La app colombiana de turismo que se abre camino en el Metaverso

Perspektiva 360 nace en un viaje por toda Latinoamérica de dos personas que decidieron crear una empresa que se conectara con el tema de la tecnología y de la virtualización de espacios Foto: Perspektiva 360

Durante décadas, la idea de un mundo virtual interactivo ha cautivado la imaginación colectiva, planteando cuestionamientos profundos sobre la esencia de la realidad y la relación entre el ser humano y la tecnología. Esta concepción, básica en su naturaleza, imagina un espacio alternativo donde los individuos pueden sumergirse de manera casi física a un universo creado desde la computadora. Está noción ha sido explorada a lo largo del tiempo en la literatura, el cine y diversas formas de arte. Es en este contexto donde surge el concepto fundamental del metaverso, acuñado por Neal Stephenson en su novela de ciencia ficción “Snow Crash”, publicada en 1992. En esta obra, el metaverso se presenta como un espacio virtual tridimensional donde los usuarios interactúan entre sí mediante avatares.

Sadoth Giraldo Acosta, mercadólogo, magíster en psicología del consumidor y doctor en dirección de mercadotecnia define al metaverso como “un espacio virtual o digital, generalmente en 3D, donde las personas se encuentran para interactuar entre sí, con objetos digitales o marcas. En este espacio, se permite la reunión de usuarios con distintas características, similar al mundo real. Algo clave, es la interacción, permitiendo a los usuarios sentirse inmersos en una nueva realidad gracias a recursos como realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial y machine learning”.

Este ecosistema digital multifacético ofrece una amplia gama de posibilidades para el entretenimiento, la educación, los negocios y diversas actividades. En este contexto, surge el interés por el turismo dentro del metaverso, ya que no solo representa una nueva frontera para la exploración virtual, sino que también ofrece una plataforma única para experimentar destinos turísticos de una manera completamente diferente.

De ahí la importancia del proyecto que lidera Perspektiva 360 apostándole a una innovadora combinación de turismo, realidad virtual y literatura latinoamericana, específicamente del realismo mágico, llevando la ciudad de Mompox al metaverso para crear una experiencia turística en realidad virtual y, de paso, incorporar elementos de la rica herencia literaria de la región.

El proyecto se llama Mompox: Realismo Mágico Atemporal disponible en la plataforma Óculos, compuesta por fotografía y video 360 para recorrer zonas turísticas. Es una experiencia inmersiva en realidad virtual que transporta a los usuarios a la encantadora ciudad colombiana que lleva este nombre, combinando elementos de turismo, historia y literatura en un entorno virtual tridimensional. Al abrir la aplicación en Óculos, los usuarios pueden navegar por toda la ciudad mediante un libro que hace las veces de guía de este espacio.

“Nosotros logramos, con recursos propios, documentar y digitalizar todo un destino turístico. En este caso, a través de nuestro interés de poder comunicar y apoyar a las comunidades en diferentes territorios de Colombia a modernizarse y comunicarse de manera más efectiva. Destinos que, por múltiples razones, no estaban siendo comunicados correctamente. Entonces, a través de múltiples esfuerzos que realizamos, decidimos llevar a Mompox, este pueblo, este territorio específico, al componente tecnológico. Identificamos que hay muchas personas del exterior o del extranjero interesadas en llegar a este pueblo y conocer realmente toda la historia detrás. Pero sucedió que en Internet la información que había era muy limitada” cuenta Diego Peña, CEO de la empresa de tecnología Perspektiva 360 creadora de la aplicación.

La ciudad de Mompox, oficialmente conocida como Santa Cruz de Mompox (Bolívar), no solo es reconocida como la inspiración para varios de los libros de Gabriel García Márquez, sino que también es un enclave histórico de gran importancia, pues fue fundada en 1537, erigiéndose como un vital centro de comercio durante la época colonial española al ser un punto crucial en la ruta de la región y floreciendo como un puerto fluvial de intercambio de oro, plata y esmeraldas. Además contiene un legado cultural fuerte, pues su historia, su arquitectura, y su diversidad la convierte en un patrimonio de la humanidad, título otorgado por la UNESCO.

Mompox: realismo mágico atemporal nació casi al tiempo que Perspektiva hace 9 años, aunque no fue el primer proyecto de realidad virtual de la compañía. La primera apuesta se lanzó con Maloka, un departamento virtual que innovaba en el mundo de las inmobiliarias. “Perspektiva nace en un viaje por toda Latinoamérica de dos personas. Una ya no es parte del equipo, pero decidieron crear una herramienta o una empresa que se conectara con el tema de la tecnología y la virtualización de espacios” comenta el CEO. Eran Mónica Mesa y Juan Camilo Infante amante de la naturaleza y la sostenibilidad, que en ese viaje por toda Colombia conoció esta ciudad histórica y de inmediato comprendió que era el lugar que se debía virtualizar”.

Así dio inicio el proceso para desarrollar esta aplicación con la formación de un equipo de alta calidad compuesto por seis profesionales con diversas habilidades. Diego Peña los describe como un equipo multidisciplinario de primer nivel. Entre ellos estaba dos desarrolladores especializados en Unity, dos diseñadores (uno enfocado en el arte en 3D y la otra experta en experiencia de usuario). A medida que se sumergían en las historias del sitio, el proyecto tomaba forma, y en enero de 2022 se lanzó en la plataforma Óculus con un propósito claro: permitir a las personas ver las cosas o zonas turísticas de manera más rápida e interactiva, todo desde la comodidad de sus hogares.

Este interés por el turismo en el metaverso marca un hito significativo en la manera en que las personas interactúan con los destinos y planifican sus viajes. La fusión entre la tecnología virtual y la industria del turismo no solo abre nuevas puertas para la promoción y la participación del usuario, sino que también da lugar a la creación de experiencias memorables y cautivadoras.

Es innegable que la realidad aumentada y virtual se han convertido en una tendencia creciente en el mundo del turismo. Por ejemplo, Amazon Explore también incursiona en este ámbito, ofreciendo un servicio interactivo que permite a las personas “viajar por el mundo, virtualmente”. Aunque este servicio está en sus etapas iniciales y es de pago, ofrece una visión prometedora de hacia dónde se dirige esta tendencia. Además, ciudades importantes están apostando por este mundo emergente. Asia, en particular, se destaca como pionera en este campo, con proyectos como el Seoul Metaverse, que ofrece una ruta turística que recrea los principales lugares de la ciudad.

Estas oportunidades han impulsado avances tecnológicos notables en el diseño del mundo digital, llevándonos de imágenes con escasa similitud a la realidad a paisajes que son difíciles de distinguir entre lo computarizado y lo real. Este fenómeno, totalmente joven y aún en desarrollo ha sido tan acogido, que según un informe de Digital Journal del 2023, se estima que el mercado global del metaverso alcance más de USD 1420,58 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 38,97% durante el período de pronóstico.

Sin embargo, sigue siendo un escenario lejano para muchos pues el acceso a la tecnología y a dispositivos de realidad virtual o aumentada sigue siendo limitado. En buena medida porque son productos costosos que no todo el mundo puede comprar fácilmente. Esto puede hacer que la experiencia no sea práctica, alcanzable o funcional para todos, lo que podría generar una pérdida de interés a pesar del valor potencial que ofrece. Además de ello, está la representación de la realidad en estos espacios, definiendo nuevas líneas éticas sobre el respeto a las culturas, que es algo que se cuestionan las nuevas empresas. “Es fundamental primero entender y respetar el territorio ¿Por qué? porque cada territorio tiene un elemento clave que debe mantenerse, resguardarse y protegerse. Comunicar de manera correcta a través de los contenidos y el desarrollo de la plataforma es lo que permitirá que las personas que vean ese destino turístico lo adopten, lo respeten y se identifiquen con él. Por eso, el uso de tecnologías es un primer paso hacia una dinámica de turismo sostenible, acercándonos al turismo de manera responsable y respetuosa, no solo con el componente medioambiental, sino también con el social, ecológico y económico”, menciona el CEO de Perspektiva 360.

Además, está el cuestionamiento a la inclusión y la desinformación pensando en la necesidad de que la tecnología se utilice para acercar a las personas y hacer que las herramientas sean accesibles para todos, sin excluir a aquellos que puedan tener dificultades para participar de manera tradicional. “Estamos viviendo en un mundo en donde la gente habla o inventa cosas, y detrás de eso vienen estafas y engaños, y eso hace que muchas personas pierdan su dinero y le teman justamente a meterse en un mundo digital cuando pueden sentir que están siendo robados o que no tienen la certeza de quién está allí”, dice Sadoth.

Independientemente de las dificultades que podría presentar, se espera que la industria del metaverso crezca a medida que más empresas y usuarios se unan a este mundo en línea cada vez más popular y en constante evolución. Este crecimiento continuo abrirá nuevas puertas para la innovación, la creatividad y el desarrollo de nuevas soluciones y aplicaciones que aprovechen al máximo las posibilidades que ofrece el mundo virtual. Como en el caso de Perspektiva 360 que no solo se ha quedado en la idea de lanzar Mompox, sino que ha incursionado en otros espacios de la realidad virtual, “tenemos recorridos virtuales de Silvia en el Cauca y el Tambo. Estos destinos, particularmente para el público nacional, no son considerados destinos turísticos porque simplemente les generan miedo o terror visitarlos, pero llevarlos y traerlos a esta realidad permitirá que la gente se pueda dar cuenta de que puede ser una experiencia increíble y que estas comunidades tienen mucho por ofrecer”.