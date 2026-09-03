Colombia es el país de Sudamérica que más turistas aporta a Los Cabos en 2026

San Lucas es la ciudad fiestera de la región, donde cada atardecer revive las historias de piratas que alguna vez surcaron estas aguas. Foto: MIGUEL CRUZ

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Los Cabos, en Baja California Sur (México), se está convirtiendo en un destino cada vez más relevante para los viajeros colombianos. Entre enero y junio de 2026, 6.700 pasajeros salieron desde aeropuertos de Colombia con destino a esta región mexicana, un aumento de 64 % frente a los 4.136 registrados durante el mismo periodo de 2025. ¿Por qué ese crecimiento y qué tiene este destino?

Los Cabos combina dos paisajes contrastantes: el desierto de Baja California Sur y las aguas del Pacífico y el Mar de Cortés. Entre sus principales atractivos están el Arco, la observación de ballenas, las playas con certificación Blue Flag y una oferta gastronómica que, según la información del destino, reúne 21 restaurantes reconocidos por la Guía Michelin.

Colombia se posicionó como el principal mercado emisor de turistas de Sudamérica hacia Los Cabos y ocupó el cuarto lugar entre los países que más visitantes aportaron al destino, detrás de Estados Unidos, México y Canadá. El flujo representó un promedio de 265 viajeros colombianos por semana durante el primer semestre del año.

Bogotá concentró la mayor parte de las salidas, con 3.278 pasajeros, equivalentes al 58,8 % del total. Medellín, con 1.495 viajeros y una participación de 26,8 %, fue el segundo mercado y el que registró mayor expansión. También hubo viajeros procedentes de Cali (424), Cartagena (224), Pereira (95), Cúcuta (28), Bucaramanga (15) y Barranquilla (8).

El aumento está relacionado, en buena medida, con las opciones de conectividad aérea. El 50,5 % de los viajeros colombianos que llegaron a Los Cabos lo hicieron mediante el Hub de las Américas de Copa Airlines en Panamá. En total, 3.417 pasajeros utilizaron esta conexión durante el periodo analizado.

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Además de Bogotá y Medellín, el comportamiento de ciudades intermedias empieza a ampliar el alcance del mercado. Aunque sus volúmenes todavía son menores, la presencia de viajeros provenientes de Cali, Cartagena, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga y Barranquilla muestra que la demanda no está concentrada exclusivamente en las dos principales ciudades del país.

La ruta también tuvo un efecto significativo en los registros migratorios. Los viajeros con pasaporte colombiano que ingresaron directamente a Los Cabos pasaron de 596 en el primer semestre de 2025 a 2.946 en el mismo periodo de 2026, un incremento de 394,3 %. La conexión permitió evitar el proceso de aduanas previo en Ciudad de México, facilitando el tránsito hacia el destino.

“El crecimiento responde a la afinidad entre las preferencias del viajero colombiano y la oferta del destino”, explicó Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca).

La región también ha ganado presencia como escenario para actividades deportivas y de aventura. El tenis y el golf forman parte de esa oferta, con participación de deportistas colombianos en competencias internacionales, entre ellos Nicolás Mejía en el ATP 250 y Camilo Villegas, quien terminó segundo en una competencia del PGA Tour disputada en la zona en 2023.

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