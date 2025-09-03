Qué hacer en Aruba: deportes, gastronomía y descanso en la Isla Feliz del Caribe

Aruba en temporada alta cuenta con nueve vuelos semanales desde Colombia. Foto: Cortesía Autoridad de Turismo de Aruba

Imagínese caminando por las playas al amanecer mientras se siente inmerso en un cuadro pintado con los colores más vibrantes del Caribe. La suavidad de la arena blanca yace a sus pies, el sonido constante de las olas lo acompaña y la luz dorada del nuevo día empieza a bañar el horizonte. Eso es exactamente lo que puede vivir en Aruba, un destino en el que podrá contemplar la naturaleza, sentirse vivo y a cada paso descubrir rincones secretos que reflejan la esencia auténtica de la isla.

Se trata de un destino caribeño que se destaca por su combinación única de playas, clima cálido durante todo el año y una cultura vibrante y acogedora. Es el lugar de ensueño para quienes buscan descanso y relajación; pero también para viajeros interesados en descubrir paisajes, historia, gastronomía y eventos culturales que enriquecerán su visita. Con una infraestructura turística moderna y conexiones aéreas directas desde varios puntos de Colombia, Aruba se presenta como una opción accesible y segura para quienes desean vivir unas vacaciones completas y memorables, adaptadas a diversos gustos y estilos de viaje.

Para quienes aman el movimiento, montar bicicleta, patineta o salir a correr por las rutas que bordean el mar es una experiencia liberadora, o por lo menos así lo fue para mí. Sin semáforos que detengan el ritmo, ni carros que interrumpan el trayecto y con la gentileza de los locales -que ceden el paso apenas pisa la vía-, muy probablemente sentirá cómo el viento se lleva cada respiro y el paisaje cambia constantemente: palmeras meciéndose, gaviotas en vuelo y la inmensidad azul que se extiende hasta donde alcanza la vista. Más que un simple ejercicio, correr en Aruba es reconectar con lo esencial, sentir el cuerpo y el alma en armonía con la naturaleza y una cultura isleña que tiene mucho que ofrecer.

Tan es así que, de acuerdo con María Camila Arévalo, PR & Communications Colombia de la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA), en el primer semestre de 2024 arribaron a la isla 737.691 visitantes, lo que refleja un aumento del 19 % respecto al mismo periodo de 2023, y en la totalidad del año cerca de 65.000 turistas colombianos se maravillaron con la isla, consolidándose nuestro país como un mercado clave para ella.

La llegada de visitantes provenientes de América Latina alcanzó las 182.383 personas, reflejo del interés creciente y sostenido por este destino caribeño, el cual podría mantenerse para este año, dado que “se proyecta un crecimiento del 6 % en el mercado latinoamericano, con más de 193.000 pasajeros esperados, impulsados especialmente por incrementos significativos en países como Chile y Perú, con un 17 % de aumento cada uno, y Brasil con un notable crecimiento del 49 %, gracias a la mayor oferta de vuelos y la adaptación de la oferta turística a las preferencias de estos mercados”, expone la vocera. Además, según explica, Latinoamérica mantiene un crecimiento acumulado de visitas del 23,5 % hasta julio de este año, con Argentina y Brasil liderando este auge con incrementos superiores al 80 % y 108 %, respectivamente.

Métricas no menores con relación a la cantidad de latinos que arriban a la isla en búsqueda de una temporada de descanso, pues gracias a una conectividad aérea sólida se ha convertido en un destino que cada vez está en el radar de más colombianos. En palabras de Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de la aerolínea colombiana Wingo, la isla se percibe como un destino confiable, seguro y con excelente infraestructura, lo que la vuelve aspiracional y deseable: “En temporada alta, operamos nueve vuelos semanales: tres desde Bogotá, cuatro de Medellín y dos desde Cali, conectando las tres principales ciudades del país con la isla, y ofreciendo más de 15.000 sillas al mes a bajo costo, garantizando buena disponibilidad y opciones para los viajeros”, menciona. Red que permite una conexión cómoda y asequible, haciendo de Aruba una opción accesible para familias, parejas, grupos de amigos y jóvenes que buscan tanto relajación como aventuras sofisticadas sin complicaciones.

En este escenario, la ruta Bogotá–Aruba es especialmente relevante, con operación continua desde 2017. Posteriormente, Medellín se sumó en octubre de 2022 y Cali en 2023, consolidando así la importancia del mercado colombiano para la isla. Durante 2024 Wingo, por ejemplo, transportó 106.000 viajeros entre ambos países, con un crecimiento del 12 % respecto al año anterior y un factor de ocupación promedio del 87 % de las plazas.

Infraestructura hotelera y nuevas ofertas

A la par de la conectividad, Aruba ha fortalecido su infraestructura hotelera con la inauguración de nuevos resorts a finales de 2024 y comienzos de 2025. Entre ellos destacan Joia by Iberostar, ubicado en Eagle Beach; The St. Regis Aruba Resort y Secrets Baby Beach Aruba, este último diseñado exclusivamente para adultos. Estas aperturas diversifican la oferta de alojamiento, permitiendo atender distintos perfiles de viajeros, desde quienes buscan lujo de alto nivel hasta quienes prefieren experiencias más relajadas y familiares.

Escenario en el que Arévalo, jefe de PR & Communications para Colombia de ATA, enfatiza que Aruba está enfocando sus esfuerzos en diversificar su oferta turística, respondiendo a distintos intereses del viajero colombiano. Desde el “wellness”, con experiencias que combinan relajación y deportes acuáticos como el “kitesurf” y el “windsurf”, hasta el turismo romántico con propuestas como “Aruba I Do”, la renovación de votos más grande del Caribe que tuvo lugar el 13 de agosto de 2025. También sobresale el turismo familiar, con playas tranquilas como Baby Beach, actividades seguras como “snorkel” y senderismo, y la expansión de resorts de lujo. Además, la isla impulsa el segmento MICE (sigla que en inglés significa “Meeting, Incentives, Conferencing and Exhibitions”) es decir, turismo de viajes motivados por cuestiones laborales y de carácter empresarial, ofreciendo infraestructura especializada para eventos corporativos.

“La riqueza cultural y gastronómica es otro pilar fundamental, con una cocina influenciada por más de 100 nacionalidades que se vive en restaurantes de alta cocina y en joyas locales, y que se celebra en el Festival Gastronómico Auténtico de octubre. A esto se suman experiencias deportivas y culturales como el KLM Marathon, Aruba Hi-Winds, Beach Tennis Aruba y la vibrante vida artística del barrio de San Nicolás. Todo ello está atravesado por un compromiso con el turismo responsable, impulsado por iniciativas como Aruba Promise, que promueve la sostenibilidad con medidas como la prohibición de plásticos de un solo uso y la conservación del entorno, invitando a los visitantes a ser huéspedes conscientes”, describe la representante de ATA en Colombia.

Es así como esta isla se presenta como un destino completo y multifacético: accesible gracias a su conectividad aérea desde Colombia con Wingo y otras aerolíneas, con una amplia oferta hotelera que se adapta a todos los gustos, un ambiente seguro y una cultura acogedora que habla el idioma de los visitantes. Su apuesta por el turismo sostenible y la constante promoción en mercados latinoamericanos lo convierten en un lugar donde cada viaje es una experiencia única que toca el alma. De manera que si busca un destino que integre playas paradisíacas, movimiento saludable, cultura y sabores internacionales, Aruba le está esperando con los brazos abiertos, lista para regalarle momentos inolvidables.

