Habrá talleres de caligrafía china en Bogotá por el Año Nuevo Chino: así puede participar

Foto de referencia: Festival de los Faroles Chinos en San Petersburgo. Foto: EFE - ANATOLY MALTSEV

Hoy, 17 de febrero, comienza el Año Nuevo Chino. ¿Sabía que esta celebración marca el inicio de un nuevo ciclo según el calendario lunar?

Como lo indica la tradición, cada año recibe el nombre de uno de los 12 animales del zodiaco chino. Este 2026, el turno es para el Caballo de Fuego, un símbolo de valentía, libertad e independencia:

En Bogotá, BibloRed y la Biblioteca Pública Virgilio Barco abren sus puertas para celebrarlo con una programación gratuita que se desarrollará hasta el 21 de febrero. Allí podrá encontrar talleres, visitas guiadas y charlas para conmemorar esta celebración milenaria.

Agéndese para conocer más sobre esta cultura

Según BibloRed, esta programación se realiza gracias al trabajo conjunto con la Embajada de China, la Asociación Atlética Chin Woo Andes Colombia, la Casa Colombo China Brigada SOS, el Oráculo Danzante y el Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Quienes participen podrán explorar desde la literatura hasta las artes marciales. Estas son algunas de las actividades que le permitirán adentrarse en su historia.

Miércoles 18 y 25 de febrero

3:00 p. m. – Cine foro: Cultura e historia china a través del cine (Auditorio)

Sábado 21 de febrero: celebración central

De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (durante toda la jornada):

Visita al Museo de Medicina Tradicional China (Sala de exposiciones)

Taller de caligrafía rápida, “Rincón del té y la contemplación”, juegos y exposición de posters (Vestíbulo principal)

Con horario específico:

10:00 a. m. – Charla sobre el origen del Festival de la Primavera y danzas del León y el Dragón (Auditorio)

11:00 a. m. – Visita guiada al Museo y práctica de taichí qi gong (Sala de exposiciones)

11:00 a. m. – Conversatorio con nativos chinos sobre cultura tradicional y moderna (Auditorio)

1:30 p. m. – Taller de joyería china (Aula múltiple)

1:30 p. m. – Visita guiada y práctica de taichí qi gong (Sala de exposiciones)

1:30 p. m. – Segundo conversatorio con nativos chinos (Auditorio)

3:30 p. m. – Celebración del Año Nuevo Chino: danzas tradicionales, trajes de dinastías y muestra de wushu (Auditorio)

4:30 p. m. – El zodiaco chino en 2026 (Auditorio)

5:50 p. m. – Cierre con la danza del León y del Dragón (Auditorio)

