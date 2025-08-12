Ferias y fiestas en Tibasosa 2025: fechas y programación completa del evento

Tibasosa es un lugar perfecto para visitar si está descubriendo Boyacá. Foto: Gobernación de Boyacá

Si busca un plan para el puente festivo que combine tradición, cultura, deporte y música, en Boyacá lo esperan con una de sus celebraciones más emblemáticas. Y es que del 15 al 18 de agosto, llegan Las Festividades de Tibasosa 2025, que transformarán este pintoresco municipio en un escenario vibrante donde las tradiciones religiosas se entrelazan con actividades campesinas, competencias deportivas y espectáculos musicales de primer nivel.

Aquí le decimos todo lo que podrá encontrar en el evento.

¿Qué podrá ver en el evento?

Las Festividades de Tibasosa 2025 se presentan como una celebración integral que combina tradiciones religiosas, actividades culturales y entretenimiento para toda la familia. Y es que el evento, uno de los más importantes del municipio, arranca con la apertura oficial a cargo del alcalde de Tibasosa, acompañado por la Banda “Innovación” que será protagonista durante todos los días de festividades. La celebración incluye múltiples celebraciones litúrgicas reflejando la tradición religiosa del municipio.

Sin embargo, un aspecto destacado de las festividades es la preservación de las tradiciones rurales, con un mercado ganadero que incluye la premiación de los mejores ejemplares y diversos concursos de oficios y habilidades campesinas. Los visitantes podrán presenciar un concurso de habilidades y destrezas en tractor, así como un pintoresco concurso de imitadores de rebuzno, actividades que celebran la identidad campesina de Tibasosa y conectan a los asistentes con las raíces agrícolas de la región.

Además, durante todos los días de festividades funcionará un mercado artesanal y de Comercio Justo en el Parque Principal, donde los visitantes podrán adquirir productos locales y apreciar el talento artesanal de la región. Este espacio comercial no solo promueve la economía local, sino que también permite a los turistas llevarse un recuerdo auténtico de Tibasosa.

Eso sí, si lo que a usted le gusta es el deporte, el municipio tiene una oferta variada para sus gustos, pues incluye desde disciplinas tradicionales hasta deportes alternativos. Por ejemplo, se realizará una carrera de Canicross de 3K, ciclomontañismo con prueba de crono escalada, una carrera de bicicletas antiguas y un Festival de Ultimate Frisbee. Además, los cuadrangulares deportivos abarcan fútbol, baloncesto y fútbol 5, culminando con las finales de la Copa Festividades Tibasosa 2025, ofreciendo entretenimiento para deportistas de todas las edades.

Por otro lado, la programación musical promete ser uno de los puntos más atractivos, con una variada propuesta que incluye presentaciones de agrupaciones locales como “Fiesta y Parranda” y “Los Makokas”, así como artistas invitados de renombre como Orquesta La 33, Los Rayos de México y el Charrito Negro. Las noches estarán animadas con verbenas al parque, presentaciones de DJ’s, espectáculos de arte circense y un concierto especial titulado “Un Camino, una nueva era”, garantizando entretenimiento hasta altas horas.

Finalmente, las cabalgatas constituyen uno de los eventos más esperados, incluyendo una cabalgata infantil y una cabalgata principal que recorrerá desde el Parque Ecológico hasta diversas veredas y el centro del municipio. Estos desfiles ecuestres, acompañados por retretas musicales y el concurso de comparsas “Fiesta en Corraleja”, mantienen vivas las tradiciones campestres y ofrecen un espectáculo que conecta el pasado rural con el presente festivo de Tibasosa.

Programación

07:00 am: Mercado ganadero. Premiación de los mejores ejemplares | Estrado de la Feria, Parque Ecológico

09:00 am: Mercado artesanal y de Comercio Justo | Parque Principal

10:00 am: Apertura oficial de las Festividades Tibasosa 2025, a cargo del alcalde de Tibasosa. Acompaña Banda “Innovación” | Estrado de la Feria, Parque Ecológico

11:00 am: Concursos de oficios y habilidades campesinas | Estrado de la Feria, Parque Ecológico

11:30 am: Talento del terruño. Presentación agrupación “Fiesta y Parranda” | Estrado de la Feria, Parque Ecológico

12:00 m: Retreta. Hermandad del Santo Cristo, priostos y colaboradores. Acompaña Banda “Innovación” |

02:00 pm: Talento del terruño. Presentación agrupación “Fiesta y Parranda” | Estrado de la Feria, Parque Ecológico

06:00 pm: Vísperas de Iglesia en honor al Santo Cristo. Acompaña Banda “Innovación” | Parroquia Nuestra Señora del Rosario

07:00 pm: Fiesta al Parque. DJ Duván Velandia

08:00 pm: Fiesta al Parque. Banda Ska-ndalo

09:00 pm: Fiesta al Parque. Banda Platanosis

10:30 pm: Mano a mano de DJ’s: DJ SAW y DJ Mario Andreti

Sábado 16 de agosto

05:00 am: Alborada en el terruño. Acompaña Banda “Innovación” | Principales calles de Tibasosa

07:00 am: Canicross - II Carrera 3K Binomio | Ruta: Paipita al Alto de Ayalas

07:00 am: Ciclomontañismo. Prueba CRONO ESCALADA | Parque Principal – Vereda Resguardo – Escuela Patrocinio – Cuatro Esquinas

08:00 am: Mercado artesanal y de Comercio Justo | Parque Principal

09:00 am: Cabalgata Infantil | Parque Principal

10:00 am: Celebración Litúrgica en honor al Santo Cristo. Acompaña Banda “Innovación” | Parroquia Nuestra Señora del Rosario

10:30 am: Cabalgata | Salida Parque Ecológico – Vereda Resguardo – Estancias Contiguas – Parque Principal – Estrado de la Feria, Parque Ecológico

12:00 m: Retreta. Banda “Innovación”

01:00 pm: Desfile y carrera de bicicletas antiguas | Parque Principal

01:00 pm: Copa Festividades Tibasosa 2025. Cuadrangulares de fútbol, baloncesto y fútbol 5 | Polideportivo Santillana

02:00 pm: Arte circense. Somnum freak cabaret

03:00 pm: Concierto especial “Un Camino, una nueva era” | Parque Principal

06:00 pm: Vísperas de Iglesia en honor a la Virgen del Carmen

07:30 pm: Noches de Tibasosa. Iluminación y juegos pirotécnicos | Parque Principal

09:00 pm: Verbena al Parque. Yennifer Mora, Sergio Vargas y Alan Ramírez

Domingo 17 de agosto

05:00 am: Alborada en el terruño. Acompaña Banda “Innovación” | Principales calles de Tibasosa

07:00 am: Mercado artesanal y de Comercio Justo | Parque Principal

08:00 am: Rumba aeróbica fiestera |

10:00 am: Celebración Litúrgica en honor a la Virgen del Carmen | Parroquia Nuestra Señora del Rosario

11:00 am: Finales Copa Festividades Tibasosa 2025 | Polideportivo Santillana

12:00 m: Retreta. Banda “Innovación”

01:00 pm: Concurso de imitadores de rebuzno | Parque Principal

01:30 pm: Concurso de comparsas “Fiesta en Corraleja” y presentación Banda “Oro Negro” | Parque Principal

05:30 pm: Vísperas de Iglesia en honor a la Virgen del Tránsito y procesión | Desde Av. Mariño Soler con carrera 5 hasta la Parroquia Nuestra Señora del Rosario

07:00 pm: Presentación Banda “Los Makokas”

09:00 pm: Verbena al Parque. Orquesta La 33, Rafa Pérez y Los Melódicos

Lunes 18 de agosto

05:00 am: Alborada en el terruño. Acompaña Banda “Innovación” | Principales calles de Tibasosa

08:00 am: Festival de Ultimate Frisbee Tibasosa. Categoría Mixed | Polideportivo Santillana

09:00 am: Válida en carros de balineras | Alto “Los Nopales” – Carrera 10 – Parque Principal

10:00 am: Celebración Litúrgica en honor a la Virgen del Tránsito | Parroquia Nuestra Señora del Rosario

12:00 m: Retreta musical. Banda “Innovación”

02:00 pm: Concurso de habilidades y destrezas en tractor | Tarima de la Feria, Parque Ecológico

02:00 pm: Tibasosa al Parque. Propuestas musicales emergentes |

09:00 pm: Verbena al Parque. Los Rayos de México, El Charrito Negro y Taxi Orquesta

