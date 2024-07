Estos son los mejores estadios de fútbol para tener una experiencia turística

Los escogidos fueron el estadio Maracaná, AT&T Stadium, Estadio Khalifa, Anjalay Coopen, Allianz Arena y Estadio Azteca. Foto: EFE - Claudia Aguilar

En un mundo en el que el deporte y el turismo se entrelazan, los estadios no solo escenarios de juego y competencia sino también destinos turísticos imperdibles. Desde los monumentos arquitectónicos emblemáticos hasta la atmósfera electrizante que envuelve cada evento, estos recintos no solo acogen hazañas deportivas sino que también ofrecen experiencias inolvidables para los aficionados y viajeros, transformándose en paradas obligatorias.

Y la selección hecha por los World Travel Awards, conocidos como los ‘Premios Oscar’ del turismo, es una muestra de las posibilidades y opciones que existen en esta área. En su edición de este año, en la categoría de mejor estadio para vivir una experiencia turística, los premios seleccionaron un escenario de cada región del mundo por su oferta destacada.

El galardón tuvo en cuenta la singularidad y belleza del diseño arquitectónico del estadio, incluyendo elementos icónicos o innovadores que lo distinguen visualmente, la importancia histórica del estadio en el contexto del deporte local o internacional, así como su papel en eventos memorables o significativos, la facilidad de acceso para los turistas, ubicación en relación con otros puntos de interés turístico, disponibilidad de transporte público y la calidad de las instalaciones para los espectadores, incluyendo comodidades, servicios gastronómicos, zonas de entretenimiento y tours guiados.

Estadio Azteca, Centroamérica y Caribe

El Estadio Azteca se encuentra ubicado en la Ciudad de México, específicamente en la zona sur de la ciudad, en la alcaldía Tlalpan. Está situado en una zona accesible con buenas conexiones de transporte público y tiene acceso directo a la línea 2 (línea azul) del metro. La estación más cercana al estadio es la estación ‘Estadio Azteca’, desde la que hay un acceso peatonal directo que conduce al estadio. Además, cuenta con estacionamiento para aquellos que prefieren llegar en vehículo privado, aunque es recomendable llegar con antelación debido a la alta afluencia de público en días de partido.

El diseño del Estadio Azteca es notable por su monumentalidad y su capacidad para albergar a 80.000 espectadores. Fue inaugurado en 1966 y diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares. Su estructura original cuenta con una forma circular y está construido principalmente con concreto. Se destaca por sus gradas escalonadas que proporcionan una excelente visibilidad desde cualquier punto del estadio. El Estadio Azteca tiene una rica historia en el fútbol mundial, pues en este se disputaron partidos de la Copa del Mundo de la FIFA en 1970 y 1986, donde ocurrió la famosa ‘Mano de Dios’, de Diego Maradona, y el ‘Gol del Siglo’.

El Estadio Azteca ofrece tours guiados que permiten a los visitantes explorar áreas normalmente restringidas durante los días de partido. Los tours incluyen visitas a los vestuarios, la zona de prensa, la sala de trofeos y otros espacios emblemáticos del estadio. Durante el recorrido, los guías comparten información histórica y anécdotas relacionadas con eventos y figuras destacadas que han pasado por el estadio. Dentro de las instalaciones del Estadio Azteca se encuentra el Museo del Fútbol, en el que los visitantes pueden explorar exposiciones permanentes y temporales sobre la historia del fútbol en México y el mundo. El museo exhibe trofeos, fotografías, camisetas históricas, y otros objetos relacionados con el deporte, ofreciendo una visión detallada y emocionante para los aficionados. En los alrededores del estadio, específicamente en la Plaza de las Estatuas, los visitantes pueden ver esculturas dedicadas a figuras legendarias del fútbol mexicano e internacional. Esta área es ideal para tomar fotografías y disfrutar del ambiente futbolístico que rodea al estadio.

El Estadio Azteca cuenta con tiendas oficiales en las que los visitantes pueden adquirir todo tipo de productos relacionados con el Club América, la Selección Mexicana y otros equipos. Se pueden comprar camisetas, gorras, balones, y otros recuerdos para llevar a casa como souvenir de la visita.

Allianz Arena, Europa

El Allianz Arena está ubicado en la ciudad de Múnich, Alemania. Se encuentra en la parte norte de la ciudad, específicamente en Fröttmaning district, cerca de la autopista A9, lo que facilita el acceso en coche desde el centro de la ciudad y otras áreas circundantes. El diseño del Allianz Arena es una colaboración entre los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron, y el alemán Markus Jäger.

Es conocido por su fachada exterior que consiste en paneles inflables de ETFE (etileno-tetrafluoroetileno) que pueden iluminarse de diferentes colores, lo que le permite cambiar de apariencia según el equipo local que juegue (rojo para el Bayern Munich, azul para el TSV 1860 Munich) y tiene una capacidad total de aproximadamente 75,000 espectadores. El estadio está bien conectado con el transporte público. La estación de metro más cercana es la estación Fröttmaning (línea U6), que está a pocos minutos a pie del estadio.

En cuanto a su historia, el Allianz Arena abrió sus puertas el 30 de mayo de 2005 con un partido amistoso entre el Bayern Munich y la selección nacional alemana. El estadio fue una de las sedes principales de la Copa del Mundo de la FIFA 2006, celebrada en Alemania. Acogió varios partidos importantes, incluyendo uno de semifinales entre Alemania e Italia, que se convirtió en uno de los momentos más recordados del torneo. En la Liga de Campeones de la UEFA, el Allianz Arena ha sido escenario de finales memorables. En 2012, albergó la final entre el Bayern Munich y el Chelsea FC, en la que el Chelsea ganó en una emocionante tanda de penales.

Para la experiencia del turista, los tours guiados son una de las mejores maneras de explorar el Allianz Arena desde adentro. Los visitantes pueden optar por diferentes tipos de tours, que generalmente incluyen acceso a áreas restringidas como vestuarios, zona de prensa, sala de trofeos y el túnel hacia el campo. Durante el recorrido, los guías proporcionan detalles históricos y anécdotas fascinantes sobre el estadio, el Bayern Munich y eventos memorables que han tenido lugar allí. Dentro del estadio se encuentra el museo FC Bayern Erlebniswelt, que ofrece una inmersión completa en la historia y los logros del Bayern Munich. Los visitantes pueden explorar exhibiciones interactivas, trofeos históricos, camisetas de jugadores legendarios, y experiencias multimedia que narran la evolución del club desde su fundación hasta la actualidad. En la Plaza de las Estatuas, los visitantes pueden encontrar esculturas dedicadas a figuras icónicas del Bayern Munich y el fútbol en general. La Zona de Fan Shop ofrece una amplia gama de productos oficiales del Bayern Munich, incluyendo camisetas, bufandas, balones y otros recuerdos que los aficionados pueden comprar como souvenir de su visita.

Anjalay Coopen, Océano índico

El Estadio Anjalay Coopen está situado en Belle Vue, una ciudad en el norte de Mauricio, cerca de la ciudad de Grand Baie. Su ubicación proporciona un entorno tranquilo y pintoresco, rodeado de vegetación tropical y cerca de las costas del Océano Índico, lo que lo hace ideal para los aficionados al fútbol que buscan una experiencia en un entorno natural. El estadio tiene un diseño funcional y moderno, con capacidad para albergar aproximadamente 18,000 espectadores.

El Estadio Anjalay Coopen lleva el nombre de Anjalay Coopen, un líder político y activista de Mauricio que luchó por los derechos de los trabajadores y la igualdad social. Es el principal escenario para los partidos de la selección nacional de fútbol de Mauricio, así como para equipos locales en competiciones nacionales e internacionales. A lo largo de los años, ha sido testigo de momentos históricos en el fútbol mauriciano y ha contribuido a la pasión por este deporte en la isla.

En cuanto a la accesibilidad, al Estadio Anjalay Coopen se puede llegar desde varias partes de la isla de Mauricio. Tanto en coche desde la ciudad de Port Louis, la capital de Mauricio, así como desde otras localidades cercanas mediante transporte público y taxis. Asistir a un partido también puede ofrecer a los turistas la oportunidad de presenciar rituales y tradiciones locales como cantos y cánticos de apoyo que son característicos de la cultura futbolística mauricana. Además, Belle Vue, donde se encuentra el estadio, es conocido por su entorno natural encantador y vistas panorámicas, por lo cual los turistas pueden disfrutar del paisaje tropical circundante.

Estadio Khalifa, Oriente Medio

Es uno de los estadios más emblemáticos de Doha, Qatar, está ubicado en el complejo deportivo Aspire Zone, también conocido como Ciudad Deportiva, que es un área que alberga varias instalaciones deportivas de primer nivel. El estadio fue inaugurado en 1976, pero ha sido renovado varias veces, la última vez en 2017 para prepararse para la Copa Mundial de la FIFA 2022, y tiene una capacidad para aproximadamente 40,000 espectadores. Está equipado con tecnología de enfriamiento para mantener una temperatura agradable durante los eventos, lo cual es crucial dado el clima cálido de Qatar. Además, ha sido sede de varios eventos deportivos importantes, incluyendo la Copa Asiática de la AFC, los Juegos Asiáticos y el Campeonato Mundial de Atletismo.

Los turistas pueden llegar al estadio utilizando el metro de Doha (Línea Dorada, Estación de Ciudad Deportiva) o a través de taxis y servicios de transporte compartido. Para aquellos que lleguen en vehículos privados, hay amplias instalaciones de estacionamiento en el complejo de Aspire Zone. Al acercarse, los turistas son recibidos por la vista del distintivo arco doble del estadio, que es aún más impresionante cuando se ilumina por la noche. Las entradas del estadio están diseñadas para gestionar grandes flujos de personas de manera eficiente, con sistemas de seguridad avanzados y personal amable para ayudar con cualquier consulta. Una vez dentro, los turistas encontrarán asientos cómodos con excelentes vistas del campo desde prácticamente cualquier punto del estadio. La disposición está pensada para maximizar la visibilidad y la comodidad, además cuenta con pantallas gigantes de alta definición que están ubicadas estratégicamente para asegurar que todos los asistentes puedan seguir cada detalle del evento o partido.

Dentro del complejo Aspire Zone, los turistas pueden visitar el Museo Olímpico y del Deporte de Qatar, que ofrece exhibiciones interactivas sobre la historia del deporte y los logros de Qatar en el ámbito deportivo, y el Aspire Park, que ofrece un espacio verde para relajarse, caminar o disfrutar de un picnic, proporcionando un contraste tranquilo después de la emoción del evento. Después de la visita, los turistas pueden explorar otras atracciones cercanas como el Villaggio Mall, un centro comercial temático con canales y góndolas al estilo veneciano, o disfrutar de una comida en uno de los muchos restaurantes de la zona.

AT&T Stadium, Norte América

Está situado en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, lo que lo convierte en un destino accesible desde dos de las principales ciudades de Texas. El estadio se encuentra cerca de otras atracciones populares como el Six Flags Over Texas y el Globe Life Field, el estadio de béisbol de los Texas Rangers. Fue diseñado por la firma de arquitectura HKS, Inc. y presenta un diseño moderno y futurista que se destaca por su techo retráctil que permite que el estadio sea utilizado en diferentes condiciones climáticas. Tiene una capacidad para aproximadamente 80,000 espectadores, que puede ampliarse hasta 100,000 para eventos especiales. Posee una de las pantallas de video HD más grandes del mundo, suspendida sobre el campo, que proporciona una experiencia visual inigualable. El uso de paneles de vidrio y el techo retráctil permiten la entrada de luz natural, creando un ambiente luminoso y abierto.

Fue abierto en 2009 y construido con un costo de aproximadamente $1.3 mil millones. Ha albergado una amplia gama de eventos, incluyendo el Super Bowl XLV en 2011, el Juego de Estrellas de la NBA en 2010, partidos de la NFL, conciertos de grandes artistas y eventos de fútbol internacional. El estadio es fácilmente accesible desde las principales autopistas como la Interestatal 30 y la Interestatal 20, lo que facilita el acceso en coche y hay amplias instalaciones de estacionamiento con más de 12,000 plazas en las cercanías del estadio.

El estadio ofrece recorridos guiados que permiten a los visitantes explorar áreas exclusivas como los vestuarios, las suites VIP, y la plataforma de observación sobre el campo. Estos tours también proporcionan información detallada sobre la historia y la arquitectura del estadio y hay exhibiciones interactivas y un museo que destaca la historia de los Dallas Cowboys y otros eventos importantes que se han celebrado en el estadio.

Para aquellos que buscan una experiencia más lujosa, hay suites VIP y áreas exclusivas con servicios premium, incluyendo catering de alta gama y acceso a áreas privadas. Después de la visita, los turistas pueden explorar otras atracciones cercanas como el Six Flags Over Texas, un popular parque de atracciones, o el Globe Life Field, hogar de los Texas Rangers.

Estadio Maracaná, Sudamérica

Ubicado en la ciudad Río de Janeiro, Brasil, el estadio Maracaná fue inaugurado en 1950. Su diseño original era moderno y monumental para su época, con un diseño circular que permite una excelente visibilidad desde cualquier punto y ha pasado por varias renovaciones, especialmente antes de la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, mejorando su infraestructura, seguridad y comodidades. Originalmente podía albergar a más de 200,000 espectadores, pero después de las reformas, su capacidad actual es de aproximadamente 78,838 personas.

En cuanto a la experiencia turística que permite, tiene la opción de tour guiado que suele durar entre 40 y 60 minutos e incluye el campo de juego, vestuarios, sala de prensa, tribunas y zonas VIP. Algunos tours ofrecen experiencias interactivas, como la posibilidad de patear un penalti en el campo. Además, cuenta con un museo que presenta trofeos, camisetas, fotos históricas, y objetos personales de jugadores legendarios del fútbol brasileño y utiliza tecnología multimedia para proporcionar una experiencia inmersiva, con videos y proyecciones que narran la historia del estadio y del fútbol en Brasil.

