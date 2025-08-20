¿Qué priorizan los colombianos al viajar: precio o experiencias?

Para los colombianos, las vacaciones empiezan con un sueño por cumplir y una experiencia por vivir. Foto: Pixabay

Viajar ya no se trata solo de buscar tiquetes baratos o un hotel con buena disponibilidad. Para los colombianos, las vacaciones empiezan con un sueño por cumplir y una experiencia por vivir, según una encuesta de Booking.com que revela cómo está cambiando la manera de planear los viajes en América Latina.

Viajar para sentir, no solo para estar

El estudio muestra que 3 de cada 10 colombianos (31%) eligen primero la experiencia y después el destino. Puede ser caminar por una calle icónica, probar un plato típico o cumplir un deseo pendiente inspirado en una serie o un video en redes. La premisa es clara: el viaje nace del deseo de vivir algo único.

Planeación con lupa (y conexión WiFi)

El 30 % de los viajeros investiga minuciosamente antes de reservar. Son exploradores digitales que revisan reseñas, plataformas y redes sociales para definir itinerarios, barrios y hasta dónde comer. Entre los 45 y 54 años esta tendencia alcanza su punto más alto: 4 de cada 10 planean cada día en función de las actividades.

Agencias y expertos aún tienen su lugar

A pesar del dominio de lo digital, un 23% de los colombianos sigue confiando en agencias, aerolíneas o agentes de viaje. Dentro de ellos, hay quienes improvisan y regresan con historias inesperadas, y quienes organizan itinerarios al detalle, con colores y paradas definidas.

“Colombia es un país de viajeros diversos. Esta encuesta nos permite entender mejor cómo podemos acompañar a cada perfil, ya sea con inspiración, herramientas de planificación o múltiples opciones de reserva”, señaló Luiz Cegato, gerente de Comunicaciones de Booking.com para América Latina.

El viaje como prioridad

Ya sea para desconectarse en la playa, lanzarse a la aventura, saborear la gastronomía local o empaparse de cultura, lo cierto es que viajar sigue ocupando un lugar central en la vida de los colombianos. Y con plataformas que ofrecen opciones para cada estilo, la experiencia comienza mucho antes de hacer la maleta.

