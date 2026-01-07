Premios de las Carrozas ganadoras en Pasto 2026: ¿cuánto se ganaron?

Carroza ganadora del Carnaval de Negros y Blancos Foto: Leidy Barbosa

El Desfile Magno marca el punto culminante del Carnaval de Negros y Blancos y convierte a Pasto en un escenario donde el arte popular alcanza su máxima expresión. Y es que cada 6 de enero, las carrozas, comparsas y agrupaciones musicales desfilan como resultado de un trabajo colectivo que combina oficio, imaginación y memoria cultural.

Sin embargo, en medio de esta muestra de creatividad y color, surge una pregunta inevitable entre el público: ¿cuál fue la propuesta que se llevó el primer lugar? A continuación, los detalles.

¿Quién fue el ganador del carnaval de pasto?

La carroza ganadora del Desfile Magno del Carnaval de Negros y Blancos 2026 fue “Indomable | Mujer Guerrera”, una obra monumental del maestro Óscar Fernando Ruano Luna, que obtuvo la calificación más alta del certamen con 97,50 puntos.

No se trató únicamente de una victoria artística, sino del reconocimiento a una propuesta cargada de fuerza simbólica, creatividad y meses de trabajo riguroso. Y es que la obra, protagonizada por una figura femenina central, rindió homenaje a las mujeres y a las culturas del continente africano, exaltando a la mujer como madre, guardiana de la tradición y guerrera indomable.

La puesta en escena incorporó figuras de niñas y bebés, danzas rituales africanas y animales simbólicos como la hiena, el elefante y el rinoceronte, elementos que enriquecieron la escultura. Esta combinación de símbolos y movimiento otorgó a la carroza una gran potencia estética y un mensaje cultural, logrando una conexión profunda tanto con el público como con el jurado.

La calificación para ganar se otorgó tras evaluar distintos criterios técnicos y artísticos: escultura (hasta 30 puntos), color (hasta 20), composición conceptual —que incluye tema, investigación y creación— (hasta 20), puesta en escena y animación (hasta 10), movimiento (hasta 10) y atuendo (hasta 10).

En cada uno de estos aspectos, Indomable | Mujer Guerrera alcanzó un alto nivel de excelencia.

Pero no se trata solo de un premio, sino del reconocimiento a un proceso silencioso que ocurre mucho antes del desfile: meses de trabajo artesanal, disciplina y saber colectivo. Ese esfuerzo es el que explica por qué estas creaciones efímeras han convertido al Carnaval de Negros y Blancos en una manifestación cultural reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Según Andrés Jaramillo, gerente de Corpocarnaval, el maestro es la figura central de este proceso: coordina la creación, lidera los equipos, domina las técnicas y concentra un conocimiento que se transmite y se perfecciona con los años. Ese esfuerzo colectivo explica por qué muchos artesanos coinciden en que su mayor recompensa no es un premio, sino el reconocimiento del público. Por ello, invitan a que cada vez que una carroza recorra la senda del carnaval sea celebrada con aplausos, ovaciones y menciones en redes sociales, gestos que para ellos representan el reconocimiento más valioso a su trabajo.

Si desea conocer más sobre estas carrozas, le invitamos a recorrer nuestra galería.

¿Cuánto se llevan los ganadores?

Además del reconocimiento artístico y cultural, las carrozas participantes en el Carnaval de Negros y Blancos reciben un estímulo económico según su ubicación en la clasificación final. Estos premios buscan apoyar, en parte, los meses de trabajo artesanal, la logística y el esfuerzo colectivo que implica cada propuesta.

Premiación económica por puesto:

Primer puesto: $45.000.000

Segundo puesto: $32.000.000

Tercer puesto: $28.000.000

Cuarto puesto: $25.000.000

Quinto puesto: $21.000.000

Sexto puesto: $18.000.000

Séptimo puesto: $16.000.000

Octavo puesto: $14.000.000

Noveno puesto: $12.000.000

Décimo puesto: $10.000.000

Undécimo puesto: $8.500.000

Duodécimo puesto: $8.000.000

¿Cuáles son las otras carrozas que ganaron?

Segundo puesto: Carnaval de Negros y Blancos, maestro Mateo Zarama Santacruz – 95,00 puntos

Tercer puesto: Nariño en Alas de Vida, maestro Jairo Andrés Días Yarpaz – 92,50 puntos

Cuarto puesto: Somos Nariño, maestro Darío Cabrera Paspur – 89,00 puntos

Quinto puesto: Sobreviviendo, maestro Edwin Fernando Ramos – 87,00 puntos

Otras carrozas ganadoras:

Sexto puesto: Fiesta Divina , maestro Luis Alberto Erazo – 86,00 puntos

Séptimo puesto: Sureña , maestro Albert Toro Coronel – 79,50 puntos

Octavo puesto: Lo Que Somos , maestro Gerardo Leonardo Ramos – 78,50 puntos

Noveno puesto: Herencia , maestro Héctor Ignacio Oviedo Bravo – 78,50 puntos

Décimo puesto: Anku Tupue, Ofrenda a los Muertos , maestro Javier Hernando Calvache Delgado – 70,50 puntos

Undécimo puesto: Un Viaje Fantástico a Través del Tiempo , maestro Servio Tulio Carvajal – 62,50 puntos

Duodécimo puesto: Mágica Herencia , maestro Diego José Caicedo – 53,50 puntos

Decimotercer puesto: La Mítica, maestro Miachel Delgado Paz – descalificada

¿Por qué fue descalificada la última carroza?

La carroza La Mítica, una de las más monumentales de la jornada, fue descalificada por Corpocarnaval debido al uso de extintores de colores durante su presentación. Según explicó esta entidad, esta decisión se tomó con base en el reglamento oficial que rige la evaluación de las carrozas participantes.

Y es que de acuerdo con este documento, las carrozas no solo son calificadas por su propuesta estética, sino también por su juego escénico, danza, performance y coreografía. Por lo que se establece de manera expresa la prohibición del uso de talco, carioca, pólvora y extintores de colores, una medida orientada a priorizar la seguridad del público, los artistas y la calidad artística del desfile.

La descalificación fue notificada en el acta oficial de ganadores publicada por la organización. Hasta el momento, no se han definido las sanciones adicionales que podrían imponerse por el incumplimiento del reglamento.

Según se informó, el Comité de Ética, el Comité de Cultura, la Mesa Técnica y la Dirección de Corpocarnaval se encuentran analizando el caso para determinar la sanción correspondiente a la carroza La Mítica.

