Lugares que debes visitar si viajas a Dubái o Abu Dabi

Panorámica de Dubái desde el mirador del Burj Khalifa. Foto: Pixabay

A la hora de elegir destinos casi siempre dirigimos la mirada hacia ciudades europeas o de Estados Unidos, como lo es New York. Sin embargo, en los últimos años han aparecido otros destinos que se están robando la atención de los viajeros. Ese es el caso de Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que se destaca por dos de sus ciudades que cada vez atraen más turistas: Dubái y Abu Dabi.

De hecho, Dubái, la ciudad turística de EAU, encabezó el listado de las ciudades más visitadas en 2021, según el ranking de ForwardKeys, empresa especialista en estudios de mercado de viajes. Y en el listado que elaboró Euromonitor, empresa británica de estudios de mercado conocida por el índice de los 100 mejores destinos urbanos, Dubái ocupó el segundo puesto como una de las ciudades preferidas en la época poscovid.

Muchos se preguntarán cuáles son los lugares que atraen tanto, y les sorprenderá la respuesta: uno de los pilares de EAU es consolidar a Dubái como la ciudad turística más importante de los emiratos y por eso ha invertido tanto en su infraestructura y lugares que descrestan. Aquí pueden encontrar el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo; Burj al Arab, uno de los hoteles más lujoso del mundo y que tiene forma de velero; el Dubái Mall, uno de los centros comerciales icónicos de la ciudad y que alberga a cientos de marcas para todos los presupuestos; Dubái Marina, entre otros.

Abu Dabi no se queda atrás. A tan solo hora y media de Dubái, esta ciudad es el eje político y económico de EAU, aquí encuentran el Emirates Palace (Palacio de los Emiratos), un hotel de lujo y uno de los que tienen habitaciones exclusivas para que se hospedan presidentes, primeros ministros y reyes o reinas. En esta ciudad también encuentran la Gran Mezquita, la única que puede ser visitada por personas que no practican el islam, está el Ferrari World, el parque de diversiones que tiene la montaña rusa más rápida del mundo, un parque de atracciones de Warner Bros y hasta safaris en el desierto.

Aquí nuestras recomendaciones de lugares que debes visitar si decides viajar a estas ciudades. Empecemos:

Burj Khalifa

En enero de 2004 empezaron las obras para construir el Burj Khalifa y fue inaugurado en 2010. Este ambicioso proyecto arquitectónico, ubicado en Dubái, es considerado el más alto del mundo: tiene 828 metros de altura y además cuenta con los ascensores más veloces (10 metros por segundo). Este edificio tiene apartamentos de lujo y oficinas, y en él está el primer hotel de la marca Armani.

Quienes quieran visitar este rascacielos, en el que se filmó Misión Imposible: Protocolo fantasma, pueden adquirir dos tipos de boletas: “At the top”, que permite subir hasta los pisos 124 y 125, en el que encontrarán un mirador con una vista 360 grados de la ciudad, y el otro pase que se puede comprar es “At the top Sky” que, además de incluir la visita a los pisos 124 y 125, incluye un recorrido personalizado con un guía y subir al punto más alto de observación, que tiene una terraza al aire libre. Los precios van desde los 400.000 pesos colombianos.

Fuentes de Dubái

Frente a la entrada del Burj Khalifa se encuentran las fuentes de Dubái, un espectáculo que combina un show de luces con un sistema de fuentes que bailan al ritmo de la música. Esta presentación está disponible desde las 5:45 p.m. y los visitantes no deben pagar, la única recomendación es llegar con tiempo para tener una ubicación privilegiada y disfrutar del show. Aquí también se puede dar un paseo por el lago.

Gran Mezquita de Abu Dabi

Este proyecto se creó, en parte, para mostrarle al mundo un poco más de su religión, por eso es la única que puede ser visitada por personas no creyentes. La construcción de la mezquita Sheikh Zayed empezó en noviembre de 1996 y tiene la capacidad de albergar a 55 mil personas.

Entre los materiales que se usaron para levantar la gran mezquita figuran el mármol, piedra, y el oro. Muchos de estos materiales fueron traídos de diferentes países como Italia, Alemania, Marruecos, India, Turquía, China, entre otros, de allí que digan que “su diseño y construcción ‘une al mundo’”.

Los visitantes podrán ver talladas en las paredes y columnas flores de diferentes países, entrar a la gran sala de oración, que tiene una alfombra que fue anudada por más de 1000 artesanas, y conocer la historia detrás de esta construcción.

Es importante tener en cuenta que para ingresar, los visitantes deben presentar su carné de vacunación o una prueba PCR negativa. La entrada es gratuita y solo se debe agendar la visita en la página oficial. Otro punto a tener en cuenta es el vestuario: las mujeres deben cubrir su cabello con una shayla, una pañoleta, y, preferiblemente, llevar un pantalón y blusa larga. Los hombres no pueden asistir en pantaloneta. Sin embargo, a la entrada se puede comprar una abaya, o túnica, para cubrirse. Esta es una experiencia que vale la pena vivir.

(Puedes puedes conocer otros datos y curiosidades sobre la gran mezquita)

Emirates Palace

Este hotel es uno de los más lujosos en Abu Dabi. Sus instalaciones están ubicadas en un terreno de 100 hectáreas, en el que se encuentra el hotel y los jardines. El hotel cuenta con acabados en diferentes materiales, entre ellos el oro, y grandes alfombras que fueron elaboradas a mano.

El dato: no es necesario hospedarse para disfrutar de sus instalaciones. El Emirates Palace ofrece diferentes planes para que los turistas visiten el hotel, hagan un tour guiado o simplemente vayan y disfruten de una comida en sus restaurantes. Uno de los recomendados, si quiere probar comida de la región, es El Libanés.

Safari en el desierto

Este plan es perfecto para quienes buscan aventura y desconexión. La actividad, a pocas horas de Abu Dabi, se realiza en vehículos 4x4 y durante el recorrido puedes visitar granjas de camellos, recorrer el desierto en cuatrimotos, dar un paseo en camello o hacer sandboard, que consiste en deslizarte por las dunas en tablas.

Hay campamentos en los que se puede disfrutar de comida típica, ver el atardecer y en la noche asistir a una presentación artística en la que verás, entre otras cosas, la danza del vientre. El safari es uno de los atractivos imperdibles y puedes preguntar por los diferentes planes que se ajusten a tu presupuesto.

Louvre de Abu Dabi

Para quienes disfrutan los recorridos por museos, el Louvre de Abu Dabi será una parada obligatoria. Aunque este proyecto cultural lleva el nombre del famoso museo de París -el uso del nombre se logró gracias a un acuerdo entre los gobiernos de Francia y Emiratos Árabes Unidos- no implica que encuentres las mismas exhibiciones, aquí verás una curaduría diferente que refleja la cultura y evolución de todas las culturas del mundo. Ellos lo llaman un “museo universal que ayuda y permite entender la evolución de nuestras culturas por épocas y desarrollos”.

Su diseño es obra del arquitecto francés Jean Nouvel y tiene una cúpula en la que se ven reflejadas diferentes tamaños de estrellas. Esta estructura combina de forma perfecta la iluminación y la ventilación, además de estar rodeada de agua.

(Aquí puede ver un video con otros datos sobre estos destinos)