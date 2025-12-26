Colombia llegará a Fitur 2026 con la mayor delegación turística de su historia

Fitur se ha consolidado como una plataforma estratégica para posicionar a Colombia en el mercado europeo. Foto: Cortesía ProColombia

Colombia volverá a ser protagonista en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, el principal escenario de promoción turística del mercado iberoamericano. El país llegará a Madrid con la mayor delegación de su historia: 59 empresarios del sector, como parte de una estrategia que busca fortalecer los negocios, promover la inclusión y diversificar las experiencias turísticas que ofrece el destino.

La participación estará liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ejecutada por ProColombia, con la presencia de 11 entidades regionales, 14 establecimientos de alojamiento y 34 operadores turísticos. Esta apuesta consolida la imagen de Colombia como un destino diverso, competitivo e incluyente, bajo la narrativa de El País de la Belleza.

“Fitur se ha consolidado como una plataforma estratégica para posicionar a Colombia en el mercado europeo. Nuestra presencia en 2026 refleja el trabajo articulado con las regiones y el sector privado, y llega respaldada por resultados históricos en crecimiento de visitantes y generación de divisas, que confirman que el turismo es un motor de desarrollo para el país”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Durante la feria, la delegación colombiana presentará una oferta integral que incluye sol y playa, cultura, naturaleza y aventura, así como segmentos especializados como turismo LGBTQ+, romance, bienestar, reuniones, lujo y turismo comunitario. La propuesta representa a las seis regiones turísticas del país: Gran Caribe Colombiano, Andes Occidentales Colombianos, Andes Orientales Colombianos, Macizo Colombiano, Pacífico Colombiano y Amazonía–Orinoquía Colombiana, de acuerdo con la demanda priorizada del mercado español identificada por la Oficina Comercial de ProColombia en España.

Uno de los ejes destacados en Fitur 2026 será el fortalecimiento de la oferta de turismo de cruceros y turismo náutico, resaltando el potencial de los puertos del Gran Caribe Colombiano y el Pacífico Colombiano. A esto se suma la promoción de una visión de turismo para todos, que impulsa la inclusión sin distinción de orientación sexual, identidad de género, origen o condición de discapacidad.

La participación de Colombia en la feria está respaldada por cifras históricas. Entre agosto de 2022 y octubre de 2025, el país recibió más de 20,8 millones de visitantes no residentes, lo que representa un crecimiento superior al 125 % frente al periodo 2018–2021. En términos económicos, entre agosto de 2022 y mayo de 2025, el turismo generó cerca de USD 24.000 millones en divisas para la economía nacional.

Los resultados obtenidos en ediciones anteriores de Fitur refuerzan estas expectativas. En 2025, Colombia alcanzó USD 35,8 millones en expectativas de negocio —la cifra más alta en su historia en la feria— con 932 citas comerciales y una delegación récord de 49 actores. En 2024, se lograron USD 32 millones en expectativas y 874 citas, mientras que en 2023 las proyecciones llegaron a USD 15,6 millones, un 85 % más que en 2022.

Con esta participación histórica en Fitur 2026, Colombia busca seguir posicionándose como uno de los destinos más atractivos de América Latina para el mercado europeo, impulsando el turismo como una herramienta clave de desarrollo económico, social y territorial.

