Guía de viaje: Universal Orlando Resort, un lugar que lo tiene todo

¿Cuáles son los elementos indispensables para que un viaje sea perfecto? Seguramente cada persona tendrá respuestas diferentes, pero es probable que coincidan en elementos como: visitar lugares icónicos, sentir bonitas emociones, vivir encuentros que lo transporten a momentos y recuerdos felices de su vida, disfrutar de buena comida, hospedarse en hoteles asequibles con servicios de primera, lograr beneficios especiales, poder sonreír y sorprenderse sin esfuerzo y, cuando menos se lo espera, volver a casa lleno de los mejores recuerdos y agradecer la buena compañía, pues un lugar se podría ver y vivir mejor si se comparte con un ser querido.

Para cumplir con todos esos propósitos y disfrutar de unos días inolvidables, una gran alternativa es Universal Orlando Resort, un destino que está a unas cuatro horas desde Bogotá, en un vuelo directo a la ciudad de los parques, en Florida (EE. UU.).

Este complejo turístico, que cuenta con tres parques temáticos, ocho hoteles para diferentes gustos y presupuestos, decenas de tiendas, restaurantes, cine y bares, entre muchísimos otros lugares creados especialmente para sorprender y emocionar a los viajeros, es el destino ideal para disfrutar solo, con amigos, con la familia o en pareja: contar con su complicidad, superar miedos juntos, crear momentos íntimos que fortalecen la relación y sentir que no pueden estar en otro lugar mejor, con una mejor persona, son solo algunas de las razones para armar ese viaje donde la felicidad y la belleza también son protagonistas.

Universal Orlando Resort es el lugar perfecto para los que aman la emoción. Sus más de 60 atracciones para todas las edades y gustos, entre las que están icónicas montañas rusas, pero también espacios para la relajación como la playa de un volcán o una plaza típica italiana con deliciosa comida, son más motivos para que se decida por este destino.

Tenga en cuenta, además, que, si es fanático de Jurassic Park, de E. T., de Harry Potter, los Transformers, los Minions o los Simpson, este lugar debe estar en su lista de deseos para visitar una y otra vez.

Universal Studios Florida

Visitar este parque es como ver sus programas de televisión y películas favoritas en la vida real, pero añadiéndole las vueltas, giros y caídas de las mejores atracciones.

Entre las que no se puede perder están: Hollywood Rip Ride Rockit, donde usted escoge la canción que lo acompañará en el recorrido que empieza con una escalofriante subida de 90 grados antes de lanzarse a más de 104 kilómetros por hora; Harry Potter and the Escape from Gringotts, en Callejón Diagon (Diagon Alley), en The Wizarding World of Harry Potter, una atracción temática que lo lleva a lo más profundo de las bóvedas del banco Gringotts, y Revenge of the Mummy, una premiada montaña rusa interior, donde volará a través de espacios con poca luz y oscuridad total, y se encontrará con momias, escarabajos y llamas.

Si busca algo más tranquilo, otras opciones son E. T. Adventure, donde se subirá a una bicicleta voladora; Transformers: The Ride-3D, para vivir como propio un combate explosivo para salvar a la humanidad; Despicable Me Minion Mayhem, para unirse a Gru, sus hijas y los traviesos Minions; The Simpsons Ride, una divertida montaña rusa simulada, y el impresionante espectáculo The Bourne Stuntacular.

Tenga en cuenta que visitar Diagon Alley, en The Wizarding World of Harry Potter, es una experiencia por sí sola. Tenga en cuenta que visitar Diagon Alley es una experiencia por sí sola. “Bienvenido, Harry, al callejón Diagón. Aquí se compran las plumas y la tinta, y allí los artilugios necesarios para hacer magia”, dijo Rubeus Hagrid, en “Harry Potter y la Piedra Filosofal”.

No importa si ha visto las películas o no, si es un fanático o solo busca sorprenderse, este lugar está repleto de tiendas con objetos mágicos intrigantes, criaturas inesperadas, personas haciendo hechizos, un dragón gigante que escupe fuego y muchos otros elementos que harán que se sienta como un personaje más de esta serie de novelas fantásticas. No deje de disfrutar la Butterbeer (cerveza de mantequilla), una bebida típica del mundo de Harry Potter, que solo se puede conseguir en Universal Orlando Resort.

Islands of Adventure

La magia continúa, porque desde Diagon Alley, en Universal Studios Florida, puede tomar el Hogwarts Express: King’s Cross Station y cruzar hasta Hogsmeade Station, en Islands of Adventure. Sí, en un tren lleno de criaturas mágicas, al que se llega luego de atravesar una pared de ladrillos, y podrá transportarse de un parque a otro. Tenga en cuenta que para usar este tren y visitar ambas tierras necesita un boleto de parque a parque.

En The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade está el castillo de Hogwarts, también encontrará una aldea llena de nieve, tiendas encantadas y una taberna, entre muchos otros espacios.

Uno de los imperdibles de Hogsmeade es Harry Potter and the Forbidden Journey, una atracción única en su tipo gracias a su tecnología, donde podrá volar con Harry y sus amigos sobre el castillo.

Tampoco se puede perder Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, la montaña rusa más larga de Florida (con 1.540 m de largo) y la que tiene más lanzamientos del mundo (siete). Esta atracción también tiene una caída libre de 5,2 m y dura tres minutos. Adicionalmente, se pueden vivir dos experiencias diferentes: si se sube en la moto de Hagrid o si va en el carro de acompañante, no se sabe cuál es más emocionante; además, se utilizaron más de 1.200 árboles naturales para recrear este bosque encantado.

Y aunque es difícil salir de ese mágico mundo donde hay muchas otras atracciones y experiencias, debe tener en cuenta que Islands of Adventure es el parque perfecto para quienes aman la adrenalina. Este lugar está repleto de montañas rusas y tiene una isla donde los dinosaurios no se han extinguido.

Solo en el área de Jurassic Park la emoción está asegurada, allí encontrará junglas tropicales con dinosaurios, expediciones de paleontología, escapes por cascadas torrenciales y compras, entre otros.

Una de las atracciones imperdibles, y la favorita de muchos viajeros, es la galardonada Jurassic World VelociCoaster, la montaña rusa de lanzamiento más rápida, alta e intensa de Florida, que envía a los visitantes a 47 m en el aire a velocidades de hasta 112 km/h mientras corren junto a una feroz manada de velocirráptores.

La atracción cuenta con más de 3 mil metros cuadrados de escenario elaborado en piedra, dos intensos lanzamientos, cuatro giros al revés, una parada de gravedad cero invertida, una cascada gigante, exuberante vegetación selvática, entre otros elementos que transportan a los visitantes a un hábitat inmersivo de dinosaurios. VelociCoaster eleva el nivel como una de las montañas rusas más elaboradas y ambiciosas jamás diseñadas y fue concebido por el equipo de Universal Creative en colaboración con los cineastas de las películas de Jurassic World, incluidos Steven Spielberg, Colin Trevorrow y Frank Marshall.

Otra imperdible es Jurassic Park River Adventure, una atracción acuática temática donde en un momento está navegando tranquilamente sobre el agua y luego se encuentra frente a frente con un enorme tiranosaurio rex y tendrá que escapar con un salto al vacío de 25,9 m de altura.

The Incredible Hulk Coaster, una intensa montaña rusa con muchas vueltas; The Amazing Adventures of Spider-Man, que lo hará emocionar mientras el lanzador de telarañas más famoso del mundo salva la Estatua de la Libertad, y Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls, donde saldrá emparamado y lleno de adrenalina, son otras atracciones que no se puede perder.

Por último, debe saber que Universal Orlando Resort también se destaca por su buena comida. Muestra de ello es el premiado restaurante Mythos, que ofrece gastronomía moderna en un ambiente mítico que despierta la imaginación y está ubicado en Islands of Adventure.

Volcano Bay

El parque temático acuático de Universal fue construido después de una extensa investigación sobre lo que agradaba y desagradaba a las personas en los parques acuáticos. A partir de las respuestas, el gigante del entretenimiento desarrolló Volcano Bay conservando todo lo que atrae al público y eliminando lo que se percibía como una falla.

Este parque es un auténtico paraíso ideal para el descanso y el placer, gracias a sus lindos espacios y su rica oferta de comida y bebidas, también es un lugar perfecto para disfrutar de las mejores atracciones en el agua. Entre las características que hacen especial a este lugar, además de su imponente volcán, es que en todas las atracciones los flotadores suben solos, usted no debe cargarlos, gracias a un sistema de cintas transportadoras.

En Volcano Bay tampoco hará largas filas, pues todos los visitantes al llegar al parque reciben su TapuTapu: una pulsera tecnológica que cambió la experiencia dentro de un parque acuático temático. Esta, entre otras, le sirve para marcar su lugar en la fila virtual de las atracciones; cuando sea su turno, su TapuTapu vibrará para avisarle que es su momento de disfrutar.

Los más valientes deben probar Kala & Tai Nui Serpentine Body Slides, donde tendrá que subir hasta la cima del volcán, entrar a uno de los dos toboganes: Tai Nui (verde) y Kala (azul), y esperar a que la compuerta del piso se abra para, luego de algunos giros, caer a una piscina; si aún quiere más adrenalina, también en lo más alto del volcán está Ko’okiri Body Plunge, uno de los toboganes de agua más altos del mundo, allí también se abre repentinamente el piso del tobogán para que el viajero viva una intensa caída vertical de 70 grados.

Krakatau Aqua Coaster, una tecnológica montaña rusa con subidas hacia los picos del volcán y caídas en cascadas con pendientes rápidas; TeAwa The Fearless River, la favorita de muchos, donde debe ponerse un chaleco y dejar que la corriente y las olas lo lleven por un río rápido; Kopiko Wai Winding River, un río más lento para disfrutar de un relajante paseo mientras usted está sobre un flotador gigante; y Honu of the Honu Ika Moana, un emocionante tobogán donde pueden ir hasta cinco personas, son otras atracciones que hay en Volcano Bay para todos los gustos.

Así puede mejorar su experiencia

Hoteles para todos

Universal Orlando Resort tiene ocho hoteles para todos los presupuestos y gustos (son cuatro categorías). Hospedándose en cualquiera de ellos podrá disfrutar de beneficios, como entrada temprana a los parques temáticos y transporte gratuito a CityWalk y a los parques.

1/29 Universal Orlando Resort es un complejo turístico que cuenta con tres parques temáticos, ocho hoteles, múltiples tiendas y restaurantes, entre otros espacios ideales para el entretenimiento y la diversión. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort - KEVIN KOLCZYNSKI 2/29 Asimismo, el complejo cuenta con productos y servicios que hacen que la experiencia del viajero sea mucho mejor, entre estas, está hospedarse en uno de sus hoteles: tenga en cuenta que hay para todos los gustos y presupuestos. Quedarse en uno de estos lugares tiene muchos beneficios como la entrada temprana al parque, a The Wizarding World of Harry Potter (en la imagen) y a Volcano Bay, hasta una hora antes de la apertura regular. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 3/29 Adicionalmente, todos los hoteles de Universal ofrecen transporte gratuito a los parques temáticos y a Universal CityWalk, privilegios para pagar en todo el complejo con la llave de la habitación y entrega gratuita en el hotel de las compras hechas dentro de Universal Orlando Resort. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 4/29 Además, los visitantes que se hospeden en hoteles Premium (Loews Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel y Loews Royal Pacific Resort) disfrutan de más atracciones y con más frecuencia, gracias al pase Universal Express Unlimited, gratis, que evita las filas normales en las atracciones más populares de Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 5/29 Tenga en cuenta que los ocho hoteles están divididos en cuatro categorías diferentes, según el precio y los gustos de los huéspedes; sin embargo, todos cuentan con ambientes y temáticas especiales y servicio de primera. Y no lo olvide, puede disfrutar de beneficios exclusivos en todo el complejo. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 6/29 En la categoría Premier $$$$, por ejemplo, está Loews Portofino Bay Hotel, el lugar perfecto para vivir la "La Dolce Vita" (La Buena Vida) y disfrutar de un ambiente inspirado por la belleza, el romance y el encanto de la aldea costera de Portofino, en Italia. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 7/29 También hay cafeterías y tiendas al aire libre acompañando a la "piazza", junto a un tranquilo puerto. El hotel también cuenta con tres piscinas y restaurantes inspirados en la decoración y los deliciosos sabores culinarios de Italia. Es un hotel donde podrá vivir de cerca toda la adrenalina y la fantasía de las atracciones de Universal Orlando Resort, pero cambiar drásticamente de entorno y sentirse como en un pintoresco pueblo italiano. Foto: Carollyne Almeida, cortesía Universal Orlando Resort 8/29 Portofino Bay cuenta con lujosas habitaciones y suites perfectamente decoradas. Asimismo, las Kids Suites de Despicable Me les ofrecen a los niños un lugar para jugar y relajarse, mientras sus padres descansan en el cuarto contiguo. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 9/29 Por otro lado, en el Hard Rock Hotel podrá vivir como una estrella y disfrutar de los beneficios de la realeza del rock and roll en un hospedaje con un estilo lujoso y relajado. Hace parte de la categoría Premier $$$$. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 10/29 Las habitaciones y suites del Hard Rock Hotel combinan la comodidad y el estilo en generosos espacios, perfectas para que se sienta como toda una estrella. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 11/29 El diseño inspirado en las mansiones de California y el rock clásico invita a los huéspedes a desconectarse gracias a los shows en vivo, las piscinas temáticas que incluyen parlantes bajo el agua, entre muchos otros. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 12/29 El tercer hotel de la categoría Premier $$$$ es Loews Royal Pacific Resort, allí abundan las maravillas tropicales y la comida exótica. En este lugar, inspirado en Polinesia, la zona más oriental de Oceanía, puede relajarse mientras se siente en un auténtico paraíso. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 13/29 Loews Royal Pacific Resort cuenta con una piscina estilo laguna, rodeada de palmeras, dos jacuzzis y un área de juegos acuáticos interactivos. Asimismo, cada sábado, el hotel cuenta con la celebración: "Wantilan Luau", una noche de sabores y entretenimiento polinesios con espectáculo en vivo y un buffet ilimitado. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 14/29 Lujosas habitaciones y suites perfectamente decoradas son sus aliadas para un descanso perfecto. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 15/29 Una de las suite preferidas por lo más pequeños es la Jurassic World Kids’ Suite, otra razón para hospedarse en Loews Royal Pacific Resort. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 16/29 Por su parte, Loews Sapphire Falls Resort es el único hotel de la categoría Preferred $$$. Este pequeño paraíso isleño cuenta con todos los elementos necesarios para unas vacaciones en familia, con sus amigos o con su pareja. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 17/29 Cascadas sobre lindos jardines y sonidos caribeños a la distancia, invitan a disfrutar de la vista, seguir el ritmo de la isla y olvidarse de todo. Además, en medio del área de la playa, las palmeras y la piscina, encontrará opciones de comida caribeña, incluyendo un moderno bar con variedad de rones exclusivos y añejados. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 18/29 Desde la torre de piedra en el vestíbulo, hasta el encanto de las habitaciones y suites, en Loews Sapphire Falls Resort el huésped estará en un lugar rodeado de vida y lleno de detalles inspirados en paisajes de islas. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 19/29 Mientras tanto, Cabana Bay Beach Resort, de la categoría Prime Value $$, es uno de los hoteles favoritos de los niños y adolescentes. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 20/29 El hotel, que está ubicado a muy pocos pasos de Volcano Bay, el parque acuático de Universal, cuenta con dos grandes piscinas, río artificial, bolera, entre muchos otros. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 21/29 En Cabana Bay Beach Resort podrá disfruta de habitaciones y suites llenas de vida, en estilo retro, diseñadas para su diversión y economía. Hay unas con vistas especiales al famoso volcán del parque acuático. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 22/29 Y, si usted prefiere los hospedajes modernos, con estilo y tecnología, Universal’s Aventura Hotel es el indicato. Este también hace parte de la categoría Prime Value $$. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 23/29 Este lugar tiene muy buenas vistas a los tres parques temáticos de Universal Orlando. Además, se distingue por su diseño con espacios abiertos. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 24/29 Finalmente, Universal’s Endless Summer Resort -Dockside Inn and Suites, de la categoría Value $, es uno de los hoteles económicos del complejo turístico, es ideal para las familias de cualquier tamaño que buscan beneficios exclusivos para los parques temáticos sin pagar de más. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 25/29 Dockside Inn and Suites es un refugio de ambiente playero inspirado en la arena, el mar y los atardeceres. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 26/29 Este hotel tiene una gran cantidad de habitaciones estándar y suites espaciosas de dos habitaciones, con capacidad para hasta seis personas. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 27/29 Pier 8 Market es solo uno de los lugares donde puede comer y recargar energías en Dockside Inn and Suites. Allí encontrará una gran variedad de comida y opciones para llevar. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 28/29 Por su parte, Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites, que también ofrece conveniencia para sus vacaciones en Universal, es el otro que hace parte de la categoría Value $. Este hotel se destaca por ser relajado y casual, y tiene una temática de surf en todo el lugar. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort 29/29 Además de los beneficios que tiene en los parques temáticos, en Surfside Inn and Suites podrá disfrutar de la piscina que tiene forma de tabla de surf, sala de juegos, entre otras. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort

Más beneficios

Asimismo, podrán pagar en todo el complejo con la llave de la habitación y tendrán entrega gratuita en el hotel de las compras hechas dentro del complejo, entre otras. Además, los que se hospeden en hoteles Premium tendrán gratis el Express Pass Unlimited.

Para no hacer filas

Los Universal Express evitan las filas en la mayoría de las mejores atracciones. El Express puede usarse una sola vez por cada atracción, en Universal Studios e Islands of Adventure, y el Express Unlimited evita las filas ilimitadamente en los dos parques temáticos. También existe el Volcano Bay Express, que evita las filas de “Virtual Line” una vez por cada atracción. Aquí puede encontrar precios y más información.

Una guía imprescindible

Con la aplicación gratuita para el celular de Universal Orlando puede comprar y canjear boletos, ver los tiempos de espera más recientes, guiarse con los mapa, ordenar un pedido de comidas y bebidas, convertirla en su billetera haciendo compras sin contacto, crear una lista de favoritos, entre muchas otras posibilidades.

Tres días gratis

Los viajeros latinos ahora pueden aprovechar una oferta que les da cinco días de entrada a los parques por el precio de un boleto de dos días. La oferta “Obtenga 3 días gratis con un boleto de 2 días para 2 parques” se puede comprar en la página web de Universal Orlando.

Experiencia VIP

Con la Experiencia VIP estará acompañado por un experto de Universal Orlando en un tour grupal. También podrá obtener acceso exclusivo tras bastidores, conocer información privilegiada y disfrutar de las atracciones sin tener que hacer fila. Las opciones son: comprar una experiencia de un día, dos parques para un tour de siete horas con prioridad de entrada a un mínimo de diez atracciones; o una experiencia de un día, un parque, para un tour de cinco horas con prioridad de entrada a un mínimo de ocho atracciones en el parque que quiera. Aquí puede encontrar precios y más información.

Experiencia VIP privada

También existe la posibilidad de tener la Experiencia VIP, pero con un tour guiado privado. Así podrá crear su propio itinerario y experimentar los parques a su manera con la atención completa de su guía y acceso ilimitado al principio de la fila de todas las atracciones participantes. Adicionalmente, con este tour podrá disfrutar de muchos de los platos más populares del complejo con comida de servicio completo en uno de los restaurantes más galardonados de Universal Orlando, entre otros. Aquí puede encontrar precios y más información.

