Guía para hacer senderismo cerca de Bogotá

El Parque Nacional de Chingaza es conocido por su biodiversidad y la posibilidad de avistar fauna silvestre, como venados cola blanca y osos de anteojos. Foto: Cortesía, Alejandro Calderón

Colombia ofrece una riqueza de paisajes naturales tan diversos que invitan a ser explorados de manera tranquila y pausada, en los que se puede disfrutar el canto de las aves y el suave movimiento de los ríos. Si esta buscando recorrerlos, el senderismo puede ser una actividad atractiva para usted, y más si esta en la zona central del país, ya que hay muchos senderos, páramos y montañas por explorar.

Sin embargo, muchos entusiastas de este tipo de turismo se preguntan qué necesitan para acceder a estos lugares, qué implementos deben llevar y cuánto tiempo tomará la experiencia. Por ello, aquí les presentamos una breve guía para disfrutar del senderismo y conocer lugares cercanos a la capital.

¿Qué es el senderismo?

El senderismo se refiere a caminatas cortas, generalmente de un día que transcurren por senderos, caminos o entornos naturales con condiciones específicas para su desarrollo. Este tipo de actividad varía en su grado de dificultad, por lo que a veces se asocia como un práctica deportiva, aunque también tiene un claro interés turístico.

Los grados de dificultad son:

Baja : Recorridos de hasta 7 km en un período de 2 a 3 horas a marcha lenta. Se trata de excursiones en terrenos ondulados con pendientes cortas, ideales para grupos de niños, eventos empresariales o familiares.

Media : Caminatas de 8 a 15 km en un período de 3 a 5 horas a marcha lenta. Las condiciones del terreno pueden variar, pero son adecuadas para personas con buena condición física.

Alta: Excursiones que cubren distancias superiores a 15 km y pueden durar más de 5 horas. Aunque no se requiere experiencia previa, representan un desafío alto para los novatos. Las condiciones del terreno son variables, con travesías entre diferentes pisos térmicos y regiones con muchos contrastes.

Para Carlos Avellena, socio y fundador de la empresa Caminantes del Retorno -agencia de viajes especializada en turismo de naturaleza, observación de aves, flora y fauna y tours de fotografía-, el senderismo es mucho más que una simple actividad o trabajo “es un arte, una conexión profunda con la naturaleza que trasciende la mera actividad física. Es una experiencia mística, un encuentro con la tierra bajo nuestros pies, con el silencio del monte”.

Pero hay otro concepto que a menudo se confunde con el senderismo y es el trekking, el cual implica realizar viajes más largos, generalmente de una semana como mínimo y posee una dificultad más elevada debido a su exigencia física y a la falta de caminos delimitados. Sus escenarios pueden variar entre montañas, bosques, selvas, cañones o ríos.

Aspectos que debe considerar si hará senderismo

Avellana enfatiza la necesidad de una planificación meticulosa antes de embarcarse en el recorrido de un sendero, pues sin una preparación adecuada, el impacto negativo en el entorno puede ser considerable, tanto en términos ambientales al pisar zonas de biodiversidad protegidas, como en términos de experiencia cultural y ambiental, ya que puede perderse la oportunidad de conocer la historia de la comunidad local contada por ellos mismos, así como de identificar la diversidad de flora y fauna presentes en el área.

“Es crucial contactar y colaborar con la comunidad local, quienes pueden proporcionar información valiosa y garantizar una experiencia segura y responsable. Esto requiere una organización detallada y una investigación exhaustiva sobre las opciones disponibles, así como una preparación física adecuada y un entendimiento claro de las condiciones del terreno y la duración del recorrido”, dice Avellana.

Menciona que recorrer Colombia es fácil, y que además, el senderismo se puede disfrutar en cualquier época del año, ya que no hay limitaciones por algún clima extremo al ser un país tropical. Sin embargo, señala que algunas condiciones pueden influir en si se va o no a un viaje ese día. Por ejemplo, para actividades en la montaña, los meses óptimos suelen ser diciembre, enero y febrero, pero esto no restringe la posibilidad de caminar durante todo el año. Aunque las lluvias pueden ser intensas en ciertas temporadas, con precaución y una selección cuidadosa de rutas, es factible salir a caminar en cualquier momento.

Recomendaciones para hacer un senderismo sin contratiempos

Antes de la caminata:

Tenga en cuenta su nivel de condición física: Si bien Avellana menciona que el senderismo es una actividad tranquila en donde se disfruta el paisaje, por lo que se hacen paradas constantes, si recomienda un chequeo con el médico antes de ir. “Es evidente que el senderismo requiere una exigencia física. Si tienes algún problema de salud, una lesión o una incapacidad, puede que no seas apto para esta actividad. Asimismo, si sufres de miedo a las alturas o a los animales, como las cucarachas, es posible que no puedas disfrutar plenamente del senderismo a menos que trabajes en superar esos temores. Yo creo que todo es mentalizarse, las personas se preocupan por el calor o el frío, pero aprender a controlar nuestro cuerpo, mantenernos hidratados y protegernos del sol con bloqueador solar son medidas que podemos tomar”, recalca el experto.

Investigue el sendero: Conozca el terreno, la distancia, la elevación y las condiciones climáticas comunes del lugar al que va. Por ello se aconseja hablar con las comunidades locales, o hacer una investigación en páginas que hacen senderismo, ya que ellos conocen y están familiarizados con el terreno y sus atajos.

Elija el equipo adecuado: Camino del Retorno recomienda llevar una mochila ergonómica de al menos 30 litros para cargar todo lo necesario: botas o calzado con suela de buen agarre y protección para el tobillo, prendas cómodas, impermeables y transpirables, capas para adaptarte a los cambios de temperatura, sombrero, gafas de sol y bloqueador solar, agua, comida, medicamentos personales, documentos de identidad y un bastón de senderismo (opcional).

Preparación física: Realice caminatas cortas o ejercicios cardiovasculares para prepararse para la caminata.

Durante la caminata:

Tome descansos: Descanse cuando lo necesite y disfrute del paisaje.

Siga el sendero: Preste atención a las marcas del sendero y no se aleje del grupo.

Respete el medio ambiente: No deje basura ni dañe la vegetación.

Actitud: Sea consciente del entorno en el que se encuentra, y qué actividad está haciendo con el nivel de dificultad elegido, pues esto se trata más de un turismo centrado en la serenidad y el silencio. Por lo que no se encontrará de manera general actividades de deportes extremos.

Recalca también que los niños pueden ir a algunas rutas, pero que recomienda estar seguro de la ruta que tome para que sea amigable con el estado físico de ellos, pues algunas rutas requieren saltar, escalar un poco, por lo que ya es una exigencia mayor.

Cinco rutas recomendadas cerca de Bogotá

Hablamos con Baleny Cortés, Líder Roadtrip Colombia, quien recomendó algunas de las rutas más populares y bellas cerca a la capital:

Parque Natural Chingaza

En este parque se pueden realizar varios senderos de diferentes niveles de dificultad, que permiten a los visitantes explorar los diversos ecosistemas, como los bosques de niebla y los páramos. Además, existen opciones de hospedaje en cabañas autorizadas por Parques Nacionales. Una de las zonas delimitadas autorizadas es el Sendero del Lago de Siecha, uno de los más populares, relacionado con la leyenda del Dorado y el recorrido del agua. Aquí, los visitantes pueden avistar fauna silvestre, como venados cola blanca y osos de anteojos, así como observar aves.

“En las actividades de senderismo y contemplación que realiza la empresa Road Trip Colombia, la interpretación ambiental por parte de los guías locales es fundamental. Estos guías transmiten el contexto socioambiental de la zona, fomentando el amor y la apropiación del territorio por parte de los visitantes”, afirma Cortés.

Sin embargo, tenga en cuenta que para acceder a este lugar, es necesario hacer una reserva previa con la entidad de Parques Nacionales y contar con un guía certificado por Parques Nacionales, avalado por procesos establecidos a lo largo de los años.

Cascada la Chorrera:

La Chorrera, la cascada escalonada más alta de Colombia, ubicada en Choachí, Cundinamarca, es un paraíso para poder ver y disfrutar. Para recorrerlo, su sendero atraviesa un bosque de niebla y lleva a los visitantes a caminos que pasan detrás de la cascada, donde se experimenta la cortina de agua. Aquí, según Cortés, las personas pueden explorar el bosque de niebla y aprender sobre la huella hídrica y el comportamiento de estos bosques, influenciados por cuencas como la del río Magdalena y las lluvias.

Caminos Reales

El Camino Real de Tena es un sendero que atraviesa un bosque tropical y conduce a la cascada El Tambo. Este camino forma parte de la historia de la Expedición Botánica, liderada por Alexander von Humboldt y José Celestino Mutis, quienes lo seleccionaron como epicentro para estudiar la diversidad de especies vegetales de la región. Ubicado cerca de la Mesa, Cundinamarca, a unos 20 minutos de los puntos estratégicos de la expedición, este sendero ofrece un nivel medio de dificultad, por lo que los excursionistas deben tener una disposición física y preparación adecuada.

El Camino Real de Tena fue trazado originalmente por los muiscas para el intercambio de productos con otras comunidades indígenas de la sabana. Posteriormente, esta ruta fue utilizada por colonizadores, virreyes, ejércitos españoles, religiosos y comerciantes. En 1772, Mutis seleccionó este camino para iniciar la Real Expedición Botánica, donde descubrió diversas especies de quina, lo que implicó importantes hallazgos para el virreinato de la Nueva Granada.

Cerro de Quinini

Quinini, ubicado en la zona de Cundinamarca, específicamente en la cuenca baja del Sumapaz, en Tibacuy, Cundinamarca. Este sendero atraviesa una zona forestal de reserva donde se encuentra uno de los relictos de robles que están siendo protegidos. La comunidad local se ha fortalecido con procesos liderados por profesionales de la Universidad Nacional, quienes vieron la oportunidad de ofrecer experiencias de agroturismo en la zona para contrarrestar la afluencia de personas que accedían a la zona para actividades como ciclismo y acampada sin supervisión local, lo que llevó a establecer regulaciones para evitar incendios forestales y garantizar un manejo responsable de la zona.

Durante el recorrido por el sendero Quinini, los visitantes pasan por una zona de reserva forestal de robles y llegan a una zona de miradores, donde se puede apreciar la cosmovisión del territorio de la Comunidad Indígena Panche, así como petroglifos grabados en rocas, que forman parte de la historia y la interpretación proporcionada por los guías locales. Además, se ofrece un proceso de café orgánico, fortaleciendo la experiencia en torno al lugar.

Reserva Bosques de Macanal

El bosque que predomina en estas zonas es el bosque de niebla, y lo que sucede en este lugar es un ejemplo destacado de restauración ecológica. Un maestro de la Universidad Nacional, arquitecto de profesión, decidió crear jardines para restaurar una finca y convertirla en reserva. Inspirado en técnicas europeas, diseñó paisajes modificados para facilitar el acceso al agua y sembró especies nativas para promover la restauración.

Cortés menciona que este lugar es especial pues “para asegurar la sostenibilidad de la reserva, se abrió al turismo científico y contemplativo, como el ecoturismo de avistamiento de aves y talleres de educación ambiental. Llevamos grupos para que vean el proceso de restauración ecológica y cómo pueden contribuir mediante actividades como caminatas ecológicas”.