Las 5 atracciones imperdibles antes de Halloween Horror Nights en Universal

Son diez casas embrujadas las que hacen parte de Halloween Horror Nights en esta edición 2024. Foto: Cortesía Universal

Septiembre es el inicio de una temporada especial para Universal, es el abrebocas de Halloween Horror Nights, una experiencia temática que busca con sus zonas de miedo y casas embrujadas entregar una noche inolvidable ante el horror y el susto.

Situado en el centro de Orlando, Universal se destaca como uno de los destinos de entretenimiento más concurridos del mundo. Desde su apertura, en 1990, el complejo ha evolucionado hasta convertirse en un ícono no solo para los aficionados al cine y la televisión, sino también para quienes desean adrenalina, aventuras interactivas y experiencias inmersivas. El resort alberga tres parques temáticos, entre ellos están Universal Studios Florida, Islands of Adventure y el parque acuático Volcano Bay. Y se espera que en 2025 se abrirá uno nuevo: Epic Universe.

Lea también: Siete montañas rusas que no se puede perder en los parques Universal

Pero antes del horror, si está en sus planes cercanos darse una vuelta por Orlando, Florida, tenga en cuenta estas cinco atracciones indispensables para desafiar el vértigo, antes de experimentar la tan temida noche de Halloween.

Los infaltables en su visita a Universal

1. Una montaña rusa inolvidable. Jurassic World VelociCoaster es la más rápida, la más emocionante, la que más gritos genera. Si usted ama la velocidad, se subirá más de dos veces, no importa la fila. La tecnología de lanzamiento magnético permite que la montaña rusa alcance una velocidad de 112 km/h en unos cuantos segundos. Extensas caídas, giros extremos y altas velocidades dan una combinación ideal para crear una experiencia que fusiona velocidad y adrenalina de primer nivel. Es un check de la vida subirse a esta montaña rusa, de esas cosas de tachar en la lista.

2. Universal no sería lo que es sin Harry Potter, no hay discusión. Por eso recorrer las calles, trenes y tiendas de The Wizarding World of Harry Potter, en especial en Diagon Alley, principal callejón del mundo mágico de Harry Potter, donde se mueve el comercio y es una experiencia única para los más fanáticos. Tocar la puerta del número 12 de Grimmauld Place, hogar ancestral de la familia Black, y esperar la salida del elfo en el balcón, pasar por Olivanders y comprar la varita de su mago favorito, probar la Butter Beer, las grageas de colores; todo en este espacio resulta muy inmersivo. Cada esquina, cada parte, sea una pared, un cartel, el interior de una tienda, todo está muy bien elaborado, hecho a la imagen de los libros y las películas de esta mágica saga. Por supuesto, transitar a Hogsmade a través de The Hogwarts Express resulta un trayecto único, se sentirá sin lugar dudas en un filme.

3. Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure es la mejor forma de cerrar todo este universo de Harry Potter. Esta montaña rusa es quizá la que mejor experiencia entrega. Sus efectos visuales y sonoros logran una inmersión total. Vale mencionar que las sillas no son las de una montaña rusa tradicional, son la Corgi 1:36, la motocicleta voladora de Hagrid, junto al sidecar. Desde el inicio esta motocicleta es una invitación a meterse en el personaje, sentir que se vuela y estar listos para disfrutar de los montajes, sonidos, caídas al vacío y todo el show, la escenografía de última tecnología, que incluso recrea fielmente y trae a la vida a personajes icónicos como Hagrid, Buckbeak y Fluffy durante el recorrido. Esta es de las atracciones que más fila de asistentes tiene y en la que no es válido el pase exprés, pero vale toda la pena del mundo la espera.

👀🌎📄 (Lea también: Guía de viaje: Universal Orlando Resort, un lugar que lo tiene todo)

4. Adrenalina en el agua en Volcano Bay. El tercero de estos parques temáticos es una experiencia para disfrutar del clima caluroso de Orlando mientras se desliza por toboganes o flota en alguno de los dos ríos del parque, o simplemente disfruta de una buena piscina y la playa artificial. Eso sí, un infaltable en este lugar es Ko’okiri Body Plunge, atracción donde el asistente debe introducirse en una cabina desde la cima de un volcán, cruzar brazos y piernas y esperar que la plataforma que hace de piso desparezca y lo que venga a continuación sea una caída al vacío en un tobogán de agua, son no más de 20 o 30 segundos en los que la velocidad es pura. Krakatua Aqua Coster, deslizarse en inflables, y Taniwha Tubes, caer en discos inflables, son dos experiencias con menos adrenalina, pero que resultan emocionantes y más si se hacen con amigos o familia.

5. No hay que olvidar que estos parques atraen a millones de familias de todo el mundo durante todo el año. Sin importar la temporada, siempre se ven grupos familiares, en especial, con niños. Por eso, este último imperdible está enfocado en los más pequeños. En este apartado una atracción como Minion Land y sus simuladores como el Despicable Me Minion Mayhem resultan perfectos. La experiencia incluye que los asistentes intenten convertirse en un Minion, con efectos visuales y sonoros acordes a esta edad; resulta un espacio entretenido. Eso sí, no dejen de pasar por el Minion Café, pedirse un bowl de noodles en forma de Minion o uno de los postres con sabor a banana. Otra atracción es visitar las zonas de los Simpson, Kung Fu Panda, Hombres de negro, Rápido y furioso, todos con sus respectivos simuladores que entregan una experiencia entretenida, aunque algunos de estos como Hombres de negro ya tienen su tiempo de estar funcionando y se nota.

Halloween Horror Nights

La noche del horror, el susto y el miedo. Halloween Horror Nights congrega a todos los amantes de este tipo de experiencias de muchas partes del mundo. En esta edición 2024 vale muchísimo la pena pasar por cada una de las diez casas embrujadas, en especial Ghostbusters: Frozen Empire, una puesta en escena llena de horror, pero muy bien trabajada en detalles estéticos, ambientación y música; es algo imperdible.

Otra casa llena de sustos y horror es Haunted Houses, inspirada en la película A Quiet Place, en esta casa ante el menor ruido las criaturas monstruosas podrán oír a los visitantes con la idea de rastrearlos para silenciarlos por siempre. Otra casa como La villa de los Goblins es un espacio donde una horda de duendes, orcos y brujas sedientos de sangre estarán al acecho de quien entre. Eso sí, hay que decirlo, cada casa cuenta con filas promedio de más de 75 minutos, algunas 90, para evitarlas es mejor pagar el pase exprés, que varía entre US$80 y US$150, y así poder aprovechar la noche.

Además de esta experiencia, durante esta oscura noche de Halloween todo el parque está ambientado con música, cazadores de sangre, hay shows cada tanto tiempo y puestas en escena de torturas y masacres. Hay mucha, pero mucha sangre, todo para que los asistentes vivan en carne propia el horror de una aterradora noche de brujas.

Ya sea para disfrutar esta temporada de sustos o por retar al vértigo en una montaña rusa, una visita a los parques de Orlando en Florida es indispensable en la lista de la vida de muchos. Una y otra vez, ya sea una montaña rusa o una casa del horror, ese instante de frío incesante, de vértigo puro, por tan solo ese suspiro de emoción vale la pena atrapar esa adrenalina para la eternidad.