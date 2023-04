Guía para visitar Nueva York: lugares icónicos y otros no tradicionales

Brooklyn Bridge Park-Pier 1 ofrece muy buenas vistas de los rascacielos de Manhattan y del tradicional Puente de Brooklyn. Foto: Getty Images - Getty Images

Siempre Nueva York. Son muchas las razones por las cuales esta ciudad está en la lista de deseos de viajeros de todo el mundo. Sus aclamadas atracciones, sus icónicos rascacielos, la amplia oferta cultural que se encuentra en sus cinco distritos, los cientos de posibilidades gastronómicas y de hospedaje, y hasta los planes donde la naturaleza y la sostenibilidad son protagonistas, hacen que la capital del mundo sea ese destino que muchos quieran conocer o volver a visitar.

Las cifras lo demuestran. Según informó New York City Tourism + Conventions, la organización oficial de marketing de destinos y la oficina de convenciones y visitantes de la ciudad de Nueva York, “en 2022 más de 56 millones de viajeros llegaron a la ciudad, un aumento del 72,5 % con respecto a 2021″.

Adicionalmente, la organización aseguró que la ciudad recibió 9,4 millones de pasajeros internacionales que estuvieron en los cinco distritos, más del triple que en 2021. También fue sede de más de 1.200 eventos, reuniones y conferencias en 2022, con la asistencia de más de 4 millones de delegados. Esta actividad marca el regreso del 85 % de los niveles récord de visitas de la ciudad de 2019.

“Nueva York sigue en camino de recibir a 63,3 millones de visitantes en 2023. El ritmo del repunte del turismo ayuda a impulsar la recuperación económica de la ciudad, ya que ha respaldado la creación de 340.000 puestos de trabajo aproximadamente en el sector del ocio y la hospitalidad, más de US$40.000 millones en gastos directos de los visitantes y aproximadamente US$60.000 millones en impacto económico total para 2022″, compartió New York City Tourism + Conventions.

Pensando en esto, compartir consejos para visitar, probablemente, la urbe que más apariciones ha hecho en series y películas nunca estará de más, y esta vez Julián Espinosa, un colombiano que vive en Nueva York y que es fotógrafo, guía y creador de contenido, ofrece algunas recomendaciones para su visita a este destino que cuenta con una oferta de ocio casi infinita.

@julianycphotography, como se encuentra en Instagram, donde cuenta con más de 132.000 seguidores, ha acompañado a más de 230 viajeros en su travesía a la Gran Manzana; adicionalmente, ha colaborado con reconocidas atracciones de la ciudad como Rise NY, el Museo del Helado, Monet’s Garden, Pictures from Home, el Museo de Broadway, entre otras, ofreciendo contenido turístico de valor en español.

¿Desde hace cuánto vive en Nueva York?

Vivo en la ciudad de Nueva York desde mediados del año 2021, pero ya había tenido la oportunidad de visitarla en dos ocasiones, en 2014 y 2019.

¿Por qué tomó la decisión de radicarse en ese destino?

Desde que era niño vivía enamorado de esta ciudad, todas aquellas películas con las que crecí me hicieron desear vivir aquí. Cuando vine por primera vez en el año 2014 fue amor a primera vista, me sentía como en una película. Por supuesto que es una experiencia distinta venir de turismo que residir en la ciudad, visitarla es el disfrute de todo eso que has idealizado; vivir en cambio es una constante carrera que está llena de retos, pero que te mantiene motivado a lograr todas esas cosas que te has propuesto.

¿Cuáles son los lugares turísticos tradicionales que un viajero no se puede perder en Nueva York?

Los lugares que un viajero debe conocer en una primera visita son esos icónicos, representativos y llenos de historia como Times Square, Central Park, el Empire State Building, el Puente de Brooklyn, la Estatua de la Libertad, Rockefeller Center, la iglesia de San Patricio, la Grand Central Terminal y el 9/11. Por supuesto que hay muchos otros lugares emblemáticos, como los museos de Historia Natural y el Metropolitano, así como nuevas atracciones y zonas renovadas, pero el viajero no debe dejar pasar ninguno de los que mencionados anteriormente.

¿Cuáles son los no convencionales que más recomendaría?

Nueva York es una ciudad que está en constante evolución, conozco a viajeros que han venido hasta 10 veces y siempre encuentran algo nuevo para conocer y hacer. Tengo un lema, que es: “Cada esquina de Nueva York tiene una historia que contar”. Siempre encontrará una nueva atracción o un nuevo mirador, pero descubrir los barrios de la ciudad también es fascinante. Soho, Greenwich Village, Harlem o Williamsburg son lugares que definitivamente los viajeros deben conocer. Recordemos que Nueva York no es solo el centro y el sur de Manhattan, son cinco distritos los que la conforman: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island, y en todos hay algo interesante por ver. Nueva York es una ciudad llena de contrastes que dan vida a su identidad, es como un mini mundo, el viajero puede encontrarse con cualquier cultura en esta ciudad.

¿Cuáles son esos platos o bebidas que un viajero no se puede perder en Nueva York?

De Nueva York siempre hemos escuchado el carrito de perros calientes o las pizzas de US$1, y sí, eso está bien por la experiencia, pero recuerde que en esta ciudad puede encontrar gastronomía de todas partes del mundo. Hay lugares con sabores únicos y vibrantes. Por ejemplo, la pastelería francesa Dominique Ansel, que está en Soho, es definitivamente un sitio obligatorio; o las galletas de Levain Bakery, que tienen la fama de ser las mejores de la ciudad; el Banana Pudding de Magnolia Bakery es apetecido por muchos locales; Joe’s Pizza es la tradicional pizza delgada y llena de queso que aman en esta ciudad; si lo que quiere es tener un brunch muy neoyorquino no puede dejar de ir a Sarabeth’s, en la parte sur de Central Park, y si desea tener un desayuno de película, lo puede hacer realidad en The Palm Court, en el primer piso del Hotel Plaza. En la ciudad hay tantos restaurantes, que le llevaría una vida entera poder recorrerlos, pero definitivamente debe darse la oportunidad de probar lugares y experiencias que solo encontrará en este destino.

¿A qué se dedica en Nueva York?

Actualmente soy fotógrafo, guía turístico y creador de contenido. Hago tours fotográficos privados a viajeros y también sesiones fotográficas de boda, propuesta de matrimonio, 15 años, entre otros. A la fecha han sido más de 230 viajeros de más de 10 países los que he acompañado y fotografiado en la ciudad, familias, amigos, parejas y personas que viajan solas.

¿Cuál diría que es el error más común que cometen los viajeros en Nueva York?

El error más común y grave es no planificar el viaje, no hacer un itinerario día a día y no estudiar la ciudad antes o contratar a un experto para ayudarles a planificar su visita. Las personas cuando no han venido no dimensionan lo grande que es la ciudad y lo congestionada que puede llegar a ser. Debe abarcar su viaje por zonas para luego no tener que regresar porque le faltó algo que quería conocer y no sabía que estaba en ese punto. También es muy importante comprar boletos con anticipación de todas las atracciones que quiere visitar y analizar si algún pase turístico le conviene dependiendo del número de días de su viaje.

¿Cuál es la mejor época para visitar la ciudad?

No hay una respuesta definitiva. Para los que buscan ahorro, la mejor época son los meses de invierno (enero a marzo) pero debe tener en cuenta que el frío es extremo, y los colombianos y latinos en general no estamos acostumbrados a esas temperaturas, hay días de hasta -30 grados Celsius, eso es mucho frío. Si le gusta el calor y viene de un clima cálido, los meses de verano (junio a agosto) le van a encantar, los días tienen muchas horas de luz y es una época llena de energía. Eso sí, el verano es muy húmedo, en promedio son unos 33 grados.

Si definitivamente no quiere ni mucho frío ni mucho calor, los meses de primavera (marzo a mayo) y los de otoño (septiembre a noviembre) serán la mejor opción, pero también son los más costosos. Diciembre es la temporada del año más alta en la ciudad, es el mes más caro, donde más gente hay, pero también es esa Nueva York de las películas que seguro querrá ver alguna vez en la vida.

¿Por qué su acompañamiento es una gran alternativa para quienes visiten Nueva York?

Nueva York es una ciudad compleja en cuanto a movilizarse se refiere, si no la conoce le costará trabajo hacer los itinerarios que quiere y al final perderá mucho tiempo. En esta ciudad lo más valioso es el tiempo, no puede darse el lujo de desperdiciarlo. La forma más fácil de moverse es en el metro y caminando, ya que el tráfico puede ser una verdadera pesadilla. Con mi acompañamiento no perderá tiempo buscando las rutas del tren, las zonas o las calles; conmigo va a la fija a todos los lugares que tenga interés de conocer. Además, un viaje a Nueva York amerita unas hermosas fotos de recuerdo, algunas personas vendrán solo una vez en la vida a esta ciudad, por lo cual los tours fotográficos son una excelente alternativa para todo aquel que desea estar tranquilo mientras conoce la ciudad y aparte tendrá un recuerdo único de su viaje.

New York City está de regreso

Fred Dixon, presidente y director ejecutivo; Tiffany Townsend, vicepresidenta ejecutiva de Comunicaciones Globales; Britt Hijkoop, vicepresidenta de Comunicaciones Internacionales, y Adriana Aristizábal, consultora para el Mercado Hispano en Estados Unidos, entre otros integrantes de New York City Tourism + Conventions, la oficina de promoción turística de la ciudad de Nueva York, estuvieron en Bogotá presentando las novedades que tiene el destino en sus cinco distritos, reconociendo la importancia del mercado colombiano para la “Capital del Mundo”. Se trata de la primera gira sudamericana de promoción que realiza Nueva York luego de la pandemia, la cual también incluirá una presentación en San Pablo, Brasil.

Según Fred Nixon, Colombia es el segundo mercado sudamericano en importancia luego de Brasil. 202.000 colombianos visitaron Nueva York en 2022, y se espera que en 2023 la cifra suba a 214.000.

Además de compartir las cifras del turismo en la ciudad, en el encuentro también se destacaron nuevos hoteles, restaurantes, “tours” y atracciones.

