Lujo, playa y hospitalidad: 10 hoteles del mundo con reconocimientos especiales

La industria hotelera ofrece una variedad de experiencias impresionantes, pues desde íntimos alojamientos boutique hasta majestuosos resorts de lujo, pasando por innovadores establecimientos sostenibles, hay diversidad y excelencia para todos los gustos. Esto lo ha reconocido y celebrado la prestigiosa lista “The World’s 50 Best Hotels”, que recientemente presentó su tan esperada clasificación de los 50 mejores hoteles del mundo.

Sin embargo, en esta ceremonia que reunió a las figuras más influyentes del sector, incluyendo renombrados chefs, hoteleros, inversores estratégicos y periodistas especializados, no solo destacaron a los cincuenta mejores establecimientos, sino que también otorgaron diez premios especiales e individuales, reconociendo iniciativas innovadoras y sobresalientes en la industria.

Para seleccionar estos premios individuales, los hoteles deben haber pasado por el proceso de votación de “Los 50 mejores hoteles del mundo”, una evaluación realizada por 600 expertos internacionales en hotelería y viajes, y 9 jurados miembros del The World’s 50 Best Hotels Academy, quienes votaron, de manera anónima y confidencial, por sus hoteles favoritos, visitados durante los últimos 18 meses. Durante el proceso, los jurados tuvieron restricciones que impiden votar por establecimientos en los que tengan intereses comerciales o emitir más de tres votos para hoteles de un mismo grupo.

Los criterios de elegibilidad son amplios, permitiendo que cualquier hotel operativo en el mundo sea considerado, independientemente de su tamaño o características,.

Premio One To Watch 2024

The Peninsula, en Estambul, inaugurado en febrero de 2023, fue galardonado con el premio One To Watch Award 2024 por el equipo 50 Best. Este premio se da a aquel hotel que tienen potencial para entrar en la lista de los 50 mejores hoteles del mundo en los próximos años por su prometedora oferta.

Ubicado en una ciudad histórica, el hotel ocupa cuatro edificios interconectados a orillas del Bósforo, ofreciendo vistas incomparables de la antigua ciudad y se destaca porque combina elementos históricos y modernos. Por ejemplo, uno de los edificios es una antigua terminal de cruceros de 1937, el cual ha sido cuidadosamente restaurado, conservando elementos arquitectónicos originales como fuentes, azulejos y molduras. Al mismo tiempo, incorpora comodidades modernas como un spa de lujo, gimnasio, piscina cubierta y habitaciones equipadas con tecnología de vanguardia.

Premio No.3 Gin Art of Hospitality 2024

El Royal Mansour, en Marrakech, fue galardonado con el premio No.3 Gin Art of Hospitality Award 2024, reconociendo su excelencia en el arte de la hospitalidad. Originalmente concebido como un proyecto del Rey Mohammed VI para exhibir el arte, la historia y la arquitectura marroquíes, cuenta con 53 riads palaciegos, cada uno con patio privado, piscina y terraza, los cuales celebran la cultura del país.

Este premio se le fue dado porque lo que distingue al Royal Mansour es su enfoque en la hospitalidad, el cual está arraigado en la tradición marroquí. Pues este da una atención a los huéspedes, para crear experiencias memorables. Esto incluye regalos personalizados elegidos por mayordomos que se esfuerzan por conocer las preferencias de cada huésped, o el servicio de traslado al aeropuerto en la flota de Bentleys escarlata del hotel.

Otro detalle por el que destacó fue por una red de túneles subterráneos, que permite al personal moverse discretamente y acceder a los riads a través de puertas ocultas, brindando un servicio impecable y aparentemente invisible.

Premio Carlo Alberto Best Boutique Hotel 2024

Passalacqua, ubicado en una villa del siglo XVIII es un hotel boutique de lujo, con solo 24 habitaciones que combina una rica historia (habiendo albergado al Papa Inocencio XI y varios aristócratas) con un diseño extravagante que exhibe la mejor artesanía italiana en un estilo barroco ornamentado. Recibió el premio Carlo Alberto Best Boutique Hotel, el cual se le a los hoteles boutique que tiene menos de 50 habitaciones y no forma parte de una gran cadena o grupo hotelero.

Passalacqua destacó porque el hotel se distribuye en tres edificios: la villa principal, el Palazz (antiguos establos) y la Casa al Lago. El interior está decorado con frescos originales, tallas en el techo, espejos dorados, antigüedades y candelabros de Murano.

Además, este lugar ofrece diversas actividades, desde paseos en barco hasta recorridos en un Fiat 500 descapotable antiguo. El spa, ubicado en el Palazz, incluye un pasaje subterráneo que alberga una sauna y un baño de vapor.

Premio Lost Explorer Best Beach Hotel 2024

Soneva Fushi, ganadora del premio Lost Explorer al mejor hotel de playa en 2023 y 2024, es un resort de lujo ubicado en uno de los atolones del norte de las Maldivas. Con su filosofía “sin noticias, sin zapatos”, el resort ofrece una experiencia de desconexión total y relajación pura. Cuenta con 63 villas privadas, cada una con servicio personalizado, distribuidas discretamente entre la vegetación de la isla.

Este premio que se da al mejor hotel situado en el ranking que se encuentre a menos de 20 metros de una playa.

El resort es pionero en sostenibilidad y cultiva gran parte de sus propios productos en una extensa zona de cultivo orgánico. Esto abastece a sus exquisitos restaurantes, entre los que destaca Hands On by Akira, un restaurante de sushi omakase. Soneva Fushi también cuenta con un programa de chefs invitados de renombre mundial.

Premio Icono SevenRooms 2024

Sonia Cheng, CEO de Rosewood Hotel Group, fue galardonada con el SevenRooms Icon Award 2024 por la 50 Best Academy, el cual reconoce la contribución al sector hotelero de un líder y su papel como visionario en la industria del lujo.

Cheng destacó por bajo su dirección, la marca Rosewood ha crecido de ser principalmente reconocida en Estados Unidos a convertirse en un grupo hotelero de lujo con presencia mundial, contando actualmente con más de 40 propiedades en funcionamiento y 27 en desarrollo en 21 países. Además, ha impulsado iniciativas como Rosewood Residences, el concepto de bienestar Asaya y Rosewood Impacts, lo que la hizo destacar por su compromiso con la conciencia, expansión y el impacto social positivo.

Premio Nikka Best New Hotel 2024

El Bulgari Tokyo, galardonado con el Premio Nikka al Mejor Hotel Nuevo 2024, combina el lujo italiano con la exquisita artesanía japonesa en un entorno impresionante de gran altura. Situado en los pisos superiores de un rascacielos de 45 niveles cerca de la estación de Tokio, este exclusivo hotel de 98 habitaciones, inaugurado en 2023, ofrece vistas espectaculares de la ciudad.

El Premio se le otorga a la propiedad que se inauguró durante el periodo de votación y que alcanza la posición más alta en la lista de “Los 50 mejores hoteles del mundo”.

Una de las principales razones por las que el Bulgari Tokyo fue premiado, se debió a su excepcional propuesta culinaria, pues los huéspedes pueden disfrutar de la cocina italiana de temporada en Il Ristorante Niko Romito, mientras que en Hoseki se ofrece sushi de alta gama, brindando una experiencia gastronómica incomparable en ambos mundos.

Premio Flor de Caña Eco Hotel 2024

El Maroma, un resort de lujo en la península de Yucatán, México, recibió el premio Flor de Caña Eco Hotel Award. Este reconocimiento se otorga al hotel que logra la calificación más alta en responsabilidad ambiental y social, según lo determinado por la Sustainable Restaurant Association.

El hotel, de 72 habitaciones, reabierto en 2023 tras una exhaustiva remodelación, destacó porque demostró un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad en todos los aspectos de su operación. Desde la preservación de la biodiversidad local, incluyendo iniciativas de protección de corales y tortugas marinas, hasta la implementación de prácticas sostenibles en su oferta gastronómica y alojamiento.

El Maroma también se destaca por su énfasis en la cultura maya y la participación de la comunidad local, ofreciendo experiencias auténticas a sus huéspedes mientras apoya a los artesanos y productores de la región.

Premio al grupo hotelero más admirado de Ferrari Trento 2024

El premio Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award 2024 fue otorgado a Aman, reconociendo su posición como líder innovador en el sector hotelero de ultra lujo. Este galardón, creado para destacar a los pioneros de la industria cuyas innovaciones han impactado significativamente en las experiencias de los huéspedes a nivel mundial, se le otorga a aquellos grupos hoteleros del mundo con más de tres hoteles en el ranking de los 50 mejores.

Desde su fundación en 1988 con el Amanpuri en Phuket, Tailandia, Aman se ha consolidado como un referente en retiros íntimos y experiencias de viaje de lujo. Además, destaca, pues cada año innova, lanzado desde productos de cuidado personal, experiencias exclusivas como el velero Amandira, y más recientemente, la marca Janu.

Premio Lavazza a la mejor nueva incorporación en 2024

El Raffles London at The OWO recibió el premio Lavazza a la mejor nueva incorporación en 2024 como parte de The World’s 50 Best Hotels. Este reconocimiento se otorga al hotel mejor clasificado que ha entrado en la lista por primera vez en la escena hotelera de lujo global.

El Raffles London at The OWO destaca por su arquitectura e historia, pues ocupa el antiguo edificio de la Oficina de Guerra de Whitehall y, tras una meticulosa renovación de ocho años, logró preservar elementos históricos significativos, como los pisos y la escalera donde Winston Churchill daba sus anuncios en tiempos de guerra.

Todo esto sin dejar del lado el lujo, pues el hotel cuenta con 120 suites exclusivas, cada una con su propia historia y diseño único y ofrece experiencias únicas como el bar secreto Vesper, ubicado en las antiguas salas de interrogatorios subterráneos del MI6 y MI5, donde se sirven cócteles exclusivos en un ambiente que evoca el misterio y el secretismo de la época de espionaje.

Premio al mejor escalador 2024

El Atlantis The Royal, en Dubái, fue galardonado con el premio al Mejor Escalador en 2024, un reconocimiento que se otorga al hotel que ha logrado el mayor ascenso en la clasificación de un año a otro. Atlantis en 2023, ocupaba el puesto 44 en la lista de los mejores del mundo, y este año ha logrado posicionarse entre los diez primeros, alcanzando el noveno lugar.

Este hotel que cuenta con 795 habitaciones y suites, 17 restaurantes y bares, 17 boutiques, un espacio de bienestar de 3.000 metros cuadrados y 90 piscinas, el hotel ofrece una experiencia de lujo sin precedentes. Su oferta gastronómica es especialmente notable, con restaurantes de renombre mundial dirigidos por chefs como Nobu, Heston Blumenthal, José Andrés, Ariana Bundy y Gastón Acurio.

Además, el Atlantis The Royal mantiene un compromiso con la sostenibilidad a través de programas de conservación marina y educación científica en el área circundante.

