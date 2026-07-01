¿Por qué existen dos Congos? Así es la República Democrática del Congo

República Democrática del Congo es el segundo país más grande de África y el undécimo del mundo. Foto: Pixabay

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Después de cinco décadas de ausencia, la República Democrática del Congo volvió a disputar un Mundial. La última vez había sido en Alemania 1974, cuando el país competía bajo el nombre de Zaire. Su camino terminó en los dieciseisavos de final, tras ser eliminado por Inglaterra, pero el regreso al máximo torneo del fútbol puso los reflectores sobre una nación cuya biodiversidad, recursos naturales y ubicación estratégica la convierten en uno de los territorios más importantes de África.

Más allá del fútbol, la República Democrática del Congo (RDC), ubicada en el corazón de África Central, es el segundo país más grande del continente y comparte fronteras con nueve naciones. Su territorio está atravesado por el río Congo, el segundo más caudaloso del mundo, y alberga buena parte de la cuenca del Congo, el segundo bosque tropical más extenso del planeta después de la Amazonía.

Según Casa África, este ecosistema concentra una enorme diversidad de especies y abundantes recursos naturales. A ello se suma una riqueza mineral excepcional —cobalto, cobre, coltán, diamantes y oro, entre otros—, clave para la fabricación de baterías, teléfonos móviles, computadores y otras tecnologías de la transición energética.

Durante décadas, la RDC ha sido noticia por los conflictos que han marcado su desarrollo. Sin embargo, también alberga algunos de los parques nacionales más importantes de África, volcanes, selvas tropicales y especies emblemáticas como los gorilas de montaña.

Dos países con el mismo nombre

Pese a compartir nombre y frontera, se trata de dos países distintos. A un lado del río se encuentra la República Democrática del Congo, con capital en Kinshasa; al otro, la República del Congo, cuya capital es Brazzaville.

La división tiene origen en el reparto colonial de África durante el siglo XIX. Francia y Bélgica dividieron la cuenca del Congo para satisfacer sus intereses imperiales y, tras las independencias de 1960, ambos Estados conservaron el nombre heredado del antiguo Reino del Congo. Desde entonces, para diferenciarlos, es habitual hablar de Congo-Kinshasa y Congo-Brazzaville.

La riqueza natural y mineral del territorio ha estado ligada durante más de un siglo a disputas, explotación e inestabilidad política, una realidad que todavía influye en el presente del país.

Esa historia también estuvo presente durante la participación de la selección congoleña en el Mundial de 2026. Una de las imágenes que más llamó la atención fue la de Michel Kuka Mboladinga, quien desde 2013 alienta bajo el seudónimo de “Lumumba Vea”. Cubierto con los colores de la bandera de la República Democrática del Congo, permanece inmóvil durante gran parte de los partidos para rendir homenaje a Patrice Lumumba, figura clave de la independencia del país. Con el paso de los años, su silenciosa presencia se ha convertido en un símbolo de la memoria histórica congoleña.

Naturaleza, volcanes y gorilas

Aunque el turismo sigue siendo reducido, la República Democrática del Congo empieza a atraer a viajeros interesados en destinos de naturaleza y biodiversidad.

Lonely Planet la describe como “la gran aventura africana”: un territorio de selvas tropicales, volcanes, grandes ríos y paisajes que aún permanecen fuera de las rutas turísticas tradicionales.

Uno de sus principales atractivos es el Parque Nacional Virunga, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y reconocido como el parque nacional más antiguo de África. Allí habita una de las poblaciones de gorilas de montaña más importantes del planeta, cuya conservación ha sido posible gracias al trabajo de guardaparques y organizaciones ambientales.

La RDC también alberga el Parque Nacional Kahuzi-Biega, el único lugar donde es posible observar gorilas orientales de llanura en su hábitat natural, una especie catalogada en peligro crítico de extinción.

Turismo para conservar

La observación de gorilas se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación para la conservación de estos ecosistemas. Los permisos de ingreso ayudan a sostener las labores de vigilancia, combatir la caza furtiva y financiar proyectos comunitarios que benefician a las poblaciones vecinas.

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Este modelo busca demostrar que la conservación de la biodiversidad también puede generar oportunidades económicas para las comunidades locales y fortalecer la protección de uno de los ecosistemas más importantes del continente.

Un país clave para el mundo

La importancia estratégica de la República Democrática del Congo va más allá de sus recursos minerales. La conservación de la cuenca del Congo resulta fundamental para la regulación del clima global, mientras que sus reservas de minerales críticos desempeñan un papel cada vez más relevante en la transición hacia energías limpias.

En un momento en que el mundo busca proteger los grandes bosques tropicales y garantizar el acceso a minerales esenciales para la transición energética, la República Democrática del Congo ocupa un lugar estratégico. Más allá del fútbol, el país reúne algunos de los paisajes y ecosistemas más extraordinarios de África, un patrimonio natural cuya conservación resulta fundamental para el planeta.

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