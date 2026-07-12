Festivo del 20 de julio: los destinos más buscados y los más baratos para viajar en Colombia

Cartagena lidera las preferencias de los viajeros colombianos para el puente del Día de la Independencia, seguida por Santa Marta y San Andrés. Foto: Getty Images

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Con la llegada del puente festivo del Día de la Independencia, miles de colombianos ya planean una escapada para aprovechar el descanso. Un análisis del buscador de viajes Kayak revela que los destinos de playa continúan liderando las preferencias de los viajeros, mientras que Bogotá, Medellín y Cali destacan entre las ciudades con los vuelos más económicos.

El informe, elaborado a partir de las búsquedas realizadas por usuarios colombianos, también identifica los destinos que registran las mayores reducciones en el precio de los vuelos frente al mismo periodo del año anterior, lo que representa una oportunidad de ahorro para quienes aún no han reservado.

Caribe, protagonista del puente festivo

Cartagena encabeza el listado de los destinos nacionales más buscados para el puente del 20 de julio, con un precio promedio de vuelo ida y vuelta de COP 357.004. Le siguen Santa Marta (COP 388.248) y San Andrés (COP 598.575), confirmando el interés de los viajeros por los destinos de sol y playa.

Bogotá y Medellín completan el top cinco de las ciudades más buscadas, con tarifas promedio de COP 288.777 y COP 294.638, respectivamente.

Top cinco destinos nacionales más buscados

Puesto Destino Precio promedio vuelo ida y vuelta 1. Cartagena COP 357.004 2. Santa Marta COP 388.248 3. San Andrés COP 598.575 4. Bogotá COP 288.777 5. Medellín COP 294.638

Frente al mismo periodo del año pasado, Bogotá registró el mayor incremento en búsquedas de vuelos, con un aumento del 38 %. Cartagena también mostró un crecimiento importante, del 24 %, mientras que San Andrés aumentó un 19 %.

Los destinos más económicos para viajar

Para quienes buscan cuidar el presupuesto, el análisis destaca a Bogotá como el destino nacional con el precio promedio más bajo para vuelos de ida y vuelta en clase turista.

Medellín y Cali ocupan el segundo y tercer lugar entre las alternativas más económicas, seguidas por Cartagena y Cúcuta.

Top cinco destinos nacionales más económicos

Puesto Destino Precio promedio vuelo ida y vuelta 1. Bogotá COP 288.777 2. Medellín COP 294.638 3. Cali COP 328.530 4. Cartagena COP 357.004 5. Cúcuta COP 378.205

Las ciudades con mayores oportunidades de ahorro

Más allá de las tarifas competitivas, algunos destinos registran una disminución significativa en el precio de los vuelos frente al año anterior.

Cúcuta lidera la lista con una reducción del 19 %, seguida por Bucaramanga (-17 %), San Andrés (-12 %) y Armenia (-7 %). Estas caídas convierten a estas ciudades en alternativas atractivas para quienes buscan viajar durante el puente festivo sin aumentar su presupuesto.

“Durante un período festivo como el Día de la Independencia resulta particularmente interesante observar la variedad de destinos que despiertan el interés de los viajeros colombianos. Los datos muestran búsquedas de ciudades importantes como Bogotá, Medellín y Cali, así como de destinos de playa y ciudades del Caribe, entre ellas Cartagena y San Andrés”, afirmó Alejandro Lombana, director comercial de Kayak para Latinoamérica.

El directivo agregó que esta diversidad “refleja la riqueza de regiones, culturas y experiencias que Colombia ofrece a los viajeros. En Kayak buscamos brindar la información necesaria para que las personas viajen con confianza y aprovechen al máximo cada oportunidad, ya sea para encontrar el vuelo adecuado, el mejor hotel o identificar el mejor momento para reservar”.

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