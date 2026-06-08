¿No irá al Mundial? Cinco destinos en Colombia para vivir la fiesta del fútbol

Más allá de los estadios y los viajes internacionales, el Mundial también se ha convertido en una oportunidad para dinamizar el turismo local. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Mientras millones de aficionados alrededor del mundo sueñan con acompañar a sus selecciones en las tribunas mundialistas, en Colombia también se prepara una celebración que promete reunir a familias, amigos y viajeros alrededor de cada partido. Hoteles, bares, restaurantes, plazas públicas y espacios de entretenimiento se convertirán en escenarios donde la emoción del fútbol se vivirá con la misma intensidad que en los estadios.

La fiebre mundialista no solo moviliza a quienes tienen la posibilidad de viajar al exterior. También impulsa el turismo interno, las escapadas de fin de semana y las experiencias temáticas que encuentran en el deporte una excusa perfecta para recorrer el país.

“Siempre existirán razones para salir de la rutina y darse una escapada viajera en compañía de los seres queridos, y el fútbol es una de ellas. Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín son cinco destinos que destacan por brindar todas las facilidades y el ambiente a los seguidores de la selección Colombia que quieren vivir por todo lo alto la contienda mundialista, sin cruzar fronteras”, afirma Adriana Gil Bohórquez, gerente comercial de HotelDO Colombia.

Según la plataforma B2B de viajes, estas ciudades combinan infraestructura turística, oferta gastronómica y espacios de encuentro que las convierten en alternativas ideales para disfrutar cada jornada del campeonato.

Destinos en Colombia para vivir el Mundial

Barranquilla: donde late el corazón de la selección

Si existe una ciudad donde la pasión por la selección Colombia forma parte de la identidad local, esa es Barranquilla. Durante los partidos, las calles se llenan de camisetas amarillas, música y celebraciones espontáneas que recuerdan el espíritu festivo del Carnaval.

Más allá de las transmisiones deportivas, los visitantes pueden recorrer el Malecón del Río, uno de los espacios urbanos más emblemáticos de la ciudad, disfrutar de su variada oferta gastronómica y acercarse a Bocas de Ceniza, el punto donde el río Magdalena se encuentra con el mar Caribe.

Bogotá: fútbol y planes para todos los gustos

La capital ofrece múltiples alternativas para quienes desean combinar la emoción del Mundial con actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento. Sectores como Usaquén, la Zona T y diversos corredores gastronómicos reúnen a aficionados que siguen los encuentros en restaurantes, gastrobares y espacios públicos.

La amplia agenda de la ciudad permite que cada partido se convierta en el punto de partida para explorar museos, centros culturales y experiencias urbanas que complementan la jornada deportiva.

Medellín: la ciudad donde el fútbol une desconocidos

La capital antioqueña se ha consolidado como un destino que combina turismo, vida nocturna y cultura deportiva. Durante los grandes eventos futbolísticos, sus terrazas, bares temáticos y espacios de encuentro se convierten en puntos de reunión para locales y visitantes.

La facilidad para socializar y el ambiente relajado de la ciudad hacen que cada transmisión se transforme en una experiencia colectiva donde el fútbol sirve como lenguaje común.

Cali: una celebración que termina bailando salsa

En Cali, la pasión deportiva suele mezclarse con la música y la fiesta. Cada encuentro mundialista se vive con intensidad, acompañado por la alegría característica de los caleños y una oferta gastronómica que invita a prolongar la celebración después del pitazo final.

Para quienes buscan una experiencia donde el fútbol se combine con cultura, sabor y baile, la capital del Valle del Cauca se presenta como una de las opciones más atractivas del país.

Bucaramanga: una alternativa tranquila para vivir el Mundial

Con una oferta turística en crecimiento, Bucaramanga se ha convertido en una opción para quienes prefieren disfrutar los partidos en ambientes más relajados y familiares. Restaurantes, cafés y bares ofrecen espacios para seguir cada encuentro mientras se aprovecha el clima agradable de la ciudad.

Además, su cercanía con destinos de naturaleza y aventura, así como con algunos de los pueblos turísticos más reconocidos de Santander, permite complementar la experiencia futbolera con actividades al aire libre y planes de descanso.

El fútbol como motor de viajes

Más allá de los estadios y los viajes internacionales, el Mundial también se ha convertido en una oportunidad para dinamizar el turismo local. Escapadas de fin de semana, reuniones familiares y experiencias compartidas alrededor de una pantalla hacen parte de una tendencia que encuentra en el deporte una razón adicional para recorrer Colombia.

Porque, aunque no todos podrán estar en las tribunas de la máxima cita del fútbol, el país ofrece múltiples escenarios para vivir la emoción de cada partido, celebrar cada gol y acompañar a la selección desde cualquier rincón del territorio nacional.

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