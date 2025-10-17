¡Ganó! Murillo, Tolima está entre los mejores del mundo en 2025, según ONU Turismo

Murillo se une a Choachí, Filandia, Zapatoca y Jardín, municipios de El País de la Belleza que han sido destacados como Best Tourism Villages, en ediciones anteriores. Foto: FONTUR

Colombia vuelve a brillar en el mapa del turismo sostenible. En la edición 2025 de los Best Tourism Villages, iniciativa de la ONU Turismo que reconoce a los destinos rurales más comprometidos con la cultura, la comunidad y el medioambiente, el país obtuvo un nuevo motivo de orgullo: Murillo, Tolima, fue elegido como uno de los “Mejores Pueblos Turísticos del mundo”, destacándose por su fusión de naturaleza, sostenibilidad y tradición.

Este reconocimiento fue otorgado hoy, 17 de octubre, durante la ceremonia de la quinta edición de los Best Tourism Villages, celebrada en el marco de la 3ª Reunión Anual de la Red en Huzhou, China.

La distinción a Murillo es el resultado de un proceso que comenzó en febrero, cuando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo abrió la convocatoria nacional para seleccionar los municipios que representarían a Colombia ante la ONU Turismo. En total, 28 municipios de 13 departamentos participaron en la postulación, de los cuales ocho fueron elegidos tras una evaluación técnica basada en nueve criterios internacionales, que incluyen la gestión de recursos naturales y culturales, la sostenibilidad económica, social y ambiental, la promoción cultural, la gobernanza y la infraestructura turística.

Durante el proceso, el Ministerio también validó información relacionada con el compromiso con el turismo rural sostenible, la organización de la oferta turística local, el vínculo con las comunidades y, de manera especial, la propuesta diferenciadora de cada municipio.

“Este es el reflejo del trabajo en equipo y la dedicación de nuestra comunidad. Hoy, Murillo se posiciona como un destino que ofrece un turismo en armonía con la naturaleza y con nuestras tradiciones, siendo los mejores entre los mejores”, dijo la alcaldesa de Murillo, María Camila Sánchez, quien estuvo presente en la ceremonia.

¿Qué hace tan especial a Murillo?

El reconocimiento otorgado por ONU Turismo como uno de los “Mejores Pueblos Turísticos del Mundo 2025” resalta el trabajo ejemplar del municipio en la preservación del medio ambiente y la promoción de un turismo responsable. Sus paisajes, que combinan páramos, cascadas y bosques de palma de cera, se entrelazan con una rica oferta cultural que se expresa en eventos emblemáticos como el Concurso de la Arriería, las ferias gastronómicas y el Festival de la Cosecha de Papa, reflejos de la tradición local.

Sus paisajes son únicos, y es que a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, este pueblito ofrece vistas privilegiadas del Nevado del Ruiz y una experiencia inmersiva donde la cultura campesina, la conservación ambiental y la participación comunitaria son el eje de su propuesta turística.

Su oferta turística se fortalece gracias a su ubicación estratégica, cercana a ciudades como Ibagué, Manizales y Bogotá, lo que facilita el acceso de visitantes. Sin embargo, lo que verdaderamente distingue a Murillo es la forma en que sus comunidades han hecho del turismo una herramienta para cuidar el páramo, transmitir sus saberes ancestrales y preservar su identidad cultural, demostrando que el desarrollo puede ir de la mano con la sostenibilidad.

A diferencia de otros destinos del Tolima, el municipio ha desarrollado una propuesta turística sostenible que involucra directamente a las comunidades locales. Los habitantes lideran experiencias auténticas como caminatas ecológicas, avistamiento de aves, visitas a fincas productoras, recorridos por termales naturales y talleres sobre prácticas ancestrales de conservación. Estas actividades permiten a los visitantes conectar genuinamente con la cultura andina viva y disfrutar de la gastronomía típica en restaurantes locales, creando un intercambio cultural enriquecedor tanto para los turistas como para la comunidad.

El compromiso de Murillo con la sostenibilidad ha sido reconocido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), que destacó su labor en la conservación del páramo y en la oferta de un turismo de naturaleza responsable. A través de normativas locales, campañas educativas y alianzas con organizaciones ambientales, el lugar promueve el cuidado del agua, el manejo adecuado de residuos, la reforestación con especies nativas y la protección de la biodiversidad del Páramo de Murillo y del Parque Nacional Natural Los Nevados.

Gracias a este enfoque integral, Murillo se ha consolidado como un ejemplo de cómo el turismo puede convertirse en una herramienta de conservación y desarrollo sostenible. Su modelo demuestra que cuando la cultura, la naturaleza y la sostenibilidad se entrelazan, el turismo deja de ser solo una actividad económica para transformarse en una fuerza que impulsa el bienestar de las comunidades y la protección de los ecosistemas.

Otros ganadores colombianos

Ya son cinco los municipios colombianos reconocidos por la ONU Turismo en el marco de los Best Tourism Villages, un logro que consolida al país como un referente en turismo rural sostenible. Estos son los destinos que han recibido este reconocimiento —de los cuales ya hemos contado sus historias, las razones de su triunfo y las experiencias que ofrecen a los visitantes—:

A nivel mundial, la red de pueblos galardonados reúne 184 destinos en 55 países, que trabajan de manera conjunta por el fortalecimiento del turismo responsable y sostenible.

