Hoteles en Colombia apagan sus luces por la Hora del Planeta

Los hoteles NH, NH Collection y Avani en Colombia apagarán sus luces para unirse a esta acción simbólica. Foto: Cortesía NH Hotel Group

En un esfuerzo por reafirmar su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, Minor Hotels Europe & Americas se suma a la iniciativa global de la Hora del Planeta a través de su programa Up for Planet.

Este sábado 22 de marzo, entre las 20:30 y las 21:30 horas, los hoteles NH, NH Collection y Avani en Colombia apagarán sus luces para unirse a esta acción simbólica que busca concientizar sobre el cambio climático y promover la adopción de medidas sostenibles. En total, 14 hoteles de la cadena en el país participarán en esta actividad e invitarán a sus huéspedes a sumarse a la iniciativa.

Este esfuerzo se enmarca dentro del programa Up for Planet de Minor Hotels Europe & Americas, que tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de sus operaciones a través de la reducción en el consumo de recursos naturales, el reciclaje y la adopción de alternativas ecológicas. “Participar en la Hora del Planeta refleja nuestro compromiso constante con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental”, destacó Óscar Restrepo, director general región Andina de Minor Hotels Europe & Americas. “A través de nuestro pilar Up for Planet, buscamos implementar acciones tangibles que promuevan el desarrollo de una sociedad sustentable, al tiempo que ofrecemos experiencias excepcionales a nuestros huéspedes”, agregó.

Minor Hotels Europe & Americas ha logrado importantes avances en sostenibilidad. Actualmente, el 50 % de su cartera global cuenta con certificaciones de sostenibilidad, el 100 % de los hoteles en el sur de Europa operan con energía verde, y la compañía ha reducido en un 35 % el consumo de energía por habitación y noche.

Con iniciativas como la Hora del Planeta, el grupo hotelero refuerza su compromiso de liderar el camino hacia un futuro más verde, ofreciendo a los viajeros una experiencia auténtica y responsable con el entorno.

Otros hoteles se suman a la iniciativa global

Asimismo, como parte de su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, los hoteles Sofitel en Colombia también se unirán a la Hora del Planeta.

Vale la pena resaltar que este año, la Hora del Planeta coincide con el Día Mundial del Agua, lo que, según la organización WWF, representa una oportunidad para sensibilizar a más personas sobre su valor y promover acciones concretas para su protección.

Durante la jornada, los hoteles Sofitel Legend Santa Clara en Cartagena, Sofitel Barú Calablanca Beach Resort y Sofitel Bogotá Victoria Regia apagarán las luces de sus fachadas y espacios comunes durante 60 minutos, a partir de las 8:30 p. m., como un gesto simbólico para generar conciencia sobre el impacto del cambio climático y la necesidad de proteger el planeta.

La Hora del Planeta nació en Sídney, Australia, el 31 de marzo de 2007, cuando la ciudad apagó sus luces entre las 19:30 y las 20:30 horas. San Francisco también se sumó con la iniciativa “Lights Out”. Desde entonces, el movimiento ha crecido hasta alcanzar miles de ciudades en 188 países y territorios.

En la edición de 2024, más de 200 países participaron en la campaña, y millones de personas, junto con monumentos icónicos de todo el mundo, apagaron sus luces en apoyo a esta causa ambiental.

