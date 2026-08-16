Festival de las cometas en Villa de Leyva 2026: cuándo es, programación y horarios

Imagen de referencia de cometas Foto: Soc Nang Dong

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En agosto, el cielo de Villa de Leyva deja de ser solo paisaje y se convierte en un espectáculo. Durante cuatro días, cientos de cometas llenan de formas y colores el aire de este municipio boyacense, mientras familias, viajeros y expertos se reúnen para disfrutar de una tradición que combina creatividad, viento y mucha imaginación.

Del 14 al 17 de agosto, la Plaza Mayor (una de las más emblemáticas y extensas de Colombia) será el escenario del Festival Internacional del Viento y las Cometas, una celebración que cada año convierte a Villa de Leyva en el punto de encuentro para quienes quieren mirar hacia arriba y dejarse sorprender.

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¿Qué podrá ver en el evento?

Villa de Leyva volverá a llenar su cielo de color con la edición XLIX del Festival Internacional del Viento y las Cometas, uno de los encuentros culturales más tradicionales del municipio. Durante cuatro días, familias, turistas y cometeros nacionales e internacionales se reunirán para disfrutar de competencias, exhibiciones, espectáculos aéreos, talleres y presentaciones musicales.

Este año, Guatemala será el país invitado de honor, con una muestra que permitirá conocer parte de la tradición de los barriletes, como se conocen las cometas en este país centroamericano. La delegación invitada presentará diseños de gran formato, colores llamativos y elementos que representan diferentes aspectos de su cultura.

Una de las principales atracciones será la exposición permanente ‘Cuando el viento une los pueblos’, ubicada en el Salón Casa del Primer Congreso. Allí, los visitantes podrán conocer cometas tradicionales guatemaltecas y descubrir el simbolismo, los materiales y las técnicas que hacen parte de esta expresión cultural.

La programación también incluirá talleres de elaboración de cometas, origami y globoflexia, además de exhibiciones y actividades para niños y adultos.

El festival también tendrá una programación artística para acompañar las jornadas de vuelo. Entre los artistas y agrupaciones invitados estarán Pescao Vivo, Cali Flow Latino, Cacao Munch, La Candelaria, el Grupo de Vallenato EMSL, DJ Páez y la Escuela de Música Santa María de Leyva.

Además de los conciertos, el público podrá disfrutar de espectáculos de vuelo como ‘Amanecer del Viento’, ‘El Danzar del Viento’, el vuelo inaugural de la delegación de Guatemala y diferentes exhibiciones nocturnas.

Además, también podrá ver el tradicional concurso de cometas, que contará con diferentes categorías para poner a prueba la creatividad, el diseño y las habilidades de los participantes. Entre las modalidades estarán:

Cometa artesanal.

Cometa miniatura.

Pandero.

Cometa comercial.

Cometa delta.

Cometa tridimensional.

Cometa trenes.

Cometa acrobática.

Vuelo vertical.

Vuelo lejano.

Prueba femenina.

Vuelo nocturno.

Cometa espectáculo.

Cometa inflable gigante.

Prueba Reina.

Las competencias estarán distribuidas entre categorías infantil, adultos, única y equipos. Un grupo de cinco jueces evaluará aspectos como la creatividad, la presentación, la elevación y el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada modalidad.

La inscripción tendrá un valor de $15.000 y deberá realizarse al menos una hora antes de la competencia correspondiente. En el caso de la Prueba Reina, los participantes deberán contar además con una póliza de responsabilidad civil para cubrir posibles daños a terceros.

Ojo, debido a la gran cantidad de personas que participan y asisten al festival, la organización estableció un reglamento con 32 disposiciones de seguridad.

Entre las restricciones se encuentra la prohibición del uso de pitas abrasivas, kevlar y tubos metálicos, así como el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas durante las competencias.

Recomendaciones

Si planea viajar a Villa de Leyva durante el Festival Internacional del Viento y las Cometas, tenga en cuenta que se espera una alta afluencia de visitantes, por lo que las autoridades implementarán medidas especiales para facilitar la movilidad y mantener el orden en las vías.

El Instituto de Tránsito de Boyacá (Itboy) pondrá en marcha un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) que contempla restricciones temporales en la vía Sáchica-Villa de Leyva:

Viernes 14 de agosto: sentido único de ingreso hacia Villa de Leyva, de 2:00 p. m. a 7:00 p. m.

Sábado 15 de agosto: sentido único de ingreso hacia Villa de Leyva, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Lunes 17 de agosto: sentido único de salida desde Villa de Leyva hacia Sáchica, de 10:00 a. m. a 12:00 m.

Además, tenga en cuenta que los vehículos que transporten ayuda humanitaria deben tener prioridad de circulación, especialmente en el contexto de la emergencia ocasionada por el terremoto registrado en el país. Si durante su desplazamiento encuentra camiones o caravanas que transportan alimentos, medicamentos, elementos de primera necesidad u otras ayudas destinadas a las zonas afectadas, facilite su paso y evite obstaculizar su recorrido.

Programación completa

Sábado 15 de agosto

9:30 a. m.: Cometa artesanal – Categoría infantil | Cometódromo

10:00 a. m.: Cometa artesanal – Categoría adultos | Cometódromo

10:30 a. m.: Cometa miniatura – Categoría infantil | Cometódromo

11:00 a. m.: Cometa miniatura – Categoría adultos | Cometódromo

11:30 a. m.: Cometa pandero – Categoría única | Cometódromo

12:00 m.: Vuelo publicitario | Cometódromo

1:00 p. m.: Cometa comercial – Categoría infantil | Cometódromo

1:30 p. m.: Cometa comercial – Categoría adultos | Cometódromo

2:00 p. m.: Apertura oficial del XLIX Festival del Viento y las Cometas | Plaza Mayor

2:30 p. m.: Vuelo inaugural ‘Cuando el viento une los pueblos’, a cargo de ASOSDEC – Guatemala | Cometódromo

3:00 p. m.: Presentación de danzas de la Escuela de Música Santa María de Leyva | Plaza Mayor

3:30 p. m.: Cometa acrobática individual – Categoría única | Cometódromo

4:00 p. m.: Show central ‘Amanecer del Viento’ – Club invitado | Cometódromo

5:00 p. m.: Cometa espectáculo – Categoría única | Cometódromo

6:00 p. m.: Cometa de vuelo nocturno – Categoría única | Cometódromo

7:00 p. m.: Show ‘Constelación’ – Vuelo estelar, club invitado | Cometódromo

8:00 p. m.: Presentación musical del Grupo de Vallenato EMSL | Plaza Mayor

9:00 p. m.: Presentación artística ‘La Candelaria’ | Plaza Mayor

10:00 p. m.: Presentación musical central de Pescao Vivo | Plaza Mayor

11:00 p. m.: Presentación de cierre con DJ Páez | Plaza Mayor

Exposición permanente: ‘Cuando el viento une los pueblos’, exhibición de cometas tradicionales guatemaltecas o barriletes | Salón Casa del Primer Congreso

Domingo 16 de agosto

9:00 a. m.: Cometa delta – Categoría infantil | Cometódromo

10:00 a. m.: Cometa delta – Categoría adultos | Cometódromo

10:30 a. m.: Cometa de vuelo vertical – Categoría única | Cometódromo

11:00 a. m.: Prueba femenina – Categoría única | Cometódromo

11:30 a. m.: Vuelo lejano – Categoría única | Cometódromo

12:00 m.: Cometa tridimensional – Categoría única | Cometódromo

12:30 p. m.: Vuelo publicitario | Cometódromo

1:30 p. m.: Cometa trenes – Categoría única | Cometódromo

2:00 p. m.: Show ‘El Danzar del Viento’ – Club invitado | Cometódromo

2:30 p. m.: Cometa acrobática – Equipos | Cometódromo

3:00 p. m.: Prueba Reina – Categoría única | Cometódromo

4:00 p. m.: Cometa inflable gigante – Categoría única | Cometódromo

7:00 p. m.: ‘Luces de la Villa’ – Club invitado | Cometódromo

8:30 p. m.: Presentación artística | Plaza Mayor

9:30 p. m.: Presentación artística de Cacao Munch | Plaza Mayor

10:00 p. m.: Presentación musical central de Cali Flow Latino | Plaza Mayor

11:00 p. m.: Presentación de cierre con DJ Páez | Plaza Mayor

Lunes 17 de agosto

Durante el día: Vuelo libre. El cometódromo estará abierto al público | Cometódromo

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