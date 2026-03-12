Estos son los lugares y paisajes que aparecen en los billetes y monedas de Colombia

La Reserva Natural Valle del Cócora, es la cuna del árbol emblemático de Colombia: la Palma de Cera. Foto: Pixabay

Si alguna vez ha tenido en sus manos los billetes o monedas actuales de Colombia y se ha detenido a observar los paisajes que aparecen en ellos, sabrá que no son simples ilustraciones. Cada imagen cuenta una historia sobre la identidad, la naturaleza y la riqueza cultural del país, pues estos rinden homenaje a ecosistemas, territorios y lugares emblemáticos que reflejan la extraordinaria biodiversidad nacional.

A continuación le contamos cuáles son esos paisajes que aparecen en los billetes y monedas, para que no solo reconozca la biodiversidad colombiana cuando la tenga en sus manos, sino que también pueda animarse a visitar algunos de estos destinos que representan la belleza natural del país.

Billete de cien - Valle del Cocora

El Valle del Cocora es uno de los paisajes más emblemáticos de los Andes colombianos y aparece representado en el billete de COP 100.000, el de mayor denominación del país. Su nombre proviene de Cocora, una princesa quimbaya cuyo nombre se traduce como “estrella del agua”. En este valle, envuelto por la neblina característica del bosque andino, crece la imponente palma de cera del Quindío, considerada el árbol nacional de Colombia y capaz de superar los 60 o incluso 70 metros de altura, lo que la convierte en una de las palmas más altas del mundo.

Ubicado a unos 11 kilómetros de Salento y dentro del área de influencia del Parque Nacional Natural Los Nevados, el valle es uno de los destinos naturales más visitados del país. Para llegar, normalmente se viaja primero a las ciudades cercanas de Pereira o Armenia y desde allí se continúa hasta Salento. El lugar ofrece experiencias como senderismo, avistamiento de aves y recorridos por paisajes montañosos cubiertos de palmas, donde la biodiversidad, la cultura cafetera y la historia del territorio se combinan para crear uno de los escenarios naturales más representativos de Colombia.

Cincuenta mil pesos - Ciudad Perdida

El reverso del billete de COP 50.000 rinde homenaje a Ciudad Perdida, también conocida como Teyuna, un antiguo asentamiento de la civilización tairona oculto durante siglos en la selva de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el billete aparecen dos indígenas junto a sus viviendas tradicionales, recordando a este pueblo precolombino reconocido por su resistencia frente a los conquistadores y por su destacada orfebrería, hoy conservada en el Museo del Oro.

Entre terrazas circulares, escalinatas de piedra y una red de caminos que conecta distintos sectores, los estudios han identificado más de 200 estructuras en Ciudad Perdida, lo que evidencia la compleja organización urbana de este antiguo asentamiento. Hoy este parque arqueológico es uno de los patrimonios históricos más importantes de Colombia y visitarlo implica una travesía por la selva de la Sierra Nevada de Santa Marta, generalmente a través de un trekking de cuatro días y tres noches que parte desde Santa Marta hasta la zona de El Mamey para iniciar una caminata de cerca de 50 kilómetros.

Veinte mil pesos - La Mojana

El billete de COP 20.000 recuerda la grandeza del pueblo zenú y su notable conocimiento del territorio. En él se destaca el antiguo sistema hidráulico que esta cultura construyó en La Mojana, una extensa ecorregión ubicada entre los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia, donde confluyen los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge. A través de una red de canales y camellones, los zenúes lograron regular las inundaciones y convivir con el agua, creando un paisaje habitable y productivo en medio de un complejo delta fluvial.

Hoy, esta región de humedales sigue siendo clave para el equilibrio ambiental del Caribe colombiano, aunque enfrenta nuevos desafíos tras la ruptura del dique de Caregato en 2021, que alteró la dinámica natural de las aguas y mantiene a miles de habitantes expuestos a inundaciones constantes en un territorio donde, desde tiempos ancestrales, la vida siempre ha estado ligada al ritmo de los ríos.

Diez mil pesos - Río Amazonas

El reverso del billete de COP 10.000 rinde homenaje a la inmensidad natural de la Amazonía y a la riqueza del río Amazonas, el más caudaloso del planeta. Este ecosistema, uno de los más biodiversos del mundo, alberga una extraordinaria variedad de especies: cientos de aves, anfibios, mamíferos y reptiles, además de miles de plantas que conforman una selva exuberante llena de vida y misterios. En sus aguas y bosques es posible encontrar desde guacamayas y ranas de cristal hasta caimanes negros, primates y los emblemáticos delfines rosados, símbolos de la riqueza natural que caracteriza a la región amazónica.

Según Colombia Travel, explorar esta parte del país suele comenzar en Leticia, la principal puerta de entrada a la selva colombiana. Desde allí se pueden visitar áreas protegidas como el Parque Nacional Natural Amacayacu o navegar por el río para conocer comunidades y paisajes únicos. Actividades como caminatas por la selva, avistamiento de fauna, recorridos en canoa o visitas a pueblos indígenas permiten comprender la profunda relación entre naturaleza y cultura en la Amazonía.

Cinco mil pesos, monedas de 100 y 50 - homenaje a los páramos

El billete de COP 5.000 y las monedas de 100 y 50 pesos rinden homenaje a uno de los ecosistemas más valiosos del país: los páramos. Estos paisajes de alta montaña, ubicados entre el bosque andino y los glaciares, son esenciales para el equilibrio hídrico, ya que capturan la humedad de las nubes y alimentan ríos y acueductos que abastecen a millones de personas.

Colombia alberga más del 60 % de los páramos del mundo, ecosistemas donde sobresalen especies emblemáticas como el frailejón, capaz de capturar la humedad de las nubes y liberarla lentamente al suelo, y el oso andino, el único oso de Suramérica y una especie sombrilla clave para el equilibrio de estos territorios.

Entre los páramos más representativos del país se encuentran:

Páramo de Sumapaz, el más grande del mundo y una importante reserva hídrica cercana a Bogotá. Ojo, este páramo no está abierto para el turismo.

Parque Nacional Natural Chingaza, clave para el abastecimiento de agua de la capital y hogar de especies como el oso de anteojos.

Páramo de Ocetá, considerado uno de los más hermosos y mejor conservados del país.

Santuario de Fauna y Flora Iguaque, un territorio sagrado para los muiscas, asociado al origen mítico de la humanidad.

Parque Nacional Natural Puracé, donde nacen importantes ríos colombianos y habita una gran diversidad de fauna y flora andina.

Dos mil pesos - Caño Cristales

El reverso del billete de COP 2.000 muestra en primer plano a Caño Cristales, el famoso río de los cinco colores que serpentea entre las formaciones rocosas de la Serranía de la Macarena. Este paisaje sorprende por los tonos rojos, verdes, amarillos y azules que aparecen en su cauce gracias a la planta acuática Macarenia clavigera, que bajo ciertas condiciones de sol y nivel del agua tiñe el fondo del río.

Considerado uno de los ríos más hermosos del mundo, Caño Cristales se encuentra dentro del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, un santuario de biodiversidad que solo puede visitarse mediante turismo regulado. El acceso se realiza generalmente desde Bogotá en vuelo hacia La Macarena, desde donde parten los recorridos guiados hacia senderos y miradores del parque. La mejor época para visitarlo es entre junio y noviembre, cuando las lluvias permiten que la Macarenia clavigera alcance su máximo esplendor y el río despliegue el espectáculo natural que lo ha convertido en uno de los paisajes más emblemáticos de Colombia.

