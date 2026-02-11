Miles de aves se podrán avistar en Cali: se inicia el Bird Fair y así puede asistir

Colombia es lider en avistamiento de aves Foto: Leidy Barbosa

Colombia es un país de aves, y si no nos cree, basta con mirar los resultados de eventos como el Global Big Day, pues aquí el país volvió a ocupar el primer lugar, confirmando que su cielo es uno de los más diversos del planeta.

Este liderazgo no es producto del azar. En Colombia habitan más de 1.900 especies de aves —79 de ellas endémicas— y su ubicación estratégica la convierte en un corredor esencial para las rutas migratorias del hemisferio occidental. Pero la riqueza natural, por sí sola, no explica el fenómeno: el país ha consolidado estrategias claras para posicionar el aviturismo como uno de los pilares del turismo de naturaleza, atrayendo cada vez a más viajeros, científicos y aficionados que buscan vivir la experiencia de observar aves en uno de los territorios más biodiversos del planeta.

Ahora, esa pasión por las aves se traslada a uno de los escenarios más importantes del calendario ambiental: la Colombia BirdFair 2026, que se realizará del 12 al 15 de febrero en Cali. La feria llega en un momento clave, impulsada por el reciente protagonismo internacional del país y con una programación que incluye más de 52 actividades gratuitas, además de la participación de expertos, observadores y organizaciones de distintos países, consolidándose como una vitrina estratégica para la biodiversidad colombiana.

¿Qué podrá ver en el evento?

La Colombia BirdFair 2026 ofrecerá más de 50 actividades dirigidas a todos los públicos interesados en la observación de aves y la biodiversidad. El evento es importante si tenemos en cuenta que Cali registra más de 563 especies —cerca del 30 % de las aves de Colombia—, lo que la consolida como un epicentro estratégico del aviturismo. Además, la feria se proyecta como una plataforma clave para fortalecer el turismo sostenible, la internacionalización del destino y la dinamización de la economía local.

Organizada por la Asociación Río Cali y respaldada por la Alcaldía de Cali y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la agenda combinará educación ambiental, cultura y experiencias de naturaleza pensadas para niños, jóvenes, familias, observadores aficionados y especialistas.

Durante los cuatro días del evento, los asistentes podrán disfrutar de:

Talleres artísticos y científicos : manualidades en arcilla, pintura e ilustración de aves, creación de figuras en fieltro y cerámica, así como espacios de educación ambiental y actividades pedagógicas.

Experiencias educativas e inmersivas : jornadas de la Carpa de la Escuela CVC, actividades de : jornadas de la Carpa de la Escuela CVC, actividades de jardinería biodiversa enfocadas en la creación de hábitats para colibríes y talleres para iniciarse en el avistamiento de aves.

Programación cultural y familiar : presentaciones de títeres, conciertos didácticos, clases de yoga, actividades infantiles y contenidos educativos como la serie animada Sirirí .

Charlas y encuentros académicos : conferencias con expertos nacionales e internacionales sobre conservación, turismo de naturaleza y biodiversidad.

Salidas de observación de aves: recorridos especializados a 18 destinos en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, destacando el potencial del territorio para el turismo responsable.

Horarios y programación

De acuerdo con el director de Colombia BirdFair, Carlos Mario Wagner, la programación iniciará del 12 de febrero al 15 de febrero desde las 9:00 a. m. en el Orquideorama de Cali, con actividades abiertas para niños, jóvenes, adultos y familias, además de charlas magistrales a cargo de conferencistas nacionales e internacionales.

Un segundo escenario será en el Puente Ortiz, que se sumará a la programación los días 14 y 15 de febrero, con actividades culturales, talleres abiertos al público y espacios de divulgación ambiental que acercarán la biodiversidad al centro de la ciudad.

Ojo, aunque gran parte de la agenda será gratuita, algunos talleres requerirán inscripción previa debido a la capacidad limitada. Debe estar pendiente de la redes sociales del evento.

Horarios principales:

Orquideorama Enrique Pérez Arbeláez (12 al 15 de febrero): Inicio de actividades: 9:00 a. m.

Puente Ortiz (14 y 15 de febrero): Apertura de la carpa del evento: 10:00 a. m.



Con esta programación distribuida en dos puntos estratégicos de la ciudad, la feria busca facilitar la participación de públicos diversos y ampliar la experiencia del evento hacia nuevos espacios urbanos.

