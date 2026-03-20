Festival de Astronomía Villa de Leyva 2026: programación y eventos

En Villa de Leyva se realiza el Festival de Astronomía. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Cuando cae la noche y el cielo se despeja, hay lugares donde las estrellas dejan de ser un fondo lejano para convertirse en el centro de todo. Eso es lo que ocurre con el Festival de Astronomía de Villa de Leyva 2026, que se celebrará del 20 al 22 de marzo, un encuentro que regresa para reunir a curiosos, viajeros y amantes de la naturaleza alrededor de una misma experiencia: explorar el universo desde la Tierra.

En esta nueva edición, la Plaza Mayor se transforma en un gran observatorio a cielo abierto, donde los telescopios acercan planetas y constelaciones, la astrofotografía captura la belleza del firmamento y expertos en astronomía comparten su conocimiento. Más que un evento, es una experiencia que convierte a Villa de Leyva en un punto clave del turismo científico y el astroturismo en Latinoamérica.

¿Qué trae de nuevo el evento?

La edición 2026 del Festival de Astronomía de Villa de Leyva llega con una programación más amplia y enfocada en acercar la ciencia al público de manera clara, participativa y conectada con el turismo sostenible. Durante tres días, los asistentes no solo podrán observar el cielo, sino entenderlo, explorarlo y vivirlo a través de experiencias guiadas por expertos.

Uno de los grandes destacados de este año es la participación de España como país invitado de honor, un actor clave en el desarrollo del astroturismo a nivel mundial. Su experiencia, impulsada por iniciativas como la Fundación Starlight, aporta una mirada que integra la protección de los cielos nocturnos con el turismo y la divulgación científica, enriqueciendo la agenda con conferencias y espacios de intercambio.

Este enfoque cobra aún más relevancia en Villa de Leyva, que ya cuenta con la certificación Starlight, un reconocimiento que destaca la calidad excepcional de sus cielos y su compromiso con la conservación. Este sello no solo posiciona a Villa de Leyva como un escenario ideal para la observación astronómica, sino también como un referente en astroturismo en Colombia y la región.

A esto se suma una proyección a futuro anunciada por el alcalde Víctor Gamboa, que refuerza la apuesta por la ciencia del municipio: la construcción de un planetario, prevista para 2027, que ampliará la oferta educativa y turística del destino.

Según Laura Ávila, secretaria de Turismo de Villa de Leyva, el posicionamiento del festival ha sido significativo, al punto de consolidarse, año tras año, como uno de los principales espacios de divulgación científica en el país. Durante el evento se ofrece una agenda académica completamente gratuita, en la que niños, jóvenes, familias, aficionados y científicos encuentran un escenario para acercarse al astroturismo, intercambiar conocimientos y fortalecer su interés por la ciencia y la observación del cielo. Para esta edición, además, se espera una asistencia cercana a las 6.000 personas.

Ávila también destacó que el crecimiento del astroturismo en Colombia ha llevado al Ministerio, a través del Viceministerio de Turismo, a priorizar destinos con condiciones óptimas como baja contaminación lumínica, protección de cielos oscuros y una oferta especializada. La apuesta, explicó, es atraer un turismo más consciente y de mayor valor, que contribuya directamente al desarrollo sostenible del sector.

Esta edición, además, trae una agenda pensada para todo tipo de público. Las observaciones nocturnas con telescopios siguen siendo el eje central, las cuales se complementan con sesiones de “preamanecer”, ideales para observar objetos de espacio profundo en las horas más oscuras del día, y con observación solar segura durante la jornada.

El festival también fortalece su componente interactivo con experiencias como el planetario móvil, que permite recorrer el universo en una cúpula inmersiva, y actividades como Astrolego, donde el juego se convierte en una puerta de entrada a la astronomía, especialmente para niños y familias.

En paralelo, la exposición y el concurso de astrofotografía continúan consolidándose como uno de los espacios más atractivos del evento, mientras que la agenda académica se fortalece con conferencias y talleres pensados para distintos niveles, desde aficionados hasta públicos con mayor experiencia.

Y es que el encuentro reunirá a expertos internacionales como Antonia Varela, Luis Miguel Azorín y Juan Vicente Ledesma, quienes participarán en más de 30 actividades entre charlas, talleres, observaciones con telescopios y espacios dedicados a la astrofotografía, ampliando así la experiencia más allá de la simple contemplación del cielo.

Programación por días

Viernes 20 de marzo

3:00 pm – 5:00 pm: Observación solar por telescopios

4:00 pm – 8:00 pm: Astrolego

4:00 pm - 9:00 pm: Planetario

8:00 pm - 10:00 pm: Observación celeste por telescopios

Sábado 21 de marzo

4:30 am – 5:40 am: Observación del equinoccio (Preamanecer)

9:00 am – 10:00 pm: Exposición de Astrofotografía

10:00 am – 8:00 pm: Astrolego

10:00 am – 5:00 pm: Observación solar por telescopios

10:00 am – 9:00 pm: Planetario

6:00 pm – 10:00 pm: Observación celeste por telescopios

Domingo 22 de marzo

4:30 am – 5:40 am: Preamanecer

9:00 am – 1:00 pm: Exposición de Astrofotografía

10:00 am – 1:00 pm: Astrolego

10:00 am – 1:00 pm: Observación solar por telescopios

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