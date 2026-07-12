Publicidad

Home

Turismo

Festivo del 20 de julio: los destinos más buscados y los más baratos para viajar en Colombia

Si está planeando una escapada para el puente del Día de la Independencia, estos son los destinos nacionales que más buscan los colombianos y las ciudades donde es posible viajar gastando menos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Alejandra Castaño Carmona
María Alejandra Castaño Carmona
12 de julio de 2026 - 05:23 p. m.
Cartagena lidera las preferencias de los viajeros colombianos para el puente del Día de la Independencia, seguida por Santa Marta y San Andrés.
Cartagena lidera las preferencias de los viajeros colombianos para el puente del Día de la Independencia, seguida por Santa Marta y San Andrés.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Con la llegada del puente festivo del Día de la Independencia, miles de colombianos ya planean una escapada para aprovechar el descanso. Un análisis del buscador de viajes Kayak revela que los destinos de playa continúan liderando las preferencias de los viajeros, mientras que Bogotá, Medellín y Cali destacan entre las ciudades con los vuelos más económicos.

El informe, elaborado a partir de las búsquedas realizadas por usuarios colombianos, también identifica los destinos que registran las mayores reducciones en el precio de los vuelos frente al mismo periodo del año anterior, lo que representa una oportunidad de ahorro para quienes aún no han reservado.

Caribe, protagonista del puente festivo

Cartagena encabeza el listado de los destinos nacionales más buscados para el puente del 20 de julio, con un precio promedio de vuelo ida y vuelta de COP 357.004. Le siguen Santa Marta (COP 388.248) y San Andrés (COP 598.575), confirmando el interés de los viajeros por los destinos de sol y playa.

Vínculos relacionados

En fotos: estos son los ocho pueblos de Colombia que buscan ser los mejores destinos rurales
En fotos: así es el nuevo parque temático de Universal diseñado para niños
¿Por qué existen dos Congos? Así es la República Democrática del Congo

Bogotá y Medellín completan el top cinco de las ciudades más buscadas, con tarifas promedio de COP 288.777 y COP 294.638, respectivamente.

Top cinco destinos nacionales más buscados

PuestoDestinoPrecio promedio vuelo ida y vuelta
1.CartagenaCOP 357.004
2.Santa MartaCOP 388.248
3.San AndrésCOP 598.575
4.BogotáCOP 288.777
5.MedellínCOP 294.638

Frente al mismo periodo del año pasado, Bogotá registró el mayor incremento en búsquedas de vuelos, con un aumento del 38 %. Cartagena también mostró un crecimiento importante, del 24 %, mientras que San Andrés aumentó un 19 %.

Los destinos más económicos para viajar

Para quienes buscan cuidar el presupuesto, el análisis destaca a Bogotá como el destino nacional con el precio promedio más bajo para vuelos de ida y vuelta en clase turista.

Medellín y Cali ocupan el segundo y tercer lugar entre las alternativas más económicas, seguidas por Cartagena y Cúcuta.

Top cinco destinos nacionales más económicos

PuestoDestinoPrecio promedio vuelo ida y vuelta
1.BogotáCOP 288.777
2.MedellínCOP 294.638
3.CaliCOP 328.530
4.CartagenaCOP 357.004
5.CúcutaCOP 378.205

Las ciudades con mayores oportunidades de ahorro

Más allá de las tarifas competitivas, algunos destinos registran una disminución significativa en el precio de los vuelos frente al año anterior.

Cúcuta lidera la lista con una reducción del 19 %, seguida por Bucaramanga (-17 %), San Andrés (-12 %) y Armenia (-7 %). Estas caídas convierten a estas ciudades en alternativas atractivas para quienes buscan viajar durante el puente festivo sin aumentar su presupuesto.

“Durante un período festivo como el Día de la Independencia resulta particularmente interesante observar la variedad de destinos que despiertan el interés de los viajeros colombianos. Los datos muestran búsquedas de ciudades importantes como Bogotá, Medellín y Cali, así como de destinos de playa y ciudades del Caribe, entre ellas Cartagena y San Andrés”, afirmó Alejandro Lombana, director comercial de Kayak para Latinoamérica.

El directivo agregó que esta diversidad “refleja la riqueza de regiones, culturas y experiencias que Colombia ofrece a los viajeros. En Kayak buscamos brindar la información necesaria para que las personas viajen con confianza y aprovechen al máximo cada oportunidad, ya sea para encontrar el vuelo adecuado, el mejor hotel o identificar el mejor momento para reservar”.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

María Alejandra Castaño Carmona

Por María Alejandra Castaño Carmona

mcastano@elespectador.com

Temas recomendados:

AbiertoEE

Turismo por Colombia

festivo del 20 de julio

puente festivo 20 de julio

Día de la Independencia Colombia

viajar en Colombia

puente festivo Colombia

vuelos baratos Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.