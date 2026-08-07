Festival Petronio Álvarez 2026 en Cali: cuándo es, programación y horarios

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez también se celebra en Bogotá Foto: FUGA - ANDRES RINCON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si hay una época del año en la que Cali se llena de tambores, marimbas, sabores y tradición, es durante el Festival Petronio Álvarez. Quienes estén en la capital del Valle del Cauca durante agosto tienen una cita obligada con esta celebración, considerada la máxima expresión de la cultura del Pacífico colombiano y uno de los eventos culturales más importantes del país.

Este año la fiesta se realizará del 9 al 17 de agosto, donde la ciudad se convertirá en el escenario donde la música, la gastronomía, las artesanías y los saberes ancestrales de las comunidades afrodescendientes serán los grandes protagonistas.

Y este año llega con una apuesta aún más ambiciosa: más de 3.500 artistas harán parte de la programación para llenar a Cali de música, sabor y tradición. A ellos se sumarán las tradicionales cantadoras del Pacífico, cuyas voces mantienen viva la memoria, las historias y el legado ancestral de las comunidades afrodescendientes de esta región del país.

El festival rinde homenaje a Petronio Álvarez, compositor y cantante nacido en Buenaventura, recordado como una de las figuras más importantes del folclor del Pacífico colombiano y conocido como “El Rey del Currulao”. Su legado musical inspiró un evento que, desde hace tres décadas, se ha convertido en la principal vitrina de la cultura en Cali.

¿Qué podrá ver en el evento?

Uno de los ejes del festival es el tradicional concurso musical, en el que jóvenes artistas y agrupaciones provenientes de distintos municipios del litoral Pacífico compiten en cinco modalidades: Conjunto Violín Caucano, Conjunto de Marimba, Cantos Tradicionales, Conjunto Chirimía y Agrupación Libre. Estas categorías buscan preservar los ritmos ancestrales e impulsar nuevas propuestas inspiradas en las raíces musicales de la región.

La celebración comenzará el 9 de agosto con el desfile Bundeando pa’ la Casa Grande, que reunirá a más de 1.600 participantes pertenecientes a 23 colonias del Pacífico colombiano. El recorrido estará acompañado por la Comparsa Cali Viejo y la carroza Indomable, Mujer Guerrera, ganadora del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2026, y concluirá en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, donde se inaugurará oficialmente la Ciudadela Petronio.

Entre el 12 y el 17 de agosto, la Unidad Deportiva Alberto Galindo será el corazón del festival con el concurso musical, la Muestra de Expresiones Tradicionales, el Quilombo Pedagógico Germán Patiño Ossa, el Caserío Pacífico, la Zona Infantil, una agenda académica, una exposición conmemorativa por los 30 años del evento y el lanzamiento del libro Los retratos de Petronio.

La programación artística también contará con la participación de reconocidas agrupaciones como Herencia de Timbiquí, Grupo Bahía y La Contundencia, referentes de la música del Pacífico colombiano que se suman a la celebración de los 30 años del festival. A ellos se unirán invitados internacionales como Masaka Kids Africana, quienes realizarán un ensamble junto a Huellas Petronito, además de las agrupaciones ganadoras de la edición 2025 y los participantes del tradicional Encuentro de Ganadores.

Como parte de la conmemoración, volverán al escenario Grupo Saboreo, Semblanzas del Río Guapi, Cantos de Río y Grupo Mavichi, seleccionados mediante un proceso de curaduría y votación del público para reconocer a los artistas que han marcado la historia del certamen.

Pero el Petronio va mucho más allá de la música. Su muestra gastronómica es otro de los grandes atractivos y reúne algunos de los sabores más representativos de la región. Los asistentes podrán disfrutar de preparaciones como encocados, ceviches, arroz con camarón, empanadas, tollo y otras recetas elaboradas con pescados, mariscos y crustáceos, además de bebidas tradicionales y una amplia oferta de artesanías.

Además, el festival llegará a otros escenarios de Cali con una programación descentralizada que incluirá actividades en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, la Plaza de Cayzedo, el Bulevar del Río, el Bulevar del Oriente, el Centro Cultural de Cali y Mallplaza, ampliando la experiencia cultural para residentes y visitantes.

Programación completa

Sábado 8 de agosto

10:00 a. m. : Apertura de stands del Petronito – Encuentro de Semilleros de Músicas del Pacífico | Teatro al Aire Libre Los Cristales .

4:00 p. m. a 9:00 p. m.: Programación artística del Petronito | Teatro al Aire Libre Los Cristales.

Domingo 9 de agosto

4:00 p. m.: Desfile de Colonias “Bundeando pa’ la Casa Grande” | Recorrido desde la calle 5 con carrera 70 hasta la Ciudadela Petronio Álvarez.

Del miércoles 12 al lunes 17 de agosto

10:00 a. m. a 1:00 a. m.: Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez (concurso musical, muestras culturales, gastronomía y programación artística) | Ciudadela Petronio Álvarez – Unidad Deportiva Alberto Galindo.

Invitados por día

Miércoles 12: Masaka Kids Africana, Huellas Petronito, Jossman, Mangle Sonoro, Chirimía Timbisón Mokumba y Patacoré Ensamble Chirimía.

Jueves 13: Concurso musical e invitado especial.

Viernes 14: Concurso musical y presentación de Herencia de Timbiquí .

Sábado 15: Semblanzas del Río Guapi, Grupo Mavichi, Los Kukos, Cantos de Río, Saboreo e invitado especial internacional.

Domingo 16: Gran final del concurso con IUIPC, La Contundencia, Mano e’ Currulao y Grupo Bahía.

Del miércoles 12 al sábado 16 de agosto

Cumbre Global Afrodiaspórica (Foro de Alto Nivel y Pabellón Internacional).

Viernes 14 de agosto

10:00 a. m. a 9:00 p. m.: Programación descentralizada | Plaza de Cayzedo.

Sábado 15 de agosto

6:00 p. m. a 10:00 p. m.: Programación descentralizada | Bulevar del Oriente (Cancha La Polvera).

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.