Este es el pueblo de Colombia conocido como la “Tierra de Cupido”: ¿cómo llegar?

Hay fechas que se sienten en el aire, y San Valentín es una de ellas. Aunque durante años pasó desapercibido frente a celebraciones más tradicionales, hoy es uno de los días que más popularidad ha ganado entre los colombianos.

En el corazón de Cundinamarca, por ejemplo, hay un municipio que decidió convertir el amor en parte de su identidad. Allí, la celebración no se limita a una jornada comercial, sino que se vive como una expresión cultural que atrae visitantes, despierta curiosidad y le da un aire especial al calendario. Hablamos de Chaguaní.

¿Por qué tiene este título?

El municipio de Chaguaní ha ganado el título de la “tierra de Cupido” debido a una tradición que con el paso de los años se convirtió en símbolo de identidad local. Se trata del Festival del Soltero, que se celebra cada año entre finales de mayo y comienzos de junio.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, esta festividad convirtió al municipio en un punto de encuentro para quienes buscan el amor o simplemente desean compartir en un ambiente festivo. Durante esos días, los participantes son declarados simbólicamente “oficialmente solteros”, una dinámica que promueve la integración, la cultura y la gastronomía local.

El origen del festival se remonta a la década de 1970, cuando jóvenes del municipio participaban en jornadas religiosas y ofrecían un rosario a la Virgen María para pedir encontrar pareja. Con el tiempo, esa tradición religiosa evolucionó hacia una celebración cultural que hoy combina música, danzas folclóricas y actividades comunitarias, sin perder su esencia simbólica ligada al amor y la esperanza.

Otra de las razones más visibles de este reconocimiento es la escultura de los tres cupidos, construida en 2016 y ubicada en el barrio La Plazuela. El monumento se ha convertido en parada obligada para propios y visitantes, especialmente durante las festividades, cuando muchos acuden a tomarse la foto del recuerdo y a pedir el deseo de encontrar su “media naranja”. Este espacio reforzó el imaginario romántico del municipio y consolidó su apodo.

Más allá del festival, Chaguaní también destaca por su ambiente tranquilo y natural, ideal para planes sencillos y significativos. A ello se suma otra celebración importante, la Fiesta Patronal del Señor de la Salud, que se realiza cada 5 y 6 de agosto.

¿Qué hacer en este pueblo?

Visitar Chaguaní no es solo recorrer la ‘tierra de cupido’, también es adentrarse en un destino de naturaleza, tradición y experiencias rurales. De acuerdo con la Alcaldía Municipal y plataformas turísticas locales como Vive Chaguaní, el municipio ofrece planes que combinan caminatas ecológicas, cultura campesina y escenarios ideales para el descanso.

En el componente natural, estos son algunos de los imperdibles:

Reserva Ecológica Palmas de Cera : un santuario natural con majestuosas palmas y abundante vida silvestre. La caminata es de exigencia media, con recorridos por caminos de herradura.

Quebrada Vieja y Antigüedades Panches : aguas cristalinas que atraviesan territorios ancestrales vinculados a la cultura Panche.

Cascada El Salto de las Lloviznas : una de las rutas más retadoras, con caminata extrema hasta una caída de agua rodeada de roca y vegetación.

Cerrocon: el punto más alto de la región, ideal para quienes buscan vistas panorámicas y senderos exigentes.

Para quienes prefieren planes culturales y experienciales, el pueblo también ofrece actividades que conectan con su identidad rural:

Trapiche panelero : conocer el proceso artesanal de la panela, desde la molienda de la caña hasta el producto final.

Experiencia de café chaguaniceño : recorrido por cultivos y degustación de café fresco producido en la región.

Pirro Tour : aprendizaje sobre la elaboración del chirrincho y partida de tejo entre amigos.

Caucho chaguaniceño: visita a fincas productoras para conocer el proceso del caucho natural.

Además, hay propuestas como avistamiento de aves, apicultura y rutas todoterreno. Para quienes buscan un plan espiritual, el Templo Parroquial del Señor de la Salud sigue siendo un punto de encuentro de fe y tradición.

¿Cómo llegar a este municipio?

Llegar a Chaguaní desde Bogotá es un recorrido de aproximadamente 120 kilómetros que puede tomar cerca de tres horas, dependiendo del tráfico y las condiciones de la vía. El trayecto permite disfrutar de paisajes montañosos y del clima cálido que caracteriza esta zona del occidente de Cundinamarca.

Existen dos rutas principales para llegar en carro:

Por la Calle 13 con Avenida Boyacá : Desde Bogotá se toma la salida por la Calle 13 hacia Facatativá y se continúa por Albán, Guayabal de Síquima, Bituima y Vianí hasta llegar a Chaguaní.

Por la Calle 80 con Avenida Boyacá: Esta alternativa conduce hacia La Vega, luego a Villeta y Guaduas, para finalmente tomar el desvío hacia Chaguaní. Es una ruta frecuentada por viajeros que se dirigen al Magdalena Centro y suele contar con tramos más amplios.

Si el viaje se realiza en transporte público, diversas empresas operan rutas desde las Terminales de Transporte de Bogotá con destino a municipios cercanos como Villeta o Guaduas, donde es posible tomar transporte local que conduce directamente al municipio.

