GHL Hoteles presenta su primer Informe de Sostenibilidad y logra aval internacional

Hotel Sonesta Pereira. Foto: Cortesía GHL Hoteles

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

GHL Hoteles, compañía colombiana con más de seis décadas de experiencia en operación hotelera multimarca en América Latina, presentó oficialmente su Informe de Sostenibilidad 2024, documento que consolida los avances, retos y compromisos de la organización en materia ambiental, social y de gobernanza.

El informe, elaborado bajo los estándares internacionales GRI y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), busca reforzar un modelo de hospitalidad responsable que genere valor para colaboradores, huéspedes, comunidades, proveedores e inversionistas.

“Hospitalidad y sostenibilidad no son conceptos aislados; son parte de un mismo modelo de valor compartido. Este primer informe es un compromiso público para preservar un planeta sano, proteger a quienes más lo necesitan y construir un futuro justo en cada destino donde operamos”, señaló Andrés Fajardo, presidente de GHL Hoteles.

Estrategia en cuatro pilares

La compañía estructuró su estrategia de sostenibilidad en torno a cuatro ejes principales:

Turismo Responsable y Humano: gestión ética y respeto por los derechos humanos.

Acción por el Clima: medidas para reducir la huella ambiental mediante eficiencia energética, gestión hídrica y economía circular.

Diversidad e Inclusión: impulso a entornos laborales equitativos y libres de discriminación.

Educación para Todos: formación de colaboradores y comunidades a través de la GHL Training School.

Este último eje ha tenido un impacto directo en la movilidad interna: el 86% de los gerentes de hoteles de GHL fueron formados dentro de la organización, muchos de ellos iniciando sus carreras como botones, camareras o recepcionistas.

👀🌎📄(Lea también: Cuatro playas colombianas entran al top global por su belleza y conexión natural)

Resultados destacados en 2024

El informe recoge hitos como:

Certificación LEED Oro para el Biohotel Organic Suites.

Bandera Azul Ecológica para el Sheraton San José.

Reducción del 6,18% de la huella de carbono .

Ahorro del 5,74% en consumo de agua y 3,41% en energía por huésped .

Siembra de 6.068 árboles en el programa Bosque de Oxígeno .

Fortalecimiento de programas de inclusión laboral para comunidades vulnerables, migrantes y personas con discapacidad.

Reconocimientos internacionales

Durante el evento de presentación, Bureau Veritas certificó a 57 operaciones de GHL bajo las normas ISO 21401, ISO 45001 y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), ratificando su posición como referente regional en sostenibilidad, seguridad laboral y turismo responsable.

👀🌎📄(Lea también: Viajar con sentido: el auge del turismo experiencial en Colombia)

Compromisos a futuro

Entre sus metas, la compañía proyecta:

Reducir y compensar en un 15 % su huella de carbono por habitación instalada para 2030 y en un 30% para 2035 .

Recertificar todas sus operaciones cada tres años.

Capacitar a un promedio de 1.000 personas anualmente mediante GHL Training School.

Alcanzar la paridad salarial del 100% entre hombres y mujeres para 2030.

Con estos avances, GHL Hoteles reafirma su propósito de ofrecer experiencias memorables y sostenibles en América Latina, consolidando un modelo de hospitalidad con impacto positivo para la región.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.