Las Bahamas lanza campaña turística con Lenny Kravitz como imagen del destino

En 2024, el país insular recibió un récord histórico de 11.22 millones de visitantes internacionales. Foto: Cortesía Las Bahamas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las Bahamas estrenó su renovada campaña publicitaria internacional “A Lifetime of Islands”, diseñada para destacar la diversidad de experiencias que ofrece este paraíso compuesto por más de 700 islas e islotes. El rostro de la campaña es el reconocido músico Lenny Kravitz, quien presta su imagen, su voz y su emblemática canción Fly Away para transmitir un mensaje claro: “It’s not one island. It’s a lifetime of them” (“Más que una isla, un mundo de islas por descubrir”).

La serie de cinco anuncios televisivos de 30 segundos es el corazón de esta estrategia de promoción que busca posicionar a Las Bahamas como un destino para visitar una y otra vez. “Cada isla tiene su carácter, su cultura y sus experiencias únicas”, explicó Latia Duncombe, directora general del Ministerio de Turismo, Inversiones y Aviación de Las Bahamas. “Esta campaña refleja nuestro compromiso de amplificar la historia completa del archipiélago —una historia que se despliega con cada viaje”, agregó.

Con una mezcla de imágenes vibrantes, escenarios naturales espectaculares y el carisma de Kravitz —quien celebra en cámara su herencia bahameña—, “A Lifetime of Islands” va más allá de lo visual: es una invitación a sumergirse en la esencia del destino. Desde las playas rosadas de Harbour Island hasta los misteriosos blue holes de Andros, la campaña destaca la profundidad cultural y ecológica de cada isla.

👀🌎📄 (Lea también: Cuatro playas colombianas entran al top global por su belleza y conexión natural)

La iniciativa publicitaria contempla una estrategia de medios a gran escala que incluye televisión, redes sociales, revistas especializadas y vallas panorámicas en mercados clave. Según el Hon. I Chester Cooper, viceprimer ministro y ministro de Turismo, Inversiones y Aviación, el objetivo es “mantener el impulso positivo que vive el país y seguir atrayendo a viajeros de todo el mundo con una narrativa poderosa y auténtica”.

El lanzamiento coincide con un momento histórico para el turismo en Las Bahamas. En 2024, el país recibió un récord de 11,22 millones de visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento del 16,2 % respecto al año anterior. Con “A Lifetime of Islands”, el destino espera seguir fortaleciendo su imagen global y consolidarse como uno de los lugares más deseados del Caribe y del mundo.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.