera que cerca de cuatro millones de pasajeros transiten por las terminales aéreas y que serán los más jóvenes quienes viajen.

Después de más de un año de pandemia, son tantas las cifras de pérdidas económicas y desempleo, además del sinfín de dificultades que ha representado el coronavirus en el mundo, que ya son casi paisaje. Contrario a esto, las posibilidades de viajar, salir, cambiar de espacio y liberar el estrés solo inspiran y motivan a quienes planean un viaje para este 2021 y su próxima temporada de vacaciones.

A pesar de que el país aún tiene altas cifras de contagio, el sector del turismo lleva casi un año cuidando e implementando protocolos no solo de bioseguridad, sino para poder realizar sus labores de forma sostenible y cuidando el medio ambiente.

De esto dan fe las cifras entregadas por ANATO; eso sí, confiando en que la situación social y de salud mejore, se estima que para la temporada de vacaciones de mitad de año, entre junio y julio, transitarían por los aeropuertos del país unos 3,9 millones de pasajeros, 56 % de los movilizados en 2019.

En cuanto a qué están buscando los viajeros, ANATO afirma que en su más reciente encuesta a varias agencias de viajes del país, los destinos nacionales de mayor comercialización hasta el momento para la temporada de vacaciones de mitad de año son San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá. Mientras que en cuanto a destinos internacionales que toman fuerza en vuelos y reservaciones sobresalen Estados Unidos, Cancún y Punta Cana.

Tres destinos que están amparados por la expectativa de que 976.000 pasajeros viajen en estos dos meses. Una cifra que está impulsada por los vuelos a Estados Unidos, que hoy tienen un auge por quienes lo hacen con la idea de aplicarse la vacuna contra el COVID-19, gracias a las múltiples promociones que agencias y aerolíneas han implementado para esto.

Volviendo al plano nacional, entre los viajeros sigue predominando la categoría de sol y playa como destino final para quienes buscan descanso y placer; por eso es la más buscada, con un 36 %; seguida por el ecoturismo y turismo de naturaleza, con un 23%, que en parte responde al gusto aventurero y la diversidad de ecosistemas de Colombia.

“Esto nos hace ver que, a pesar de las restricciones y los nuevos requisitos de los destinos en materia de bioseguridad, los turistas anhelan retomar sus viajes pronto”, afirma Paula Cortés, presidenta de ANATO.

Sin embargo, a pesar de que a inicios del año se experimentó un aumento de viajes corporativos, estos no han llegado a cifras óptimas. Hoy día no es que exista una recuperación en este sentido. En la comercialización por segmentos, el 58 % ha sido vacacional, mientras el restante 22 % corporativo. Esas cifras marcan que es necesario impulsar los viajes por el simple placer, que no tienen otro objetivo que el descanso, porque son los que busca la gente.

“Es importante que exista una reactivación turística. Las personas hoy tienen factores de estrés, por la pandemia y el orden social; por eso necesitan salir a vacaciones que sirvan como una forma de relajarse. Esta es una oportunidad muy importante para el turismo regional e interno nacional”, dice Leonardo Garavito, docente investigador y experto en turismo.

Una opinión que va de la mano de lo que cree Edna Rozo, decana de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia, quien afirma que en ese turismo de naturaleza y con las comunidades hay una gran oportunidad para viajar esta temporada de vacaciones.

“El turismo de naturaleza aporta a la calidad de vida de las comunidades. Si desarrollamos una política pública dirigida a fortalecer el turismo comunitario y social, eso nos ayudaría a darle una identidad turística al país y posicionarnos a nivel internacional. Hoy esa oportunidad la tienen quienes van a viajar dentro del país”.

Aunque las tendencias de la Organización Mundial del Turismo reflejan una recuperación total del turismo entre dos y tres años, a veces la vida se escapa entre las manos; por eso, la mejor forma de disfrutarla es viajando.