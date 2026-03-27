Horarios de Monserrate en Semana Santa 2026: tarifas, restricciones y recomendaciones

Esto es todo lo que debe saber si planea subir a Monserrate durante la Semana Santa Foto: Alcaldía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si usted está buscando un plan religioso que combine tradición, esfuerzo físico y una de las mejores vistas de la ciudad, hay uno que en Bogotá casi nunca falla: subir a Monserrate. Visible desde distintos puntos de la capital, este cerro no solo marca el paisaje, también concentra siglos de historia y devoción que se hacen más evidentes durante Semana Santa.

Ubicado a más de 3.100 metros sobre el nivel del mar, en los Cerros Orientales, Monserrate se ha consolidado como un destino de peregrinación desde el siglo XVII. Allí, en la cima, se encuentra la basílica que alberga la imagen del Señor Caído, a la que miles de fieles atribuyen favores y milagros. Por eso, cada año, cientos de personas deciden subir a pie por su tradicional sendero, un recorrido de casi tres kilómetros que va mucho más allá de lo físico: es, para muchos, un acto de fe.

Sin embargo, para esta Semana Santa el acceso tendrá ajustes importantes. Si está pensando en hacer la caminata o visitar el santuario, conviene revisar con anticipación las condiciones de ingreso antes de alistar el plan.

Le podría interesar: “Monserrate separa a las parejas que suben”: ¿de dónde viene ese mito?

¿Qué horarios tendrá Santuario de Monserrate en Semana Santa?

Durante Semana Santa, una de las temporadas de mayor afluencia en Bogotá, el acceso a Monserrate tendrá horarios definidos y controles especiales para garantizar la seguridad de los visitantes. Y es que, según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, se espera una masiva vista al cerro, en especial el día viernes Santo, que este año es el 3 de abril, en donde podrían subir hasta 60.000 personas, por lo que se recomienda planear la visita con anticipación.

El sendero peatonal estará habilitado para ascenso desde las 5:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., mientras que el descenso podrá realizarse hasta las 4:00 p. m. Después de ese horario, el retorno deberá hacerse únicamente en teleférico o funicular. Además, el sendero permanecerá cerrado los martes por labores de mantenimiento.

Tenga en cuenta que el ingreso puede cerrarse antes del horario establecido si se alcanza la capacidad máxima permitida. Ojo, tenga en cuenta que el sendero del Pico del Águila continúa clausurado de forma preventiva por riesgo de desprendimiento de material.

Si prefiere evitar la caminata, también puede subir o bajar en el funicular o el teleférico, que durante la Semana Santa de 2026 operarán en los siguientes horarios:

Lunes a sábado: de 6:30 a. m. a 10:00 p. m. (taquilla hasta las 10:00 p. m.)

Domingos: de 5:30 a. m. a 5:00 p. m. (taquilla hasta las 5:00 p. m.)

Festivos: de 6:30 a. m. a 5:00 p. m. (taquilla hasta las 5:00 p. m.)

¿Cuánto cuesta subir al Santuario de Monserrate?

Antes de hablar de precios, tenga en cuenta algo clave: subir por el sendero peatonal es gratis. Eso sí, es un recorrido exigente de aproximadamente 1.605 escalones, por lo que conviene hacerlo con tiempo y preparación.

En cuanto al funicular o el teleférico, estas son las tarifas vigentes:

Tarifas (lunes a sábado y festivos)

Ida y regreso: $35.000

Un trayecto: $21.000

Adulto mayor (mayores de 62 años): $29.500

Tarifas (domingos)

Ida y regreso: $21.000

Adulto mayor (mayores de 62 años): $16.500

Fast pass: $96.500

Artículo personal adicional: $8.500

Ojo, debido al alto flujo de visitantes en esta Semana Mayor, no se permite el transporte de mascotas. Esta restricción no aplica para animales de asistencia, siempre que cuenten con certificación médica.

Recomendaciones generales para los visitantes

Si planea ascender por el sendero peatonal, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte recomienda seguir algunas medidas para que la experiencia sea segura, especialmente en una temporada de alta afluencia como Semana Santa.

Para empezar, tenga en cuenta estas indicaciones clave:

No ingresar con mascotas , ni con coches o caminadores.

El acceso está restringido para niños menores de un metro de estatura, personas mayores de 75 años y quienes tengan dificultades de movilidad; en estos casos, se recomienda usar funicular o teleférico.

Evite tomar fotos o videos durante el ascenso ; solo está permitido hacerlo en la parte superior del sendero.

No se permite el consumo de bebidas alcohólicas.

Además, desde el punto de vista de la salud, es importante evaluar si el recorrido es adecuado. Se recomienda abstenerse de realizar el ascenso en los siguientes casos:

Mujeres en embarazo.

Personas con enfermedades cardíacas.

Quienes padecen hipertensión o hipotensión.

Personas con diabetes no controlada.

Quienes tengan enfermedades respiratorias crónicas, como asma o EPOC.

Personas con movilidad reducida.

Si aún tiene dudas, aquí le dejamos una nota con recomendaciones sobre cómo prepararse físicamente para subir a Monserrate y qué llevar: ¿Es difícil subir a Monserrate? Consejos a tener en cuenta y qué puede hacer aquí

Más allá del esfuerzo físico, la experiencia se completa en la cima, donde los visitantes pueden recorrer el santuario del Señor Caído, disfrutar de la oferta gastronómica y conocer las artesanías del lugar.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.