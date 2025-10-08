Miami, un destino que conquista por sus playas, cultura, lujo y bienestar

El viaje perfecto une destinos, culturas y experiencias que comienzan en el aire. Foto: Cortesía y María Alejandra Castaño Carmona

Viajar ya no es solo llegar a un destino, sino vivir la experiencia desde el momento en que se elige el vuelo. Y si hay una aerolínea que ha entendido a la perfección ese concepto, esta es Emirates, que acaba de cumplir su primer año de operación en Colombia con cifras sobresalientes y una propuesta que ha elevado los estándares del transporte aéreo en la región.

Miami, uno de los destinos favoritos de los colombianos, es testigo de esta nueva era del lujo en los cielos. La aerolínea emiratí no solo conecta a Bogotá con la capital del sol, sino que también ofrece a los pasajeros la oportunidad de continuar hacia Dubái, el epicentro global de la modernidad e innovación, disfrutando de una experiencia de vuelo que comienza incluso antes de despegar.

Miami: el destino preferido de los colombianos

De acuerdo con la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami (GMCVB), más de 434.000 colombianos viajaron a Miami en 2024, consolidando a Colombia como uno de los tres principales mercados internacionales para la ciudad, junto con Brasil y Reino Unido. En total, el destino recibió más de 28 millones de visitantes en ese año, generando un impacto económico de USD 31.000 millones, una cifra que representa cerca del 9 % del PIB del condado de Miami-Dade.

Y no es casualidad. Miami se ha convertido en un imán para viajeros que buscan diversión, cultura, naturaleza, compras, gastronomía y bienestar. Es un destino que se reinventa constantemente: desde las playas de South Beach hasta los murales de Wynwood, pasando por los sabores de Little Havana o los espectáculos deportivos y artísticos que llenan su agenda durante todo el año.

“Miami no solo es un lugar para vacacionar, sino un destino donde convergen los negocios, la innovación y el arte”, señala David Whitaker, presidente y CEO de la GMCVB. “El turismo es el alma del condado, y su crecimiento sostenido demuestra la fortaleza de nuestra industria y la diversidad de la oferta”.

Emirates: un año de éxito y lujo sin precedentes

Hace poco más de un año Emirates Airlines aterrizó en Colombia con un mensaje claro: transformar la forma en que los pasajeros viven un vuelo de largo recorrido. Hoy, tras 12 meses de operaciones, la aerolínea celebra una ocupación superior al 85 % y una acogida excepcional por parte del público colombiano.

“Se cumplieron y se superaron las expectativas”, afirma Gianmarco Mazzetti, gerente de área de Emirates Airlines para Colombia. “El pasajero colombiano buscaba algo diferente, una alternativa que le permitiera viajar bien. La aceptación ha sido altísima. Casa matriz está feliz, Dubái está feliz”.

Reconocida mundialmente por su excelencia, Emirates fue nombrada en 2025 como la Mejor Aerolínea del Mundo en los Business Traveller Middle East Awards, además de recibir distinciones por su First Class, Premium Economy y sus salas VIP. También obtuvo títulos como Mejor Aerolínea de Largo Recorrido en los Telegraph Travel Awards y múltiples premios en los World Travel Awards 2024.

Un santuario en el cielo

La ruta Bogotá–Miami marca un hito histórico: es la primera vez que una aerolínea ofrece un servicio de primera clase, al nivel de una línea aérea emiratí, en un vuelo comercial desde Colombia. Aunque Miami funciona como tramo de conexión hacia Dubái, los pasajeros disfrutan de la experiencia de lujo completa que distingue a Emirates.

El viaje comienza en tierra, con check-in privado, migración exprés y acceso exclusivo a las salas VIP del aeropuerto El Dorado en Bogotá y Turkish Airlines Lounge en Miami. Desde el primer contacto todo está pensado para ofrecer comodidad, eficiencia y discreción.

Ya a bordo del Boeing 777, los pasajeros son recibidos en suites privadas cerradas: un espacio personal diseñado para descansar, trabajar o simplemente disfrutar del silencio. Cada suite cuenta con cama reclinable, control de temperatura, minibar personal, pantalla HD de 32 pulgadas y el galardonado sistema de entretenimiento ice, con más de 5.000 canales disponibles.

Los detalles marcan la diferencia: kits de cortesía Bulgari, pijamas hidratantes Hydra Active y un menú gourmet a la carta, donde cada plato puede servirse en cualquier momento del vuelo. La experiencia se acompaña con vinos seleccionados y champaña Dom Pérignon, además de cafés y tés artesanales.

“Nuestro propósito es que el pasajero sienta que las vacaciones comienzan en el avión”, explica Mazzetti. “Volar no debe ser la parte pesada del viaje, sino el inicio de una experiencia placentera y sin contratiempos”.

El punto donde el mundo se conecta

Con su hub en Dubái, Emirates ofrece una red global que conecta más de 150 destinos en seis continentes. Desde Miami, los pasajeros colombianos pueden continuar su viaje hacia Asia, África, Oriente Medio y Oceanía, con una conexión fluida y estandarizada en todos los niveles de servicio.

Dubái, además, se consolida como uno de los tres mejores lugares del mundo para vivir, invertir y trabajar, y uno de los cinco principales centros logísticos globales. La ciudad es símbolo de lujo, innovación y hospitalidad, valores que también se reflejan en la experiencia Emirates.

Miami: naturaleza, arte y bienestar

Más allá del sol y las compras, Miami ofrece espacios de naturaleza y cultura que sorprenden incluso a los visitantes frecuentes.

El Fairchild Tropical Botanic Garden, en Coral Gables, es uno de los jardines tropicales más importantes del mundo, con 83 acres de paisajes exóticos, colecciones botánicas y un mariposario que deslumbra a grandes y pequeños. Su compromiso con la conservación lo hizo merecedor del Travelers’ Choice Award 2025.

Otro lugar recomendado es el Phillip and Patricia Frost Museum of Science, un museo que combina ciencia, arte y tecnología en un mismo espacio frente a la bahía de Biscayne. Su acuario de tres niveles y su planetario 8K lo convierten en una de las atracciones más innovadoras de Estados Unidos.

Y para los amantes del arte urbano y los sabores auténticos, Wynwood sigue siendo parada obligada. Entre murales coloridos y galerías independientes, se destaca V Gelato & Cafe, una heladería artesanal “plant-based”, que ha conquistado a locales y visitantes por su enfoque sostenible y sus combinaciones creativas. Una pausa dulce y saludable en el corazón artístico de la ciudad.

Para quienes buscan ver Miami desde otra perspectiva, un paseo en helicóptero es una experiencia inolvidable. El tour panorámico en helicóptero de Civitatis permite admirar el skyline de la ciudad desde el aire, recorriendo sus barrios más emblemáticos —como Coconut Grove, Coral Gables y South Beach— y revelando una nueva dimensión de la ciudad del sol. Una alternativa ideal para quienes desean llevarse un recuerdo único e imborrable.

Para quienes buscan hospedajes que eleven la experiencia, el Intercontinental at Doral Miami, con 25 años de historia, ofrece comodidad y elegancia a pocos minutos del aeropuerto. Mientras que el Nobu Hotel Miami Beach fusiona el lujo japonés con la energía tropical, con gastronomía del chef Nobu Matsuhisa y un ambiente inspirado en el bienestar integral.

El viaje perfecto comienza en el aire y se extiende en el destino

Emirates ha logrado lo que pocas aerolíneas pueden afirmar: que el trayecto sea tan placentero como la llegada. Su desembarco en Colombia no solo ha ampliado las opciones de conectividad internacional, sino que ha traído un nuevo estándar de lujo y hospitalidad aérea.

Mientras tanto, Miami continúa brillando como un destino en constante evolución, un lugar donde cada visitante encuentra su propio ritmo: entre playas, arte, gastronomía, bienestar y, ahora, una nueva manera de volar.

En definitiva, el viaje de los colombianos hacia Miami y más allá nunca había sido tan cómodo ni tan inspirador.

Con Emirates la experiencia de volar se convierte en un placer en sí mismo —una antesala de lujo al descubrimiento, la conexión y la magia de viajar.

