Así es cómo Costa Rica convierte el turismo en herramienta de cambio y sostenibilidad

El volcán Poás está ubicado en los bosques montañosos de la cordillera volcánica Central.

En un mundo donde los viajeros buscan experiencias con propósito, Costa Rica se ha consolidado como un referente global de cómo el turismo puede ir más allá del ocio y convertirse en un motor de cambio. En este país centroamericano, la actividad turística impulsa economías locales, protege la biodiversidad y coloca a las comunidades en el corazón de la experiencia.

“Costa Rica es un destino con propósito: protege su biodiversidad, impulsa el bienestar y promueve un turismo que mejora vidas”, asegura Ireth Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Un modelo que une sostenibilidad, inclusión y economía

La apuesta costarricense no es nueva: desde hace más de 40 años, el país tomó decisiones estratégicas que hoy lo posicionan como uno de los destinos más auténticos y responsables del planeta. Ese camino ha dado resultados concretos. Según el Banco Central de Costa Rica, el ingreso de divisas por turismo alcanzó los US$ 5434 millones en 2024, la cifra más alta en la historia del sector.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó que 183.016 personas trabajaron en actividades turísticas durante 2024, lo que significó casi 20.000 nuevos empleos respecto al año anterior. Detrás de estas cifras está un modelo inclusivo que conecta con la identidad local y distribuye oportunidades en todo el país.

Este enfoque también ha atraído mayor interés internacional. Entre enero y mayo de 2025, la llegada de turistas colombianos creció 3,5 % en comparación con el mismo periodo de 2024, impulsada por la conectividad aérea, la cercanía cultural y el auge del turismo con sentido.

El ICT: liderazgo y visión

El Instituto Costarricense de Turismo es el gran articulador de esta transformación. Más allá de la promoción, diseña políticas públicas, fortalece la calidad de la oferta, impulsa la innovación y vincula el turismo con el bienestar social y ambiental.

Entre sus logros destacan:

Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) , adoptado por más de 130 empresas.

Programas de inclusión , con 13 playas adaptadas para personas con discapacidad.

Innovación ambiental , como el proyecto MICE Forest, que compensa la huella de carbono de eventos turísticos.

Apoyo a pymes y mipymes, que representan el 80 % del sector.

“La sostenibilidad para nosotros no es una tendencia, es parte de nuestra forma de vivir, de hacer turismo y de ver el futuro”, subraya Rodríguez.

Proyección internacional y liderazgo verde

El compromiso de Costa Rica ha traspasado fronteras. Desde 2024 preside el Comité de Sostenibilidad de ONU Turismo y lidera la región en la Organización Internacional de Turismo Social. Además, el país ha logrado hitos únicos: fue el primero en revertir la deforestación, protege más del 30 % de su espacio marino, apuesta por energías limpias y alinea su modelo turístico con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Una invitación a transformar la manera de viajar

Visitar Costa Rica es participar en una historia de conservación, bienestar y equidad. No se trata solo de recorrer playas, volcanes o bosques tropicales, sino de ser parte de un modelo que inspira a nivel mundial.

Para los colombianos que buscan dejar huella y vivir una experiencia transformadora, el país ofrece mucho más que paisajes: ofrece la posibilidad de conectar con lo esencial, con la naturaleza y con una visión de turismo que cambia vidas.

