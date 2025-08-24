Estos son los 10 rascacielos más “instagrameados” en 2025

Burj Khalifa, en Dubái. Foto: Hans-Jürgen Schmidt - Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Burj Khalifa, en Dubái, vuelve a encabezar el listado de los rascacielos más mencionados en Instagram, con más de 8,7 millones de publicaciones. Así lo revela un estudio de TUI Musement, compañía líder en tours y actividades, que analiza los edificios más populares en redes sociales y la evolución de sus menciones entre 2022 y 2025. La publicación del informe se da como antesala del Día de los Rascacielos, que se celebra cada 3 de septiembre.

Con sus 828 metros de altura, el Burj Khalifa no solo domina el skyline de Dubái, sino también las redes sociales. Sus miradores «At the Top» y «At the Top Sky» lo convierten en un icono para viajeros y creadores de contenido.

El segundo lugar del ranking lo ocupa el Empire State Building, en Nueva York, con más de 4,5 millones de publicaciones. Este emblema cultural y cinematográfico ofrece desde su observatorio del piso 86 una panorámica única de Manhattan.

👀🌎📄(Lea también: Cuatro playas colombianas entran al top global por su belleza y conexión natural)

En tercer puesto se sitúa el Taipéi 101, en Taiwán, con más de 913.000 menciones. Su diseño inspirado en una caña de bambú y sus ascensores de alta velocidad lo mantienen como uno de los favoritos de los usuarios.

El One World Trade Center, símbolo de resiliencia en Nueva York, y la Torre Willis en Chicago, completan el top 5.

Nueva York, protagonista del ranking

La ciudad de Nueva York concentra cuatro de los diez rascacielos más instagrameados: el Empire State, el One World Trade Center, el One Vanderbilt y el 30 Hudson Yards.

De ellos, el que más sorprende es el One Vanderbilt, que registra un crecimiento del 189 % en menciones desde 2022, consolidándose como una de las atracciones más populares de la Gran Manzana gracias a su innovadora experiencia inmersiva en las alturas.

El 30 Hudson Yards también gana terreno con su mirador «Edge», que ofrece una terraza al aire libre con suelo de cristal, incrementando un 80 % sus menciones en tres años.

👀🌎📄(Lea también: Viajar con sentido: el auge del turismo experiencial en Colombia)

Clasificación completa

Burj Khalifa (Dubái): +8,7 M menciones (+38 %) Empire State Building (Nueva York): +4,5 M menciones (+7 %) Taipéi 101 (Taipéi): +913.000 menciones (+12 %) One World Trade Center (Nueva York): +833.000 menciones (+5 %) Torre Willis (Chicago): +590.000 menciones (+5 %) Torres Petronas (Kuala Lumpur): +294.000 menciones (+33 %) One Vanderbilt (Nueva York): +171.000 menciones (+189 %) 30 Hudson Yards (Nueva York): +133.000 menciones (+80 %) Lotte World Tower (Seúl): +120.000 menciones (+9 %) Torre de Shanghái (Shanghái): +114.000 menciones (+9 %)

Tenga en cuenta que el estudio analizó los 100 rascacielos más altos del mundo y recopiló las menciones en Instagram de los dos hashtags más usados en cada caso. Los datos de junio de 2025 se compararon con los de 2022 para identificar tanto los edificios más populares como aquellos con mayor crecimiento en visibilidad.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.