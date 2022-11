Lanzan nueva fase de la campaña global de recuperación del turismo en Nueva York

La nueva fase de la campaña continúa presentando la icónica Estatua de la Libertad, incluida una versión vibrante y multicolor. Foto: Cortesía NYC & Company

NYC & Company, la organización oficial de promoción de la ciudad de Nueva York, lanzó la siguiente fase de su campaña publicitaria de turismo global más grande hasta la fecha: “It’s Time for New York City” (New York City – El momento es ahora). La nueva fase continúa presentando el faro de bienvenida de la ciudad, la Estatua de la Libertad y su icónica corona, y se expande con asociaciones de aerolíneas, trenes y operadores turísticos en los mercados nacionales e internacionales.

La campaña de recuperación del turismo, que se lanzó por primera vez en junio de 2021, ha resultado en más de US$5 mil millones en gastos de visitantes y más de dos millones de viajes reservados a la ciudad de Nueva York. La actualización se produce cuando Lady Liberty celebra 136 años y cuando la corona en la Estatua de la Libertad reabre al público desde su cierre en 2020. Se prevé que aproximadamente 56,4 millones de personas (47,4 millones nacionales y 8,9 millones internacionales) visiten la ciudad de Nueva York antes del final de 2022. Esto implica aproximadamente el 85 por ciento de los niveles récord de turismo de 2019. La ciudad sigue encaminada en alcanzar, o bien superar, el total de visitas de 2019 para 2024.

“Nos complace anunciar el lanzamiento de la siguiente fase de nuestra galardonada campaña turística ‘It’s Time for New York City’. Desde que se lanzó por primera vez en 2021, este esfuerzo ha producido un tremendo retorno de la inversión, influyendo en miles de millones en gastos de visitantes y millones de viajes reservados, acelerando la recuperación”, expresó Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company.

“Al aprovechar algunos de nuestros símbolos más icónicos de nuevas maneras, como la Estatua de la Libertad, hemos seguido atrayendo a los viajeros de negocios y de ocio recordándoles el dinamismo, la diversidad y el indomable espíritu acogedor de la ciudad de Nueva York. Nuestro mensaje sigue siendo el mismo: la ciudad de Nueva York está en constante evolución y lista para darle la bienvenida siempre. El momento de reservar un viaje es ahora”, agregó Fred Dixon.

Los resultados preliminares de la primera fase de la campaña muestran que los mensajes resonaron entre las audiencias nacionales e internacionales y capitalizaron la demanda de viajes, centrándose en el interés en la ciudad de Nueva York. De acuerdo a datos provistos por NYC & Company/Strategic Marketing and Research Insights, los medios nacionales influyeron en US$352 por cada dólar gastado en la campaña, US$5 mil millones en gastos de visitantes y dos millones de viajes desde julio de 2021 hasta enero de 2022 (la duración de la campaña nacional). Asimismo, los medios internacionales influyeron para la devolución de US$241 dólares por cada dólar gastado en la campaña, 822 millones de dólares en gastos de visitantes y 346.000 viajes desde enero hasta julio de 2022 (la duración de la campaña internacional).

La nueva fase de la campaña continúa presentando la icónica Estatua de la Libertad, incluida una versión vibrante y multicolor, lo que subraya el creciente dinamismo y el mensaje de bienvenida de la ciudad de Nueva York.

La promoción a nivel nacional se está ejecutando en mercados objetivo que incluyen Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Houston, Denver, Tampa, San Diego y Cincinnati hasta el 3 de diciembre en asociación con United Airlines. En el extranjero, la campaña se está ejecutando en Singapur hasta finales de octubre en asociación con Singapore Airlines, en Australia hasta el 20 de noviembre en asociación con Air New Zealand, y en Canadá hasta febrero de 2023 en asociación con Porter Airlines. Las próximas acciones incluyen a Corea del Sur en asociación con Air Asiana durante el mes de noviembre, al Reino Unido en asociación con United Airlines del 1° de noviembre al 1° de junio de 2023 y Nueva Zelanda en asociación con Air New Zealand del 7 de noviembre al 11 de febrero de 2023. También se confirmarán alianzas con Amtrak en el corredor noreste de Estados Unidos, con Aeroméxico en México, con Havas en Francia y con Alpitour en Italia.

