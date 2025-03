Lo que no puede faltar en su kit básico de equipaje a la hora de viajar

Sea cual sea el nombre, contiene artículos útiles que se guardan en una maleta con ruedas o en el equipaje documentado y garantizan que unas vacaciones puedan volver a su cauce. Foto: Tomada de redes

Todo el mundo tiene esas cinco o seis cosas que pueden llevar unas vacaciones al éxito o al fracaso: artículos que se vuelven exactamente lo que está buscando cuando necesita una ayuda rápida para su salud, su higiene o simplemente su comodidad. Llámelo reserva de emergencia para el viaje, botiquín de viaje o bolsa para salvar el día; sea cual sea el nombre, contiene artículos útiles que se guardan en una maleta con ruedas o en el equipaje documentado y garantizan que unas vacaciones puedan volver a su cauce.

Mientras que las necesidades vitales para el viaje, como los medicamentos recetados, van en mochilas, bolsos de. mano u otros artículos personales, una bolsa para guardar cosas que sacan de apuros tiene los artículos que necesita para viajes más largos, y que se quedan en su habitación de hotel o alojamiento rentado: esos enseres domésticos en los que no pensaría dos veces a menos que no esté en casa, y no haya dónde encontrarlos.

Jennifer Monna, exazafata y actual diplomática en Washington, dijo que siempre lleva bolsitas de una de sus bebidas favoritas.

“Llevo estos sobres de café descafeinado, ya que en otros países es difícil encontrar descafeinado, y no puedes esperar que tu anfitrión te proporcione descafeinado”, dijo. También recomienda llevar un adaptador de corriente para varios tipos de entrada que no ocupe mucho espacio.

¿Qué hay en su bolsa de emergencia? A continuación se indican algunos de los artículos básicos que pueden hacer que su próximo viaje sea mucho más cómodo.