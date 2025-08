Miami Spice 2025: 300 propuestas gastronómicas con precios de oferta Foto: Cortesía

Sin duda alguna, Miami es uno de los destinos más visitados por viajeros de todo el mundo. Sus playas y paisajes que se suman a la basta oferta de entretenimiento, gastronomía, diversión y relajación permitieron que este destino rompiera récords en 2024, año en el que recibió a más de 28 millones de visitantes, la cifra más alta registrada hasta ahora, según datos publicados por la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami (GMCVB).

Vale la pena destacar que Colomba fue el principal país emisor hacia Miami, con 403.000 visitantes, seguido de Brasil con 342.000 y Canadá con 296.000, según la entidad.

Y con la intención de superar estas cifras en 2025 por edio de estrategias que involucren a locales y extranjeros, el Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) anuncia el regreso de Miami Spice Restaurant Months. Del 1 de agosto al 30 de septiembre, este popular programa culinario invita a disfrutar menús de tres tiempos a precio fijo, con un mínimo de 30 % de ahorro, en más de 300 restaurantes participantes en el Gran Miami y Miami Beach.

En su 24ª edición, Miami Spice continúa destacando la diversa y reconocida escena gastronómica del destino, con menús de almuerzo y brunch por US$35 (COP $144.000, aproximadamente), y cenas entre US$45 y US$60 (COP $185.000 y 246.000, aproximadamente). Los restaurantes participantes representan más de 20 barrios y una variedad de cocinas del mundo, desde alta cocina galardonada hasta joyas locales y aperturas recientes.

Este año el programa también mantiene su compromiso con la organización sin fines de lucro Camillus House, que brinda servicios a personas sin hogar. Por lo que los menús de Miami Spice incluirán un código QR que facilitará las donaciones.

“Durante más de dos décadas, Miami Spice ha sido una celebración esperada de los mejores restaurantes, chefs y la creatividad culinaria de Miami”, afirmó David Whitaker, presidente y CEO del GMCVB. “Invitamos a los comensales a aprovechar esta oportunidad no solo para explorar nuevos sabores, sino también para apoyar el trabajo vital de Camillus House.”

Los patrocinadores oficiales de vino de este año son Terrazas de los Andes (Argentina) y Whispering Angel Rosé (Provenza), seleccionados por su perfecta armonía con los sabores vibrantes de los menús Miami Spice.

También se presenta Margarita Spice, un cóctel exclusivo creado por Miami Spice en alianza con Mexica Tequila y el Miami Beach Botanical Garden, elaborado con ingredientes locales y sostenibles, e infusionado con hierba de limón especiada del jardín.

Miami y Miami Beach siguen posicionándose como destino de turismo culinario. En 2025, recibió 16 estrellas Michelin, la mayor cantidad en Florida. Además, fue nombrado por Wallet Hub como la “Ciudad Gastronómica Número Uno de EE. UU.”

Novedades del programa 2025:

Experiencias culinarias interactivas: algunos restaurantes están cambiando las cosas con experiencias gastronómicas exclusivas que transforman una comida en una aventura culinaria inolvidable. Por ejemplo, Le Jardinier Miami organiza una exclusiva cena de temporada de cinco platos en colaboración con L’Atelier de Joël Robuchon; Blind Tiger ofrece un viaje omakase que destaca el sushi creativo con sabores japoneses atrevidos; y Faena Theater prepara una cena-espectáculo única que incluye un menú de tres platos acompañado de una entrada de tercera fila a nivel de orquesta diseñada para entretener y deleitar.

Estrellas Michelin: varios de los restaurantes con estrellas Michelin y Bib Gourmand de Miami vuelven a Miami Spice en 2025, como Stubborn Seed y Cote Miami. También se incluye el restaurante Beauty and the Butcher de Coral Gables, recomendado por Michelin, donde los comensales podrán degustar un menú Spice con los sabores atrevidos y la técnica refinada característicos del chef Jeremy Ford, con una selección rotativa de platos pequeños de temporada y carnes elaboradas especialmente para la ocasión.

Nuevas incorporaciones: El cartel de este año incluye una oleada de nuevos participantes, entre ellos Uchi, en Wynwood; Andrés Carne de Res, en Lincoln Road; Lucky Cat by Gordon Ramsay, que ofrece sabores japoneses al estilo de las tapas; Wyn Wyn, que sirve un menú latino de fusión asiática impulsado por la comunidad; la galardonada Gee Indian Kitchen, que ofrece sabores tradicionales con un toque contemporáneo en sus dos locales; Cleo, que ofrece un atrevido y sabroso festín mediterráneo oriental inspirado en las técnicas culinarias de la cocina antigua con un toque moderno; Mimi Chinese, conocido por su refinada cocina china regional; y Donna Mare Italian Chophouse, que combina las ricas tradiciones culinarias italianas con un toque moderno.

Comer con intención: El programa 2025 hace hincapié en la sostenibilidad a través de asociaciones con organizaciones como Compost for Life & Glass for Life y Food Rescue US - South Florida. Estas iniciativas ayudan a convertir los restos de comida en tierra, reutilizar el vidrio para convertirlo en arena y redirigir el excedente de comida a los refugios. También se anima a los restaurantes participantes a unirse al programa Ocean Friendly Restaurants de la Surfrider Foundation, que ofrece herramientas y visibilidad para operaciones respetuosas con el medio ambiente.

La lista completa de restaurantes participantes abarca múltiples zonas del Gran Miami, incluyendo Aventura, Brickell, Coral Gables, Downtown, Wynwood, Miami Beach y más. Puede conocer el listado completo en el siguiente enlace:

www.miamiandbeaches.com/deals/spice-restaurant-months

