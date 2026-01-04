Fitur 2026 abrirá el calendario turístico mundial con una edición centrada en la innovación

La 46ª edición de Fitur será inaugurada oficialmente en la mañana del jueves 22 de enero. Foto: EFE - David Fernández

Fitur 2026 ya calienta motores. La Feria Internacional de Turismo se celebrará del 21 al 25 de enero en Ifema Madrid (España) y volverá a abrir el calendario turístico anual en un contexto especialmente favorable para la industria. Según los últimos datos de ONU Turismo, el turismo internacional mantiene su senda de recuperación, con un crecimiento del 5 % en llegadas hasta septiembre de 2025 respecto al año anterior, alcanzando los 1.100 millones de turistas.

La 46ª edición de Fitur será inaugurada oficialmente en la mañana del jueves 22 de enero, segunda jornada profesional de la Feria, consolidando una vez más su papel como plataforma global de referencia para toda la cadena de valor del turismo.

En coherencia con su compromiso con la sostenibilidad, Fitur 2026 refuerza su recomendación del uso del transporte público para acceder al recinto ferial. Ifema Madrid cuenta con una amplia y eficiente red de metro, autobuses y otros servicios de transporte colectivo que facilitan una movilidad más cómoda, eficiente y respetuosa con el medio ambiente tanto para profesionales como para visitantes.

Un nuevo Pabellón del Conocimiento, epicentro de la innovación

Entre las principales novedades de esta edición destaca la creación del Pabellón del Conocimiento, ubicado en el Pabellón 12, que se perfila como uno de los grandes motores de Fitur 2026. Abierto durante los días profesionales —miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero—, este espacio se convertirá en el núcleo del debate, la reflexión y la innovación en torno a los desafíos y oportunidades que marcarán el futuro del turismo.

La apuesta por la innovación se refleja también en el crecimiento del 50 % del área de travel technology, que reunirá soluciones de vanguardia de más de 150 empresas procedentes de más de 20 países. A ello se sumará un completo programa de foros, conferencias y encuentros profesionales impulsados por secciones clave como FITUR TechY, FITUR Know-How & Export, FITUR Sports, FITUR Talent y el Observatorio FITURNEXT, orientados a diversificar y enriquecer la oferta turística.

Toda la cadena de valor, presente en FITUR 2026

A menos de un mes de su celebración, Fitur 2026 confirma la participación de más de 10.000 empresas que representan de forma integral toda la cadena de valor del turismo: destinos, administraciones públicas, empresas de transporte, alojamiento, intermediación, tecnología, innovación y servicios especializados. Esta amplia representación refuerza el carácter estratégico de la Feria como punto de encuentro global, impulsando la generación de negocio, la colaboración público-privada y el intercambio de conocimiento.

Durante el fin de semana, el sábado 24 y el domingo 25 de enero, Fitur abrirá sus puertas al público general, convirtiéndose en una gran fiesta del turismo que conectará directamente a destinos y empresas con el viajero final.

Con estas líneas estratégicas, Fitur 2026 se prepara para una edición ambiciosa que volverá a situar a Madrid en el centro del turismo mundial, reafirmando su liderazgo como espacio de referencia para el negocio, el conocimiento y la innovación del sector.

