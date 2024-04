¿Busca plan en Bogotá? Conozca por qué la Feria EVA es una buena opción

Feria EVA es el único "shopping festival" en la ciudad con entrada libre. El público puede disfrutar sin costo de música , performances y speakers en vivo y más. Foto: Ana María Gómez, directora Feria EVA. / Cortesía

Desde su primera edición el 4 de mayo de 2017, en la que participaron 70 expositores, Feria EVA trae una propuesta diferente que busca romper los esquemas tradicionales en materia de ferias en Colombia con una puesta en escena al aire libre, boutiques en boulevard y pabellones itinerantes con estética y conceptos de diseño diseñados para cada versión.

Siete años después, Feria EVA ha experimentado un enorme crecimiento, su próxima edición Primavera 2024, la vigésima novena, contará con la participación de más de 400 pequeños y medianos negocios que expondrán sus productos durante 2 fines de semana, manteniendo su estrategia switch. En la primera semana participa el primer grupo de marcas que se rotan por nuevas, para el siguiente.

Tenga en cuenta que EVA realiza tres ediciones al año: Edición Primavera, Love Edition y Christmas Edition. Esta primera edición del año celebra la primavera y el día de la madre en un escenario lleno de color, diseño, música y moda en el que toda la familia tiene cabida.

“Hemos conseguido consolidarnos como una de las plataformas comerciales más destacadas y originales de Colombia. Apostamos a ser un espacio único, con un formato totalmente distinto, en el que prima el diseño, la innovación y la ilusión en cada edición de crear el ambiente ideal para dar a conocer e impulsar el emprendimiento en el país”, comentó Ana María Gómez, directora de la Feria EVA.

Vale la pena resaltar que EVA Edición Primavera tiene lugar en una fecha comercial muy importante: la víspera y el fin de semana del Día de la Madre y será el lugar perfecto para buscar en familia los regalos para celebrarla, y también para encontrar productos innovadores en más de 14 categorías. La feria estará del 1 al 5 y del 9 al 13 de mayo.

El boulevard de casitas rosadas conecta dos puntos de exposición a 50 metros de distancia conformando un circuito ferial entre el Parque 93 y el Parqueadero de la carrera 13 con calle 94 (Pabellón 94), ubicado en el barrio El Chicó. Un punto de encuentro social, en una de las zonas más emblemáticas de Bogotá.

EVA ofrecerá una amplia variedad de artículos para todos los gustos, y será la oportunidad para descubrir decenas de talentos y productos en las categorías: moda, joyería, hogar, bienestar y cuidado personal, niños, mascotas, gastronomía, entre otros, y apoyar el emprendimiento local. Todo, mientras disfruta de un ambiente festivo y lleno de magia inspirado en la primavera y el florecer de las ciudades en esta época.

Esta versión cuenta con la participación de reconocidas marcas y emprendimientos como: Kupa, Yaquut, Mijal Gleiser, Kelly Bello, Oh Hello Miu de Viviana Grondona, DS by: Daniela Salazar, Yidios Hakim, Sofia Llanos, The Nylon Club, Zierra Leona, Ters Aparel, Eloisa, Lunia Shapewear, Amaria, A de coco by: Manuela González, entre otras.

Además, EVA cuenta con el apoyo de grandes marcas que ofrecerán experiencias y actividades a los asistentes como: Positiva, La Roche Posay, Care Ve y Vichy, Puppy , Global Education, Blush Bar, Renault, Redeban, Cafam, Antonio Banderas, Té Hindú, Zephir, Bancolombia, Servientrega, Global Education, Blush Bar, L’occitane y Buchanan’s y como aliado la Cámara de Comercio de Bogotá, que apoya 12 emprendimientos y ofrecerá múltiples beneficios a las marcas y experiencias para los visitantes.

De igual manera, y asó como en todas las ediciones, EVA cuenta con una agenda de esparcimiento y entretenimiento única para sus visitantes. En los escenarios de los dos puntos, y en simultáneo, se presentarán más de 80 artistas , entre performances, masterclasses, speakers, charlas y bandas, con artistas como: Los vagabundos, María Mc Causland, Elisa, Diego López, Nila Rojo, Latenaz, Alana Lazaro, Angre Zeta (Argentina), Cacao Munch, entre otros.

Como primicia y dando un paso más para apoyar a los jóvenes diseñadores colombianos, EVA y RCN lanzan RUNWAY, el primer desfile de emprendimiento con el propósito de establecer una nueva plataforma en el ámbito de la moda, la cual busca destacar marcas emergentes e impulsar la compra directa, planteando un modelo en el cual las marcas participantes tendrán la oportunidad de exhibir sus diseños más recientes durante dos desfiles de moda. Estos se llevarán a cabo los dos sábados a las 5:00 p.m., en el escenario central.

Adicionalmente, manteniendo su pilar social, EVA apoya en esta edición a la Fundación CIREC, que busca mejorar la calidad de vida de cientos de personas con discapacidad física, relacionadas con condiciones músculo esqueléticas, neurológicas y degenerativas, mediante rehabilitación integral. Esta fundación hará parte de la Feria en el stand 170 del 1 al 5 de mayo. Además, EVA, junto a Viviana Grondona, su embajadora, llenará de mensajes positivos y color la sala de espera pediátrica de la fundación.

