Festival Zaquesazipa 2025: programación y eventos en Funza, Cundinamarca

Funza abre sus puertas a la memoria, el arte y la tradición con la llegada del Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa, un encuentro que cada año convierte al municipio en el epicentro cultural de Cundinamarca. Del 3 al 14 de septiembre, calles, plazas y escenarios se llenarán de música, danza, teatro, cine, poesía y sabores que celebran tanto la herencia muisca como las expresiones artísticas contemporáneas. Más que un evento, esta fiesta que nació en 1998 se ha consolidado como un puente entre el pasado ancestral y la creatividad actual, fortaleciendo la identidad andina y el tejido cultural de toda la región.

Pero, ¿qué hace tan significativo a este festival? Su nombre evoca la memoria de Sagipa, o Zaquesazipa, último zipa de Bacatá, quien asumió el poder tras la muerte de Tisquesusa en 1537. A pesar de las adversidades de la conquista española, defendió con firmeza a su pueblo hasta ser ejecutado en 1538. Su legado, marcado por la valentía y la resistencia, inspira este encuentro cultural que honra la historia muisca y la proyecta hacia el presente.

Con ese espíritu, el festival se ha convertido en uno de los escenarios artísticos más destacados de Cundinamarca. Durante doce días, Funza se transforma en un espacio de encuentro donde convergen la música, la danza, el teatro, el cine, la poesía, las artes visuales, la feria artesanal y el esperado festival gastronómico. Cada edición es una invitación a celebrar la diversidad, a mantener viva la memoria ancestral y a reafirmar el orgullo de una identidad cultural que sigue vibrando en el altiplano cundiboyacense.

¿Qué podrá ver en el evento?

Durante doce días, Funza se transformará en un escenario único con más de 270 actividades programadas para todos los públicos, donde el cartel musical promete noches inolvidables con la participación de figuras destacadas como Víctor Manuelle, Kapó y el reconocido cantante de música vallenata Rafa Pérez, quienes harán vibrar al público con su talento de talla nacional e internacional.

La danza tendrá un papel central con diferentes festivales que mostrarán la riqueza y diversidad de esta expresión. Habrá espacio para el folclor, con grupos invitados de gran trayectoria, para el ballet con compañías reconocidas, para la danza contemporánea con su propia gala y para las batallas urbanas que pondrán a vibrar al público más joven. En conjunto, será un mosaico de estilos que reflejan tradición, innovación y energía en el escenario.

Las artes visuales también ocuparán un lugar destacado. El festival de body paint inspirado en mitos y leyendas llenará de color y fantasía las calles, mientras que el Salón de Artistas Funzanos reunirá el talento local en una gran muestra. A esto se suma una propuesta vanguardista con Zaquesazipa Académico: Arteficial, un espacio que explora los límites de la creatividad en tiempos de inteligencia artificial y demuestra cómo el festival integra lo ancestral con lo contemporáneo.

En el teatro, la programación será variada y emocionante. Habrá espectáculos que van desde el suspenso hasta el humor y la magia infantil, junto con presentaciones de circo contemporáneo pensadas para encantar a los más pequeños. Finalmente, el festival de cuentería al aire libre dará voz a narradores de distintas trayectorias, quienes compartirán historias que mezclan tradición, imaginación y encanto popular.

Las ferias artesanales “Nuestros Orígenes” y el Festival “Sabores y Saberes, olor a tradición” celebrarán la riqueza cultural y gastronómica de la región, complementándose con master classes como “Anudando Historias” y diversas exposiciones que rescatan la memoria y tradiciones locales. Estas actividades fortalecen la identidad cultural de Funza mientras ofrecen a los visitantes una experiencia auténtica de las tradiciones cundinamarquesas.

La programación también incluirá una noche de cine especial con la película “La ciénaga entre el mar y la tierra”, acompañada de un conversatorio con Vicky Hernández y Jorge Cao, protagonistas y referentes de la televisión nacional, así como conciertos infantiles como “Canciones Desbaradas” de los Canturriantes, garantizando entretenimiento para toda la familia.

El festival convoca en cada edición a más de 1.000 artistas y espera recibir cerca de 50.000 asistentes, consolidándose como una importante plataforma de promoción artística, turística y económica. Y es que más allá del entretenimiento, Zaquesazipa se ha posicionado como un motor de transformación social para la región, promoviendo el desarrollo cultural, generando oportunidades para artistas locales y visitantes de todo el país, y reafirmando a Funza como un epicentro cultural de Cundinamarca donde la evolución artística y la tradición se encuentran en perfecta armonía.

La alcaldesa Jeimmy Villamil Buitrago extendió una invitación especial a todos los colombianos para vivir una experiencia única, afirmando que “¡El poder de la evolución está en Funza! Nuestro municipio se llena de arte, danza, música y tradición en el festival más grande de Cundinamarca”.

Programación

Feria artesanal nuestro orígenes

Horario: 10:00 a.m. – 7:00 p.m.

Parque Principal

Festival sabores y saberes, olor a tradición

Horario: 10:00 a.m. – 7:00 p.m.

Parque Principal

Exposición gráfica:Rostros y memorias del festival de arte y cultura zaquesazipa

Horario: 10:00 a.m. – 7:00 p.m.

Parque Principal

Exposición: Refugiados y migrantes en América se lo explico con plastilina

Horario: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Primer piso complejo cultural

Salón de artistas funzanos zaquesazipa 2025

Horarios: Lunes a sábado: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Biblioparque Marqués de San Jorge.

Salón de artistas infantil

Horario:9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sala Infantil. Biblioparque Marqués de San Jorge

Programación musical

Sábado, 6 de septiembre – Concierto Inaugural: El Poder de Nuestra Música Colombiana

Grupo Galé

Rafa Pérez

El Cholo Valderrama

Artistas funzanos: Martín de la Sierra, Fredy Roa y Óscar Acevedo

Viernes, 12 de septiembre – Funza Góspel 2025

Johan y Sofi

Redimi2

Kavelo y NoDrama

La Reforma

Artistas funzanos: Banda Ameso y Banda Sin Límites

Sábado, 13 de septiembre – Concierto de Cierre: El Poder de la Evolución

Víctor Manuelle

Giovanny Ayala

Kapó

Rikarena

Artistas funzanos: Los de José, Zonne y Los Inseparables

Apertura de puertas: 3:00 p.m. | Plazoleta Marqués de San Jorge

