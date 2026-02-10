Lo que puede hacer para atraer colibríes a su jardín

Foto de referencia: Colibríes de Anna (Calypte anna). Foto: Getty Images - Getty Images

Los colibríes son tan bellos como territoriales. Debe saber que, si le gustan estas aves, una sola de ellas puede adueñarse de un comedero y bloquear el acceso de otros para permanecer en su jardín. Pero tranquilo: existe más de una alternativa para que reciba a estos visitantes a diario y fomente esa “libre competencia”.

Comencemos por un dato curioso: ¿sabía que los colibríes identifican el néctar de una flor por el color? Por eso, los tonos “fuertes” —especialmente el rojo— funcionan como un punto de atracción para ellos. Estas aves se orientan principalmente por la vista y responden a ello antes que al aroma, así que puede cultivar plantas de colores distintos al verde como invitación para que pasen a su jardín.

(Ya que hablamos de flores, otro de nuestros tips es dejar espacio entre plantas para que los colibríes se muevan entre ellas con mayor con facilidad).

Y sí: sabemos que mantener los jardines y huertas en buen estado implica que sean agradables a la vista. Pero, por favor, suprima el impulso de eliminar, al menos, algunas telarañas. Para estas pequeñas aves, las telas son fuente de insectos —una parte esencial de su dieta— y material para construir nidos o refugios. Así que un lugar excesivamente limpio suele ser uno pobre en recursos para ellos.

Los gustos de estos visitantes

A diferencia de muchas aves, los colibríes no buscan un recipiente en donde posarse para beber mucha agua o bañarse por un tiempo largo. Claro que descansan, pero les interesa más el movimiento. Por eso, se sugiere que haya un chorro suave o un rociador que logre imitar la lluvia.

Si alguna vez ha visto uno en los jardines exteriores, notará que usa las fuentes para limpiar sus plumas:

Una fuente sencilla suele ser más efectiva que una muy elaborada.

Ahora, hablemos del alimento.

Como mencionábamos al inicio, los colibríes pueden llegar a “apoderarse” de los comederos que usted instale en el espacio. Entonces, además de que estos deben quedar visibles (pero protegidos del sol y de los depredadores), es preciso distribuir varios fuera de la línea de visión directa. Repártalos y sea creativo en el proceso.

¿Y el menú? Algunas personas optan por colocar agua con azúcar común, sin tintes, ni aditivos, ni saborizantes. Aunque dijimos que estas aves se sienten atraídas por el color rojo, por ningún motivo debe utilizarse colorante artificial en esta mezcla. No ponga en riesgo la salud de los animales.

Debe tener en cuenta que, cuando el líquido cambia de color o el interior del comedero se ve sucio, es hora de reemplazarlo. Por precaución, hágalo al menos cada tres o cuatro días. La limpieza se realiza con agua y jabón, o incluso con vinagre. No con cloro ni productos abrasivos que puedan dejar residuos e intoxicarlas.

Por último, si el colibrí se acerca y no encuentra alimento adecuado, no vuelve. En ese caso, retirar las flores marchitas permite que haya acceso continuo al néctar. Igual, para estos polinizadores el mejor plato está en las flores tubulares. Si quiere conocer más al respecto, puede leer:

Recuerde que estas aves ayudan a controlar las plagas de forma natural, son esenciales para la polinización (como las abejas y las mariposas) y ayudan a conservar la biodiversidad en el ecosistema.

Después de estos tips, ¿cree que su jardín está listo para recibir colibríes? Lo leemos en los comentarios.

