Cuatro hoteles en Colombia de NH Hotel Group consiguen la certificación Green Key

En Colombia, NH Hotel Group, part of Minor Hotels celebra la certificación Green Key para 4 de sus hoteles en Bogotá: NH Collection Teleport, NH Collection WTC, NH Collection Hacienda y NH Collection Andino Royal. Foto: Cortesía NH Hotel Group

Minor Hotels, propietario, operador e inversionista de hoteles, actualmente con una cartera de 540 propiedades y resorts en cuatro continentes, anuncia que NH Collection Royal Teleport, NH Collection Royal WTC, NH Collection Royal Hacienda y NH Collection Royal Andino, en Bogotá, recibieron la certificación Green Key por sus prácticas sostenibles. Esta distinción es emitida por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE, por sus siglas en inglés) y reafirma el compromiso de la compañía con la sostenibilidad a través de un enfoque proactivo en la preservación del medio ambiente.

Los criterios que se miden para obtener el certificado Green Key incluyen la gestión medioambiental, la participación del personal en las diferentes iniciativas, la invitación a los huéspedes a practicar consciencia medioambiental, el uso eficiente de la energía, las prácticas sustentables frente al manejo de alimentos, y los métodos de lavado y limpieza. Además, se evalúa el carbono generado, el uso de agua y se utiliza una metodología de medición de residuos. Estas medidas aseguran que los establecimientos estén comprometidos con la sostenibilidad y la reducción de su impacto ambiental.

👀🌎📄 (Lea también: Día de la Tierra: recomendaciones para hacer turismo responsable)

A nivel global, la compañía cuenta con programas como Up for planet, que consiste en generar iniciativas para minimizar el impacto en el cambio climático, aumentar la eficiencia de los recursos y desarrollar servicios más sostenibles; y Up for People, que busca promover una cultura responsable y una mentalidad sostenible para los trabajadores a la vez que fomenta la diversidad, la ética y el bienestar. Estos han permitido al grupo hotelero destacarse a nivel mundial por sus construcciones sostenibles, certificaciones LEED, certificaciones ISO 14001/50001 y la distinción como Hoteles más Verdes.

“En Minor Hotels, la sostenibilidad es un pilar fundamental de nuestra misión corporativa. La certificación Green Key obtenida por nuestros hoteles en Bogotá destaca nuestro compromiso continuo por ejecutar prácticas responsables, desde la gestión medioambiental hasta la eficiencia energética y la reducción de residuos, cada aspecto de nuestras operaciones refleja nuestro firme compromiso con un futuro más sostenible. Nuestro objetivo es continuar en este camino y agregar hoteles como el NH Collection Medellín Royal a estas certificaciones”, asegura Óscar Restrepo, director general Región Andina de Minor Hotels.

En 2023, el grupo hotelero redujo el 35 % en el consumo de energía por habitación noche en comparación con el año pasado, un 24 % menos de agua por habitación noche y una disminución del 20 % en las emisiones de carbono por habitación noche. Estos logros son resultado de una dedicación constante por la regla 4R.

👀🌎📄 (Lea también: Cuatro tours fotográficos que le muestran los mejores escenarios del destino)

De esta forma, Minor Hotels, refleja un continuo esfuerzo por implementar prácticas medioambientales responsables, que van desde la gestión de recursos hasta la promoción de una cultura de sostenibilidad entre sus colaboradores, convirtiéndose así en un referente en la industria hotelera por su enfoque proactivo hacia la preservación del medio ambiente y el bienestar de las comunidades donde opera.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.