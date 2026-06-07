Mundial 2026 en Nueva York: guía de viaje con fan zones, cultura y planes imperdibles

Fan Village del Rockefeller Center. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nueva York y Nueva Jersey tendrán un papel central en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El denominado Estadio Nueva York-Nueva Jersey, conocido habitualmente como MetLife Stadium y ubicado en East Rutherford, albergará la final del torneo el 19 de julio, así como partidos de la fase de grupos y rondas eliminatorias.

Si planea viajar a Nueva York durante el torneo, New York City Tourism + Conventions recomienda una serie de experiencias para disfrutar del ambiente mundialista en los cinco distritos de la ciudad.

Dónde vivir la fiesta del fútbol

Los aficionados encontrarán zonas oficiales para ver los partidos y participar en actividades gratuitas repartidas por toda la ciudad.

En Manhattan, el icónico Rockefeller Center será uno de los principales puntos de encuentro. Allí funcionará la Villa de los Fans de NYNJ World Cup 26, con transmisiones en vivo, espectáculos y experiencias interactivas. Además, el observatorio Top of the Rock se convertirá en el Mirador Oficial del Mundial, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad acompañadas de eventos especiales relacionados con el torneo.

Brooklyn también tendrá protagonismo con una Fan Zone en Brooklyn Bridge Park, mientras que Queens recibirá eventos en el USTA Billie Jean King National Tennis Center. El Bronx y Staten Island contarán con espacios especialmente acondicionados para seguir los encuentros en un ambiente festivo.

Rockefeller Center también albergará el Museo FIFA presentado por Hyundai, con la exposición interactiva Legados de Campeones, que recorrerá casi un siglo de historia de la Copa Mundial.

Explorar la ciudad más allá del fútbol

La Copa Mundial también será una oportunidad para descubrir otros rincones de Nueva York. Entre las iniciativas especiales destaca el Pasaporte de Barrios de Nueva York, un programa que invita a residentes y visitantes a recorrer comunidades inmigrantes, instituciones culturales, pequeños negocios y eventos locales en los cinco distritos, mientras coleccionan sellos diseñados por artistas en los lugares participantes.

Además, NYC Tourism habilitó un calendario digital con eventos y actividades relacionadas con el Mundial en toda la ciudad, y prepara el lanzamiento de una herramienta de navegación en tiempo real que permitirá localizar negocios participantes y promociones vinculadas al torneo.

Museos y cultura con sabor mundialista

El fútbol se tomará también los espacios culturales de la ciudad.

El Museo Guggenheim exhibirá Zidane, un retrato del siglo XXI, una muestra dedicada a la leyenda francesa Zinédine Zidane. El Museo Americano de Historia Natural ofrecerá actividades que combinan deporte, ciencia y cultura, incluyendo proyecciones de partidos y espacios interactivos para todas las edades.

Por su parte, el Whitney Museum celebrará el Mundial con programación artística especial, descuentos para quienes asistan con camisetas de selecciones nacionales y actividades inspiradas en las culturas participantes.

Otro punto destacado será el Paley Center, que albergará una exposición dedicada a la historia del fútbol en Estados Unidos y su relación con la Copa Mundial.

La programación cultural también incluirá actividades en el Lincoln Center, donde el festival Summer for the City celebrará el espíritu global del fútbol con sesiones de DJ, espectáculos de fútbol freestyle, talleres familiares, cine al aire libre y propuestas gastronómicas internacionales.

Sabores del Mundial en los cinco distritos

La gastronomía será otro de los grandes atractivos.

Del 11 de junio al 19 de julio, cientos de bares y restaurantes participarán en el programa oficial Five Borough Winners Special, con promociones especiales de comidas y bebidas por USD 26, además de vasos coleccionables inspirados en cada distrito.

Para quienes disfrutan ver los partidos acompañados de buena comida, establecimientos de toda la ciudad transmitirán los encuentros en vivo, convirtiéndose en puntos de encuentro para aficionados de diferentes nacionalidades.

Además, la Fundación James Beard organizará cenas temáticas inspiradas en distintos enfrentamientos mundialistas, donde la cocina será protagonista de la experiencia deportiva.

Compras para los fanáticos

La fiebre futbolera también llegará a los centros comerciales.

Macy’s Herald Square albergará World Soccer HQ, una experiencia inmersiva dedicada al fútbol con camisetas, accesorios y artículos oficiales de selecciones nacionales. Nordstrom y Adidas presentarán la experiencia adidas @ The Corner, mientras que el Empire State Building exhibirá una colección histórica de más de 100 camisetas utilizadas por figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y David Beckham.

Planes para disfrutar en familia

Quienes viajen con niños encontrarán una amplia programación educativa y recreativa.

El Museo Infantil de Manhattan desarrollará talleres de arte, danza y actividades culturales inspiradas en los países participantes. El Jardín Botánico de Nueva York inaugurará un Jardín de la Copa Mundial, con exhibiciones especiales y experiencias interactivas pensadas para el público familiar.

Cómo moverse durante el Mundial

Las autoridades recomiendan utilizar el transporte público para desplazarse entre las distintas actividades.

La red de metro de Nueva York, los ferris urbanos, los trenes regionales y los servicios de autobús operarán con horarios ampliados durante varias jornadas del torneo. También se implementarán mejoras para peatones y ciclistas en zonas de alta afluencia turística.

Los aficionados que asistan a partidos en el MetLife Stadium deberán planificar sus desplazamientos con antelación, ya que el acceso vehicular será limitado y se incentivará el uso de trenes y servicios de transporte oficiales.

Mucho más que fútbol

La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete convertir a Nueva York en una vitrina global de culturas, gastronomías y experiencias urbanas. Para los viajeros, será una oportunidad única de descubrir la ciudad desde una perspectiva distinta: la de una metrópoli que celebra su diversidad a través del deporte más popular del planeta.

Durante esas semanas, Nueva York no solo será sede del Mundial, sino también un punto de encuentro para aficionados de todo el mundo.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.