NH Hotel Group prepara la edición de pascua de su programa “Together With Love”

NH Hotel Group, part of Minor Hotels, cuenta con distintos programas como DownHState que se encarga de emplear personas con síndrome de down en la compañía, siNHmiedo que se encarga de la prevención frente al cáncer, entre muchos otros. Foto: Cortesía NH Hotel Group

NH Hotel Group, part of Minor Hotels anuncia que celebrará la temporada de Pascua 2024 con casi 800 niños de cinco fundaciones en Colombia y Ecuador. Bajo la iniciativa “Together with Love”, la compañía, tal como lo ha venido haciendo cada año, se compromete una vez más a acompañar a los niños brindándoles una semana llena de diversión, creatividad y apoyo en su desarrollo.

La responsabilidad social empresarial es pilar fundamental de la compañía, por ello NH Hotel Group, part of Minor Hotels, cuenta con distintos programas como DownHState que se encarga de emplear personas con síndrome de down en la compañía, siNHmiedo que se encarga de la prevención frente al cáncer, entre muchos otros. En el caso de Together With Love, se busca acompañar a niños de distintas fundaciones en la región durante todo el año y adicionalmente combatir la desnutrición infantil, esto teniendo en cuenta que en 2023 dejó una cifra de mortalidad de 246 niños menores de cinco años en Colombia, según informó el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

👀🌎📄 (Lea también: Así serán los nuevos hoteles de estilo espacial que abrirá Universal Orlando Resort)

La iniciativa tiene campañas activas tres veces al año, durante Pascua, vacaciones de escolares o día del Niño a mitad de año y Navidad llevando a fundaciones y a niños en situaciones vulnerables regalos de Navidad. Esta iniciativa se implementa en toda la región de Latinoamérica, incluyendo Argentina, Chile, México, y en todas las ciudades donde la marca tiene presencia.

“Con estas actividades creativas buscamos que los niños disfruten de sesiones de pintura facial y delicias especiales para merendar, agregando diversión y sabor a la celebración. Esta iniciativa busca no solo alegrar los corazones de los niños durante la temporada de Pascua, sino también sembrar semillas de esperanza y amor en sus vidas”, asegura Oscar Restrepo, director general Región Andina NH Hotel Group part of Minor Hotels.

La celebración de Pascua se llevará a cabo del 22 al 26 de abril en varias ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, Fundación Amiguitos Royal de Bogotá (639 niños); Medellín, Fundación Acarpin (60 niños); Cali, Fundación Clínica Infantil Club Noel (40 niños); Barranquilla, Hogar Los Ángeles de Barranquilla (20 niños) y Cartagena, Fundación Ángeles de Cartagena (30 niños); así como en Ecuador, Escuela y Hogar Niño Jesús de Quito (40 niños). Seis fundaciones de las principales ciudades de Colombia y de la capital de Ecuador se beneficiarán con esta actividad de responsabilidad social.

Durante este día, los niños participarán en una variedad de actividades diseñadas para fomentar la creatividad, el compañerismo y el amor por la naturaleza. La jornada incluirá manualidades con materiales naturales, donde los niños podrán expresar su creatividad. Con esto se planea promover el uso responsable de los recursos naturales y la importancia del reciclaje. La cita en Bogotá es el próximo 25 de abril en la fundación Amiguitos Royal.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.