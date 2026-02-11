Los Cabos, México, donde el desierto se encuentra con el mar

El interés por Los Cabos en México no es nuevo, pero sí será mayor gracias a la nueva ruta de Copa Airlines, que desde Ciudad de Panamá cuenta con tres vuelos semanales a San José del Cabo. Foto: Getty Images/500px Plus - Getty Images

El mar tiene el poder de transformar los entornos, de subir el ánimo y de hacer maravilloso a la vista cualquier lugar por más árido que sea. Desierto y mar. Extensas líneas de playa, corales que reciben el constante roce del agua y la particular cercanía de dunas y cactus a orillas del océano hacen de Los Cabos, en Baja California, México, un destino indispensable para quienes, además de todo lo anterior, tienen en su lista de pendientes el avistamiento de ballenas.

El interés por Los Cabos en México no es nuevo, pero sí será mayor, en buena medida apalancado por la nueva ruta de Copa Airlines, que desde Ciudad de Panamá cuenta con tres vuelos semanales a San José del Cabo. Esta conexión con la capital panameña pone a Colombia a una pequeña escala de disfrutar de lo mejor de otra cara del norte de México.

Avistar ballenas no es algo común ni de todos los días. Para algunos es un sueño y para quienes han tenido el privilegio de hacerlo es una de esas experiencias que solo la naturaleza es capaz de brindar. Contemplar la magnitud de un animal que eleva sus aletas, salta y se mueve por la delgada línea de la marea es una imagen invaluable y aún más si se hace al lado de Cabo San Lucas, un fondo que se roba todas las miradas. Al hacer una búsqueda rápida en la web sobre Los Cabos, de seguro el 90 % de las imágenes que va a encontrar harán referencia a este lugar. Una majestuosa formación rocosa donde el Océano Pacífico y el Mar de Cortés se encuentran y marcan el fin de la Península de Baja California. Navegar por estas aguas es una contemplación que vale la pena hacer desde un yate; para esto un operador como Cabo Adventures es más que ideal.

Sumado a la experiencia del avistamiento de ballenas, Los Cabos son un destino ideal para la práctica de surf o buceo o incluso la visita a un club privado de playas como Veleros Beach Club, donde la tranquilidad de la bahía y unos buenos cócteles son el mejor plan para disfrutar del atardecer frente al Mar de Cortés.

El agua todo lo cambia, incluso fuera de ella. En Todos Santos, ese principio se vuelve visible en los colores y matices de la tierra, que adquieren brillo cuando entran en contacto con el agua. Este pueblo, asentado en un oasis en medio del desierto y a la orilla del mar, resume una historia intercultural marcada por la naturaleza, el arte y una transformación económica que hoy tiene al turismo como su motor principal. Todos Santos fue el primer Pueblo Mágico del estado de Baja California Sur y, desde 2006, hace parte de los 177 pueblos de este tipo reconocidos en el país. Su pasado agrícola, impulsado por la caña de azúcar, fue durante décadas el primer eje de progreso. Aún quedan rastros de esa época, como los murales de 1850 vinculados a la industria azucarera y a la extracción del zumo de la caña, visibles en espacios como el bar La Copa.

Las calles del pueblo conservan una identidad arquitectónica definida por tonos cremas y pasteles, mezclados con una herencia española presente en fachadas y ventanas. El paisaje urbano combina el neoclásico rural, antiguas fachadas industriales y la modernidad que en su momento introdujeron los ladrillos. La expresividad, la saturación de elementos, los colores y los relieves también se reflejan en murales, grabados y trabajos de serigrafía que dialogan con la historia local. Para quienes disfrutan de caminar pueblos, es más que indispensable.

La tortuga es el animal emblema de Todos Santos, y su liberación no se asume solo como un atractivo turístico, sino como un compromiso ambiental y un valor cultural profundamente arraigado. A pocos minutos en auto, en Pescadero, Playa Los Cerritos se ha consolidado como punto de referencia para el surf, mientras que en Cabo Pulmo se realizan alrededor de 120 inmersiones mensuales de buceo, pero orientadas al cuidado de la fauna marina.

Entre tantos atractivos, Los Cabos también se posicionan como un destino de múltiples viajeros. En San José del Cabo la aventura o las galerías de arte, se mezclan con la tradición y las bodas; para esto un espacio “boutique” como el Hotel Tropicana es más que ideal, mientras que en Cabo San Lucas la experiencia del todo incluido para familias e incluso adultos mayores se disfruta aún más en Hacienda Encantada, un hotel que combina campos de golf, piscinas que armonizan como espejos frente al mar y un servicio de “spa” muy completo.

Hoy son más los públicos que al viajar disfrutan de entender y probar las mejores expresiones de la cocina local. Por eso la gastronomía se ha ganado un espacio relevante en Los Cabos. Para destacar está Don Sánchez, en San José del Cabo, que cuenta con una propuesta gastronómica que prioriza mariscos de procedencia local, carnes de animales criados en la región y vegetales cultivados bajo prácticas ecológicas. En esta mesa los platos están marcados con una identidad local y la reinterpretación de postres de otras regiones del mundo, como la pavlova, que en esta versión mexicana simula una montaña del desierto.

Lejos de la aridez está la oferta de Oystera, ubicando en Todos Santos y recomendado por la Guía Michelin. Destaca por su bar de ostras, seis de ellas de variedades provenientes de Baja California; ya sean ostras, mariscos, ceviches, o reinterpretaciones de los tacos tradicionales mexicanos pero mezclados con ese tinte de los frutos del mar que hacen de este lugar un espacio propicio para los amantes de este tipo de comida.

La más reciente edición de la Guía Michelin consolidó a Baja California Sur como un referente gastronómico, al reconocer a 21 restaurantes que evidencian la diversidad y la alta calidad de su propuesta culinaria. Una oferta que en NAO, Acre, Oystera y Don Sánchez es más que palpable.

Desde el avistamiento de ballenas hasta la vida cultural de Todos Santos, pasando por una gastronomía que honra el origen y la creatividad, en este rincón de México el agua no solo transforma el paisaje, sino que cambia la forma de mirar, de habitar el tiempo y de recordar que viajar, quizá, es la mejor forma de comprender en qué momento estamos de la vida.

