Guía para visitar Estocolmo, capital de Suecia, una joya que vale la pena descubrir

Vista panorámica centro de Estocolmo. Foto: Cortesía Camilo Bernal

Escapar a la convencionalidad de los viajes a lugares habituales y descubrir un destino de ensueño es real en Estocolmo, una ciudad poco común que deslumbra por su belleza. Y no solo hablo de sus calles y arquitectura, sino de gente cálida que sonríe incluso con la mirada.

Capital de Suecia, este edén de la felicidad frente al mar Báltico, se caracteriza por ser una de las ciudades con mayor calidad de vida en el mundo, y lo de la felicidad es real pues no hay ranking en el que no aparezca en los primeros lugares. Hay tanto que aprender de su cultura, que pasear por sus calles resulta imprescindible para entender que un mundo mejor es posible.

Cultura Vikinga

La capital sueca es la ciudad más vistosa y elegante de Escandinavia y una de las más innovadoras de Europa. Data del año 1252, y fue fundada donde se encuentra la actual Gamla Stan o Ciudad Vieja. Está ubicada en un archipiélago conformado por 14 islas entre el lago Malaren y el mar Báltico, sin embargo, esta realidad topográfica es poco notoria debido a los puentes y viaductos que interconectan toda la zona de forma casi imperceptible.

Su población estimada en 1.700.000 personas se extendió y creció rápidamente, siendo actualmente la ciudad más grande de los países nórdicos. Es un lugar de gente amable y educada que no tiene ningún problema en colaborarle si usted lo necesita.

El sueco es el idioma oficial, sin embargo, el inglés es de uso común entre todos sus habitantes quienes lo hablan a la perfección, así que despreocúpese y si no lo sabe, no olvide que una sonrisa es un lenguaje universal que abre puertas.

La ciudad que galardona lo mejor de la humanidad en su celebración anual de los premios Nobel, realizada tradicionalmente en diciembre, lo recibirá siempre con amabilidad.

La gente más feliz del mundo

Todos pensamos que los países más felices e ideales para vivir están en lugares tropicales, donde hay playas de arenas blancas y aguas cristalinas, pero sorprendentemente son los países con climas extremos donde la gente es más feliz.

Factores como esperanza de vida, alfabetización, igualdad de género, seguridad, salud o estabilidad financiera son analizados para establecer el Índice de Desarrollo humano, un indicador, elaborado por la ONU, para medir el nivel de vida digno de cada país, en el cual Suecia está siempre en primeras posiciones

Sobriedad un símbolo de distinción

Quizás a primera vista los suecos no parezcan tan felices como la “dolce vita” tan de moda en Italia o España, donde la gente empieza su día con una copa de vino, o la alegría típica de los países tropicales. Para comprender mejor su satisfacción con la vida, hay un término local denominado “Lagom”, que significa moderado, adecuado y justo. Esta es la filosofía del buen vivir en Suecia, lo cual significa que todo debe ser equilibrio y balance y que se inculca desde la infancia.

La igualdad es uno de los pilares fundamentales de la cultura sueca y rechazan todo aquello que quiera imponerse y demostrar superioridad tanto económica como de conocimientos. Presumir, alardear, llevar relojes con incrustaciones de diamantes, cadenas vistosas, o el típico “diente de oro” tan usual en nuestras tierras, aquí no está bien visto. Simplemente no se muestra supremacía para no incomodar a los demás.

Aquí no verá nunca la cultura de la alhaja y lo brillante, del “bling, bling”, ese estilo ostentoso y excesivo de ropa, bisutería y estilo de vida.

No se ven autos de lujo en sus calles, porque la gente escoge básicamente vehículos estándar, mientras que otros prefieren simplemente el uso de la bicicleta.

Es una sociedad muy tranquila, donde no hay excesos de ningún orden. No hay altos índices de alcoholismo, ni de uso de drogas, la prostitución es ilícita.

Aquí la modestia y sobriedad son sinónimo de elegancia, distinción y buen vivir.

¿Cómo se llega?

Es un destino costoso pero que, teniendo presente algunas consideraciones, puede estar a su alcance. Hay varias compañías que ofrecen vuelos desde Colombia, sin embargo, la manera más económica de arribar a esta capital escandinava, será llegar siempre primero a España, y luego desplazarse a Estocolmo en alguna aerolínea low cost.

La ciudad cuenta con cuatro aeropuertos, siendo Arlanda, el más importante y donde arriban los vuelos procedentes, principalmente del exterior.

Dinero plástico

La moneda oficial en Suecia es la corona sueca, además es muy importante saber que el dinero efectivo no circula en las calles y que es muy difícil encontrar algún tipo de comercio donde lo reciban. Absolutamente todas, todas las transacciones se realizan mediante dinero plástico, bien sea tarjetas débito o crédito, incluso si lo único que desea comprar es simplemente un agua en el supermercado.

Del aeropuerto al centro

La opción de transfer desde el aeropuerto al centro, parada Central Station es la más recomendada. Bien sea, comprando el tiquete directamente en los puntos de venta ubicados en el piso bajo de la terminal, o por internet, en buscadores como Omio, o Rome2rio, que arrojan resultados de los medios disponibles: bus, tren o taxi y sus precios, siendo el bus el medio recomendado para llegar a la capital. Hay varias compañías que prestan el servicio, sin embargo, la empresa alemana Flixbus es la más recomendada por su precio y frecuencia de recorridos.

La estación de transporte se ubica justo entre las terminales 4 y 5 frente a la salida del aeropuerto. Hay pantallas digitales estratégicamente ubicadas, donde aparece el listado de empresas transportadoras, hora de partida y el andén desde donde salen los buses. No hay pierde.

Otros medios son el Arlanda Express, una opción más rápida y cómoda pero también más costosa. Es un moderno tren que conecta los 35 kms que hay entre el aeropuerto y Central Station, en apenas 15 minutos. Los tiquetes se compran por internet, en Arlandaexpress o en los puntos de venta, fáciles de identificar, ubicados en las terminales del aeropuerto. El precio por adulto es de 320 coronas suecas, unos 150 mil pesos colombianos, y ofrece la posibilidad de importantes descuentos si se adquiere ida y vuelta o se viaja en grupo.

También está el servicio público, autobús de línea más tren de cercanías, que es la opción más económica, pero hay que hacer transbordo. Para utilizarlo es necesario tener la tarjeta SL Acces. Tomar el bus de línea 583 y bajarse en la estación Marsta Station, ahí hacer la combinación y esperar el tren de cercanías J42 o J41 que llega a Central Station. Muy fácil también.

Acceso al transporte público

Es mejor comprar la tarjeta SL Acces en el aeropuerto. Es recargable y sirve para utilizar el metro identificado con la letra T (Tunnelbang), tranvía S (Sparvagon), tren P (Pendeltag) y bus con la letra H (Hallplats).

Se adquiere principalmente en los supermercados Pressbyran ubicados en las terminales 4 y 5, o en el punto de información de la terminal aérea. Hay diferentes opciones de recarga. Yo recomiendo la de 72 horas, que tiene un costo de 330 coronas suecas, y se activa desde su primer uso, permitiendo viajar ilimitadamente durante este tiempo. El ahorro es considerable, porque sale mucho más económico que comprar tiquetes por trayecto.

Alojamiento

Viajando aprendí que los hostales o alojamiento compartidos siempre serán la mejor opción, porque además de ser más económicos que un hotel convencional o un arbnb, son el mejor lugar para hacer amigos de todo el mundo. Hay para todos los gustos y presupuestos, pero definitivamente la opción de hospedarme lo más cerca al centro, me da la posibilidad de ahorrar gastos de transporte, facilitándome mucho encontrar cerca puntos de gran interés turístico.

Alimentación

Dado el alto costo de la alimentación, una opción muy recomendada es comprar, antes de llegar a Estocolmo, un buen paquete de jamón y queso, para hacer sánduches y comer durante las jornadas. Así hice hasta que conocí por casualidad a Camilo Rincón, un reconocido chef bogotano que emigró hace más de 20 años y quien me invitó a almorzar, como Dios manda, al restaurante del cual es jefe de cocina. Casado con una hermosa sueca y padre de una niña y un niño, asegura, “vivo muy feliz aquí porque todo funciona, el dinero de los impuestos se ve reflejado en la calidad de vida que tenemos y porque es un lugar ideal para vivir en familia por la tranquilidad y el respeto que existe a todo nivel”. Además de sus habilidades culinarias, Rincón se destaca, por su don de gentes y solidaridad, como uno de los líderes más apreciados de la comunidad colombiana en Suecia. No pierde oportunidad en “darle la mano” a algún compatriota que lo necesite, siendo un gran embajador del país en tierras nórdicas.

¿Cuándo visitar Estocolmo?

Cada estación tiene su propia magia. La nieve del invierno que le da un aura mágica a la ciudad, recreando ambientes sacados de un cuento fantástico, o la agradable temperatura del verano que invita a sumergirse en alguno de sus lagos cristalinos y disfrutar la calidez del ambiente, de paso “recrea el ojo”, pues, aunque el gusto es subjetivo, la raza sueca es muy atractiva, en especial las mujeres, quienes resaltan por su belleza y son consideradas de las más bellas de Europa.

Lugares imperdibles

Estaciones del metro: alucinantes espacios considerados como la galería artística más larga del mundo y cuyo interior son verdaderas obras de arte. Las más representativas: Kungsträdgarden , Radhuset, Solna Centrum, Stadium, T- Centralen y Tekniska Höskolan.

Gamla Stan o Ciudad Vieja: es uno de los cascos antiguos medievales mejor conservados de Europa. En este centro histórico se aprecian coloridos edificios medievales y calles adoquinadas. Mezcla de tradición y vanguardia nórdica.

Palacio Real: situado en Gamla Stan y construido en el siglo XIII como fortaleza, es la residencia oficial de la monarquía sueca.

Parlamento de Suecia: imponente edificio situado en la isla de Helgeandsholmen y separado de Gamla Stan por un estrecho canal.

Ayuntamiento de Estocolmo: sede del Gobierno local , el Stadhuset o Ayuntamiento está situado en la isla Kungsholmen. En la Sala Azul, se lleva a cabo el banquete de los Premios Nóbel y en el Salón Dorado, el baile de celebración.

Distrito de Södermalm: es el distrito más vibrante y cool de la ciudad. Allí encontrará galerías de arte, bares, cafés, restaurantes e innumerables tiendas de diseño.

Colinas de Soder: es un mirador cuya imponente vista es el mejor lugar para apreciar el gran lago, las coloridas casas de madera y la arquitectura típica sueca.

Sjostaden Sky bar: la panorámica de la ciudad y su ambiente son inigualables. Dirección Hammarby Allé 12B. Metro estación Medborgarplatsen.

Museo Vasa: uno de los mejores de la ciudad, allí se encuentra el buque Vasa un navío del siglo XVII rescatado de las profundidades en perfectas condiciones.

Anímese y visite este lugar. Caminar las calles de Estocolmo, y perderse entre edificios medievales, muelles de barcos antiguos y sofisticadas zonas de esparcimiento, dan la sensación única de sentirse un anónimo especial, en el elegante y sobrio reino de la felicidad.

*Periodista y viajero.

