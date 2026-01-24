Logo El Espectador
La Esfera de Las Vegas tendrá una nueva sede más pequeña cerca de Washington

Será la segunda instalación de Sphere en Estados Unidos y la tercera a nivel global, después de Las Vegas y Abu Dhabi.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
24 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
El nuevo recinto tendría 6.000 asientos y estaría ubicado en National Harbor, junto al río Potomac.
Foto: EFE - Sphere Entertainment and Peterson Companies
La Esfera de Las Vegas, que revolucionó el mundo del entretenimiento con sus espectáculos inmersivos gracias a su infraestructura esférica y pantallas de alta tecnología, planea tener una versión más pequeña cerca de Washington, en el National Harbor de la vecina Maryland.

La empresa encargada de la instalación, Sphere Entertainment, anunció en un comunicado conjunto con el estado de Maryland, el condado de Prince George y la compañía Peterson Companies su intención de desarrollar este nuevo recinto, que sería la segunda Esfera en Estados Unidos y la primera en el país con un modelo de menor escala, además de la tercera a nivel global, después de Las Vegas y la que está prevista en Abu Dhabi.

Empleo, inversión e impacto económico

El comunicado no estableció fechas de inicio ni de inauguración, pero estima que el proyecto generaría unos 2.500 empleos durante la fase de construcción y cerca de 4.750 una vez esté en operación.

Además, su impacto económico anual superaría los 1.000 millones de dólares, según las proyecciones oficiales.

Sphere Entertainment aclaró que la construcción, desarrollo, financiamiento y operación del recinto dependen de la firma de acuerdos definitivos, así como de la obtención de incentivos gubernamentales y aprobaciones regulatorias por parte del condado de Prince George y del estado de Maryland.

El proyecto contemplaría una combinación de financiación pública y privada, incluyendo alrededor de 200 millones de dólares en incentivos estatales, locales y privados.

Ubicación estratégica y tecnología inmersiva

El National Harbor, ubicado a orillas del río Potomac y a unos 15 minutos de Washington, D. C., ya cuenta con un centro de convenciones, grandes hoteles, casino, restaurantes y una amplia oferta turística y de ocio, que recibe a más de 15 millones de visitantes al año. La incorporación de la Esfera busca consolidar esa zona como un polo permanente de entretenimiento.

El recinto proyectado tendría una capacidad aproximada de 6.000 asientos, frente a los más de 18.000 de la Esfera de Las Vegas, inaugurada en 2023. Aun así, incorporaría las principales tecnologías de la compañía, incluida una Exosfera con pantalla LED exterior, una pantalla interior de resolución 16K x 16K, sonido inmersivo, asientos hápticos y efectos ambientales en 4D, pensados para conciertos, experiencias originales y eventos de marca.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas enEl Espectador.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

